Tecno

Modo Halloween en WhatsApp: cómo activarlo en iPhone y Android

Desde los fondos de pantalla hasta los temas de conversación, estas opciones permiten darle una estética de Halloween a la aplicación sin alterar sus funciones de seguridad

Puedes cambiar la interfaz de WhatsApp usando diferentes herramientas de la misma aplicación. (WhatsApp)
Puedes cambiar la interfaz de WhatsApp usando diferentes herramientas de la misma aplicación. (WhatsApp)
Guardar

Con la llegada de Halloween, los usuarios de WhatsApp pueden personalizar la apariencia de la aplicación para darle un estilo relacionado con la celebración del 31 de octubre. Aunque la plataforma no cuenta con una función oficial denominada “modo Halloween”, permite combinar diferentes herramientas para modificar la foto de perfil, los fondos de los chats y los colores de las conversaciones.

Estos cambios están disponibles tanto en teléfonos Android como en iPhone y no requieren instalar aplicaciones externas ni utilizar versiones modificadas de WhatsApp. La personalización se realiza desde los ajustes habituales de la plataforma y permite incorporar imágenes de calabazas, fantasmas, casas embrujadas y otros elementos asociados con la fecha.

PUBLICIDAD

Además, quienes tengan acceso a Meta AI pueden utilizar la inteligencia artificial para generar imágenes temáticas que luego pueden emplearse como fondos de conversación o compartirse con otros contactos.

Antes de comenzar, es recomendable actualizar WhatsApp desde Google Play Store o App Store para comprobar que estén disponibles las opciones de personalización más recientes. Algunas herramientas pueden variar según el modelo del teléfono, la versión de la aplicación y la región.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp te permite configurar su interfaz para que este en modo Halloween. (Foto: Meta)

Cómo cambiar la foto de perfil de WhatsApp por una imagen de Halloween

Uno de los primeros pasos para personalizar la cuenta consiste en reemplazar temporalmente la fotografía del perfil por una imagen relacionada con la celebración.

Para hacerlo, tanto en Android como en iPhone se debe abrir WhatsApp e ingresar a Configuración. En Android, esta opción aparece en el menú de los tres puntos ubicado en la parte superior de la pantalla. En iPhone, se encuentra en la barra inferior de la aplicación.

PUBLICIDAD

Después, hay que tocar la fotografía de perfil y seleccionar la opción para modificarla. El usuario puede elegir una imagen almacenada en la galería, tomar una fotografía nueva o utilizar un avatar, si tiene habilitada esa función.

Entre las alternativas se encuentran ilustraciones de calabazas, personajes disfrazados, fantasmas o diseños con colores oscuros. También es posible editar una fotografía antes de utilizarla como imagen de la cuenta.

Puedes cambiar la interfaz de WhatsApp para hacerlo visualmente como Halloween. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Puedes cambiar la interfaz de WhatsApp para hacerlo visualmente como Halloween. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El nombre del perfil también puede modificarse temporalmente para incorporar alguna referencia a Halloween. Sin embargo, conviene tener en cuenta que los contactos podrán visualizar estos cambios, por lo que es recomendable mantener una identificación reconocible si se utiliza WhatsApp para cuestiones laborales.

Cómo colocar fondos de Halloween en las conversaciones

Otra alternativa consiste en modificar el fondo de pantalla de los chats. Esta herramienta permite reemplazar la imagen habitual por una ilustración temática sin alterar los mensajes ni los archivos compartidos.

En Android y iPhone, el procedimiento comienza al abrir una conversación y acceder a su menú de opciones o información. Allí se debe buscar el apartado de tema o fondo de pantalla, seleccionar la imagen deseada y ajustar su posición antes de guardar los cambios.

Los usuarios pueden elegir fotografías o ilustraciones de bosques oscuros, lunas llenas, casas embrujadas, calabazas iluminadas y otros elementos relacionados con la celebración.

Es importante seleccionar imágenes que no tengan demasiados detalles o colores que dificulten la lectura. Un fondo demasiado recargado puede reducir el contraste de los mensajes y hacer menos cómoda la visualización de las conversaciones.

Configurar el fondo de pantalla de las conversaciones de WhatsApp. (20bits)
Configurar el fondo de pantalla de las conversaciones de WhatsApp. (20bits)

Cómo cambiar los colores de los chats para Halloween

WhatsApp también incorpora opciones de personalización que permiten modificar los colores y la apariencia de las conversaciones mediante los temas de chat.

Para acceder a esta herramienta, hay que ingresar a una conversación y buscar el apartado de tema o apariencia. Según las opciones disponibles en cada dispositivo, se pueden elegir distintas combinaciones de colores y diseños.

Para conseguir una estética de Halloween, los tonos naranja, violeta, negro y verde oscuro permiten crear una apariencia relacionada con la celebración. La configuración puede aplicarse a conversaciones individuales, de manera que cada chat tenga un diseño diferente.

Estos ajustes son exclusivamente visuales: no modifican el funcionamiento de WhatsApp, la privacidad de los mensajes ni las medidas de seguridad de la cuenta.

