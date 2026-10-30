Economía

El riesgo país argentino subió a 790 puntos, un nuevo máximo en lo que va del año

Los bonos en dólares caen un 1% en promedio y el indicador de JP Morgan alcanza su nivel más alto desde octubre de 2025

La tendencia negativa de los mercados internacionales golpea a los activos argentinos.
La tendencia negativa de los mercados internacionales golpea a los activos argentinos.
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Los bonos soberanos de Argentina son negociados en baja este viernes y se mantienen en línea con la merma de los mercados externos, debido a una notoria prudencia inversora.

Las principales bolsas del mundo retrocedieron ante la preocupación de que los enormes gastos en inteligencia artificial pudieran no generar una rentabilidad suficiente.

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A las 16 horas, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una pérdida de 1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de rendimientos de los bonos del tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, asciende 44 unidades para la Argentina, en los 790 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 24 de octubre del año pasado.

“Las acciones estadounidenses caen con fuerza antes de la última rueda del mes, luego de que los resultados de Amazon y Alphabet publicados esta semana reavivaran las preocupaciones por el capex de las grandes tecnológicas”, reportó la consultora Max Capital.

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El precio del crudo tampoco ayudaba a las bolsas, con una suba próxima al 2%, para anotar su cuarta subida mensual, ante la posibilidad de una escalada del conflicto entre Los EEUU e Israel contra Irán, a cuatro días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, y un reciente ataque petrolero en el Estrecho de Ormuz.

El Banco Central retorno el jueves a sus compras habituales de divisas en el mercado, tras tres jornadas sin participación. En este sentido, la acumulación de reservas netas es un fundamento que le da sostén a las cotizaciones de la deuda pública.

“El dato más relevante fue que el BCRA retomó las compras de divisas después de tres ruedas sin intervenir”, expresó el agente de liquidación y compensación Cohen.

“Con el financiamiento en dólares cerrado a nivel internacional y ahora también a nivel local a partir de las elevadas tasas, se va consolidando la posibilidad de que, entre las herramientas disponibles para atender los próximos compromisos financieros, se encuentre la adquisición de dólares al BCRA, que se fondearía con deuda local, aunque sumaría más presión de compra para el organismo”, explicó el economista Gustavo Ber.

GMA Capital indicó que “los avances del frente externo todavía no alcanzan para despejar las dudas del mercado: el riesgo país continúa aumentando y la acumulación de reservas, aunque necesaria, no parece suficiente para disipar los interrogantes sobre la sostenibilidad del programa económico hacia adelante”.

Por otro lado, un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia advirtió sobre los desafíos que enfrenta la llamada “ancla” fiscal, una de las bases del esquema económico de la administración de Javier Milei.

“Según la información publicada por la Secretaría de Finanzas muestra que los pagos de “intereses” por Lecap y Boncap suman 38 billones de pesos. Por lo tanto, incorporándolos al resultado fiscal -tal como hizo el FMI en su revisión de mayo pasado- el superávit se convierte en un déficit de 35 billones de pesos, equivalente a 3% del PBI", señaló el estudio.

En el marco de la presentación del IPOM (Informe de Política Monetaria) del tercer trimestre, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó el jueves que el tramo de USD 5.000 millones del swap con China permanece activado y que el acuerdo por USD 20.000 millones con Estados Unidos está vigente, aunque funciona bajo otra modalidad.

El funcionario reconoció que en el año electoral los riesgos externos e internos pueden generar nuevas perturbaciones, pero sostuvo que la economía está mejor preparada que en episodios anteriores. Como argumentos mencionó el superávit de cuenta corriente, el récord de exportaciones y la ausencia, según su diagnóstico, de desequilibrios monetarios significativos.

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