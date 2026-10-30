GTA 6 revela a sus protagonistas: quiénes son Jason, Lucia y los personajes que llegarán a Vice City

GTA 6 ya reveló a varios de los personajes que formarán parte de la historia del videojuego. (Rockstar)

Guardar

Rockstar Games confirmó nuevos detalles sobre los personajes que darán vida a Grand Theft Auto VI (GTA 6), el próximo lanzamiento de una de las franquicias más populares de la industria de los videojuegos. La historia tendrá como protagonistas a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que intentará construir una nueva vida en medio del crimen organizado, los negocios ilegales y los conflictos que dominan Vice City.

El elenco también incluirá narcotraficantes, atracadores profesionales, empresarios vinculados al entretenimiento nocturno y artistas que buscan hacerse un lugar en la escena musical. Estos personajes tendrán diferentes conexiones con los protagonistas y ayudarán a desarrollar una trama que combinará robos, ambición, relaciones personales y violencia.

PUBLICIDAD

El videojuego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Aunque Rockstar todavía no ha confirmado una versión para PC, ya ha presentado información sobre buena parte de los personajes que participarán en esta nueva aventura.

Jason Duval y Lucia Caminos serán los personajes principales de GTA 6.

Jason Duval y Lucia Caminos: los protagonistas de GTA 6

Jason Duval es uno de los dos personajes principales de GTA 6. Creció rodeado de delincuentes y estafadores, pero intentó alejarse de ese entorno cuando ingresó al ejército. Sin embargo, su pasado terminó llevándolo nuevamente al mundo criminal.

Después de abandonar la vida militar, se instaló en los Cayos, donde trabaja para narcotraficantes de la zona. Su situación cambia cuando conoce a Lucia, una mujer que podría representar una oportunidad para comenzar de nuevo o convertirse en el origen de nuevos problemas.

PUBLICIDAD

Por su parte, Lucia Caminos ha enfrentado dificultades desde pequeña. Su intención de proteger a su familia terminó llevándola a la penitenciaría de Leonida, de la que finalmente consiguió salir.

GTA 6 tendrá dos personajes principales. (Rockstar)

Ahora busca tomar el control de su futuro y alcanzar la estabilidad económica que siempre deseó. La relación con Jason aparece como una posible oportunidad para conseguirlo, aunque ambos deberán enfrentarse a situaciones peligrosas para cumplir sus objetivos.

La historia de los dos personajes recuerda a la dinámica criminal de Bonnie y Clyde: una pareja que construye su camino a través de robos y decisiones arriesgadas.

Los personajes que rodearán a Jason y Lucia

Además de los protagonistas, Rockstar presentó a varios personajes que tendrán vínculos con el mundo criminal y los negocios de Vice City.

Cal Hampton: es amigo de Jason y socio de Brian Heder. Prefiere mantenerse en casa, donde pasa el tiempo vigilando comunicaciones de la guardia costera y navegando por internet. Su personalidad está marcada por las teorías de conspiración y la desconfianza.

PUBLICIDAD

Cal Hampton es un personaje solitario que vigila las comunicaciones de la guardia costera. (Rockstar)

Boobie Ike: es uno de los empresarios más conocidos de Vice City. Consiguió transformar su pasado en las calles en un negocio que incluye propiedades inmobiliarias, un club nocturno y un estudio de grabación. Aunque suele mostrarse sonriente, su actitud cambia cuando debe negociar.

Dre’Quan Priest: es un aspirante a empresario musical que busca dejar atrás sus actividades ilegales. Su objetivo es impulsar Only Raw Records, el sello discográfico que comparte con Boobie Ike, y conseguir el éxito dentro de la escena musical de la ciudad.

Real Dimez: el dúo está integrado por Bae-Luxe y Roxy, dos amigas que encontraron en la música y las redes sociales una manera de ganar dinero. Después de conseguir popularidad con sus canciones de rap, firmaron con Only Raw Records y buscan recuperar el éxito.

PUBLICIDAD

Real Dimez es un duo de cantantes que ganaron fama en Leónida por su música rap y en las redes sociales. (Rockstar)

Raul Bautista: es un atracador profesional que destaca por su carisma y capacidad para organizar golpes. Su ambición aumenta con cada robo, por lo que busca personas dispuestas a asumir riesgos cada vez mayores para conseguir grandes recompensas.

Brian Heder: es un narcotraficante que opera desde un astillero en los Cayos junto a su esposa Lori. Después de pasar años en el negocio, ahora deja que otros realicen buena parte del trabajo ilegal. También mantiene una relación cercana con Jason, a quien permite vivir en una de sus propiedades a cambio de colaborar en algunas actividades.

Qué papel tendrán los personajes en la historia de GTA 6

El conjunto de personajes muestra que GTA 6 no estará centrado únicamente en los delitos que cometan Jason y Lucia. Rockstar plantea una historia en la que los negocios, la música, las relaciones personales y el crimen organizado estarán conectados.

PUBLICIDAD

Los protagonistas comenzarán desde una posición económica y personal complicada: Lucia acaba de salir de prisión y Jason depende de los vínculos que mantiene con narcotraficantes para sostenerse. A partir de esa situación, ambos buscarán oportunidades para mejorar sus vidas, aunque deberán enfrentarse a personas con intereses diferentes.

Jason Duval y Lucia Caminos empezarán en el videojuego en una posición económica bastante complicada. (Rockstar)

Los personajes secundarios también permitirán explorar distintos sectores de Vice City, desde los negocios nocturnos hasta las actividades ilegales que se desarrollan fuera del centro urbano.

Por ahora, Rockstar no ha detallado cómo se relacionará cada personaje con las misiones principales ni qué decisiones podrán tomar los jugadores durante la historia. Lo confirmado es que GTA 6 llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que su lanzamiento en PC continúa sin fecha oficial.

PUBLICIDAD