Captura de pantalla de la interfaz de un chat con un fondo de calabaza iluminada de Halloween y globos de texto en español
Los usuarios pueden elegir imágenes de calabazas, fantasmas o casas embrujadas como fondo de sus conversaciones. (Foto: WhatsApp)

Cómo utilizar Meta AI para crear imágenes de Halloween en WhatsApp

Los usuarios que tengan disponible Meta AI dentro de WhatsApp pueden recurrir a esta herramienta para generar imágenes personalizadas relacionadas con Halloween.

Para ello, pueden escribir una instrucción que describa el diseño que desean obtener. Por ejemplo: “Crea una ilustración de una calabaza iluminada frente a una casa antigua, con un bosque oscuro y una luna llena”.

La inteligencia artificial puede utilizar esa descripción como punto de partida para producir una imagen que luego podrá compartirse en conversaciones o utilizarse como recurso visual.

El texto Meta AI en color blanco junto a un símbolo circular de ovolos violetas sobre un fondo negro
Meta AI también te puede ayudar a configurar WhatsApp (Meta)

También es posible solicitar diseños con fantasmas, murciélagos, cementerios o personajes disfrazados. La calidad y disponibilidad de estas funciones dependen de la versión de WhatsApp, el dispositivo y la región.

Al utilizar Meta AI, es recomendable evitar compartir información personal, fotografías de terceros sin autorización o datos que permitan identificar a menores de edad.

De esta manera, los usuarios pueden crear su propio modo Halloween en WhatsApp mediante las herramientas de personalización disponibles en Android y iPhone, sin modificar el funcionamiento de la aplicación ni comprometer la seguridad de sus cuentas.

Temas Relacionados

WhatsAppHalloweenCelularMeta AILo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 31% de las pymes en América Latina perdió dinero por ciberataques: phishing y falsas aplicaciones de IA

La falta de protocolos, copias de seguridad y capacitación puede ampliar el impacto de una intrusión

El 31% de las pymes en América Latina perdió dinero por ciberataques: phishing y falsas aplicaciones de IA

Qué es la dirección IP, cómo encontrarla y por qué es importante para navegar por internet

Windows, Mac, Android y iPhone ofrecen distintas opciones para consultar esta identificación digital, que resulta útil para administrar redes y proteger la privacidad al navegar

Qué es la dirección IP, cómo encontrarla y por qué es importante para navegar por internet

Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas en sus viajes a Marte

El proyecto combina robótica e IA para realizar tareas de mantenimiento, transportar equipos y brindar asistencia médica básica durante futuras misiones espaciales

Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas en sus viajes a Marte

Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo se rompió o dejó de funcionar: Apple inicia la reparación

Los usuarios que detecten problemas en la pantalla plegable pueden acudir a AppleCare y consultar las opciones de reemplazo disponibles

Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo se rompió o dejó de funcionar: Apple inicia la reparación

GTA 6 revela a sus protagonistas: quiénes son Jason, Lucia y los personajes que llegarán a Vice City

Jason y Lucia estarán acompañados por empresarios, músicos, delincuentes y viejos conocidos que darán forma al universo de GTA 6, cuyo lanzamiento está previsto para noviembre de 2026

GTA 6 revela a sus protagonistas: quiénes son Jason, Lucia y los personajes que llegarán a Vice City

DEPORTES

Sin Franco Colapinto, se lleva a cabo la primera práctica en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Sin Franco Colapinto, se lleva a cabo la primera práctica en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Videos, saludos y homenajes de los clubes a Diego Armando Maradona a 66 años de su nacimiento

Dibu Martínez mostró cómo le quedó la mano tras atajar fracturado todo el Mundial: “Sentía cuatro dedos”

La selección argentina confirmó que jugará el amistoso con Uruguay en la Bombonera y ante Costa Rica en Córdoba

Luciano Nakis, candidato a presidente de Independiente: “El club bien administrado es una máquina que no tiene techo”

TELESHOW

El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar su aniversario: “Te amo locamente”

El ida y vuelta romántico de Marina Calabró y Rolando Barbano para celebrar su aniversario: “Te amo locamente”

U2 agotó una nueva fecha en River Plate y sella tres noches consecutivas de sold-out en 2027

La China Ansa se quebró en vivo al recordar la pregunta que le hizo Santiago Maratea tras el escándalo en PH: Podemos Hablar

Homero Pettinato recibió un nuevo botón antipánico: el hombre que lo amenazó accedió a salidas transitorias

Las lágrimas de Jimena Barón por el parto de su perra adoptada: “Teníamos que atravesar esto juntas”

INFOBAE AMÉRICA

Viajar a EEUU tendrá un nuevo requisito desde noviembre: quiénes deberán presentar una declaración obligatoria antes de abordar el avión

Viajar a EEUU tendrá un nuevo requisito desde noviembre: quiénes deberán presentar una declaración obligatoria antes de abordar el avión

Green Card en EEUU: estos son los nuevos costos y cambios del programa EB-5 desde noviembre de 2026

La presidenta Keiko Fujimori evalúa el modelo salvadoreño de telemedicina para recortar listas de espera en Perú

El Komanche llega esta tarde a El Salvador: así se prepara San Sebastián para despedir al streamer salvadoreño

Bukele desplegó más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados: qué hay detrás del operativo