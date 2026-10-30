La presidenta Keiko Fujimori evalúa el modelo salvadoreño de telemedicina para recortar listas de espera en Perú

La mandataria peruana Keiko Fujimori examina una pantalla de registro del sistema público de salud Doctor SV en El Salvador (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recorrió las instalaciones del sistema Doctor SV en El Salvador para evaluar la adopción de su modelo de telemedicina e inteligencia artificial en la red asistencial peruana.

En el complejo sanitario salvadoreño, la delegación fue recibida por la asesora de la Presidencia de la República, Sara Hanna, junto al director de Doctor SV, Manuel Bello. Las autoridades anfitrionas expusieron la operatividad de esta plataforma pública que integra herramientas computacionales avanzadas con la labor médica presencial y remota para brindar atención especializada a escala nacional.

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Durante la visita oficial a la sede tecnológica, la jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro de Salud, Luis Williams Dyer Fernández, el canciller Carlos Espá, el ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

La comitiva gubernamental analizó los esquemas de gestión digital orientados a reducir la congestión en las consultas externas y suprimir los prolongados tiempos de espera hospitalarios.

Durante el recorrido por las salas de teleatención, Fujimori remarcó que las demoras asistenciales constituyen una de las principales falencias en los establecimientos sanitarios de Perú.

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“La demanda para los hospitales del Perú era la larga espera. Dos, tres meses para una cita. Después de la cita, luego venía la derivación al médico especialista, dos o tres meses más. Hoy la tecnología bien utilizada nos permite ahorrar todos estos meses de espera y salvar vidas”, sostuvo la mandataria.

El director de Doctor SV, Manuel Bello, explicó a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori y a la comitiva ministerial peruana la dinámica de trabajo de los más de 400 médicos que operan la sala central de telemedicina (Cortesía: Secretaría de Prensa).

La jefa de Estado anunció que su administración avanza en la adquisición de servicios de internet satelital para extender la cobertura hacia las localidades más aisladas del territorio nacional y facilitar el despliegue de la telemedicina.

Por su parte, el ministro Dyer Fernández detalló la magnitud de la brecha asistencial existente en el sector público peruano. “En el Perú estamos en promedios entre dos a tres meses para una cita médica y entre siete a ocho meses para una cirugía quirúrgica”, precisó el titular de Salud.

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Ante este panorama, el funcionario explicó que la estrategia gubernamental prioriza el fortalecimiento preventivo, la edificación de infraestructura modular en el primer nivel asistencial y la interoperabilidad informática entre centros médicos.

La agenda bilateral incluyó convenios de seguridad y comercio

La visita a la plataforma de Doctor SV formó parte de la agenda oficial desarrollada por Fujimori en territorio salvadoreño, tras sostener un encuentro bilateral con el mandatario Nayib Bukele. Ambas delegaciones suscribieron acuerdos de cooperación mutua orientados a la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, materias en las que participaron los ministros Astudillo Salcedo y Álvarez Miranda.

La delegación peruana también intervino en una rueda de negocios con inversionistas de ambos países, donde la mandataria promovió la atracción de capitales hacia Perú e impulsó las negociaciones para concretar un futuro tratado de libre comercio con El Salvador.

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Autoridades salvadoreñas exponen ante la presidenta Keiko Fujimori el alcance de las consultas virtuales y el monitoreo médico especializado de la red pública Doctor SV (Cortesía: Secretaria de Prensa).

El sistema Doctor SV opera con 414 especialistas y seguimiento activo de pacientes

La plataforma salvadoreña cuenta con 414 médicos especialistas procedentes del país centroamericano y de otras naciones de América Latina, quienes proporcionan consultas ininterrumpidas mediante canales virtuales. El esquema implementado busca destrabar las listas de espera acumuladas históricamente en el sistema público mediante la asignación remota de citas y el monitoreo clínico continuo.

A diferencia de los circuitos tradicionales de consulta externa, la plataforma incorpora un mecanismo proactivo de control médico. El propio facultativo programa y ejecuta las llamadas de control a los pacientes de acuerdo con la complejidad de cada diagnóstico, lo que evita que el ciudadano deba gestionar nuevos turnos a meses de distancia. Doctor SV incluye además soporte de inteligencia artificial para optimizar la priorización de casos clínicos y agilizar los flujos de derivación interna.

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