Green Card en EEUU: estos son los nuevos costos y cambios del programa EB-5 desde noviembre de 2026

El nuevo esquema tarifario surgió tras un fallo judicial de noviembre de 2025 que suspendió incrementos previos en las tarifas migratorias. (Jesús Aviles/Infobae)

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Los extranjeros que busquen obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante el programa EB-5 deberán afrontar nuevos costos administrativos a partir del 30 de noviembre de 2026. La actualización modifica las tarifas de distintos trámites migratorios relacionados con las inversiones extranjeras y alcanza tanto a los solicitantes individuales como a las entidades que participan en el desarrollo de proyectos.

La medida forma parte de una regulación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y será administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). El programa EB-5 permite acceder a una vía de residencia permanente mediante inversiones que deben cumplir determinadas condiciones económicas y de generación de empleo.

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Los cambios se concentran en los costos de procesamiento, las solicitudes de aprobación de proyectos y los aportes que deben realizar los centros regionales. La disposición no modifica los requisitos de inversión ni la cantidad de empleos que deben generarse para participar en este mecanismo migratorio.

Nuevas tarifas según la fecha del matasellos

La norma establece que las solicitudes, peticiones y requerimientos con matasellos del 30 de noviembre de 2026 o posterior deberán incluir los importes actualizados. Los documentos enviados hasta el 29 de noviembre quedarán sujetos a las tarifas anteriores.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló en la regla publicada en el Federal Register que el ajuste busca cubrir los costos de administración del programa, cumplir los objetivos legales de tiempo de procesamiento y sostener los mecanismos de supervisión. Entre esas tareas figuran la revisión de antecedentes, las auditorías, las visitas a proyectos y las investigaciones relacionadas con posibles fraudes.

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Según las estimaciones oficiales, los cambios afectarán cerca de 16.600 presentaciones anuales dentro del programa EB-5. Para los nueve formularios existentes comprendidos en la regulación, el aumento promedio ponderado será del 70,7%, equivalente a USD 2.945,90 por presentación.

USCIS indicó que el programa se financia principalmente mediante las tarifas que pagan los solicitantes y las entidades participantes. Por ese motivo, el gobierno determinó que los importes deben reflejar los gastos asociados con la evaluación de expedientes, la supervisión de centros regionales y el funcionamiento operativo de la agencia.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos aplicará nuevos costos en el programa de visas EB-5 a partir del 30 de noviembre de 2026. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo)

El formulario para inversores individuales costará USD 7.615

Una de las principales modificaciones corresponde al Formulario I-526, utilizado por quienes realizan inversiones directas sin participar a través de un centro regional. La tarifa aumentará de USD 3.675 a USD 7.615.

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El nuevo importe incluye una tarifa tecnológica de USD 75, destinada a mejorar los sistemas informáticos utilizados para procesar, adjudicar y archivar las solicitudes relacionadas con el programa EB-5.

Los inversores que presenten sus solicitudes mediante un centro regional deberán utilizar el Formulario I-526E. La tarifa para una presentación inicial será de USD 7.850, también con el cargo tecnológico incluido.

A esa cantidad se añadirá el aporte al Fondo de Integridad EB-5, que aumentará de USD 1.000 a USD 1.100 por inversor. De esta manera, el costo gubernamental inicial de un I-526E ascenderá a USD 8.950, sin contar el capital que debe invertirse, los honorarios legales, las tarifas administrativas de los proyectos ni otros gastos privados.

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Las modificaciones de un Formulario I-526E ya presentado tendrán un costo de USD 7.775. En este caso no se cobrará el componente tecnológico de USD 75.

Aumento en el trámite para eliminar las condiciones de residencia

Los inversores que ya obtuvieron la residencia permanente condicional mediante EB-5 utilizan el Formulario I-829 para solicitar la eliminación de esas condiciones. La tarifa de esta petición aumentará de USD 3.750 a USD 5.000.

La regulación permite que el inversor principal incluya en la solicitud a su cónyuge y a los hijos que hayan obtenido la residencia condicional por su vínculo familiar. También contempla situaciones en las que determinados familiares deben presentar peticiones separadas.

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Entre los casos previstos figuran los divorcios durante el período de residencia condicional, el fallecimiento del inversor principal y las situaciones en las que un hijo cumple 21 años o contrae matrimonio durante ese período.

Si el inversor principal fallece, el cónyuge y los hijos pueden presentar solicitudes separadas o incluirse en una misma petición, de acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa. La regulación también contempla la posibilidad de incluir a un excónyuge cuando el divorcio ocurrió durante el período de residencia condicional.

Los centros regionales con más de veinte inversores calificados deberán abonar 22.000 dólares anuales al Fondo de Integridad. (Reuters)

El Formulario I-527 para inversores con peticiones anteriores a 2022

La normativa incorpora el Formulario I-527, denominado en inglés Amendment to Legacy Form I-526. Tendrá una tarifa de USD 10.330 y estará destinado a un grupo limitado de inversores que presentaron el I-526 antes de la entrada en vigor de la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022.

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Este trámite permitirá que determinados solicitantes modifiquen sus peticiones para preservar su elegibilidad cuando el centro regional con el que estaban vinculados haya perdido su designación o cuando una nueva empresa comercial o una entidad creadora de empleo haya sido inhabilitada.

El Departamento de Seguridad Nacional aclaró que el I-527 no constituye un reemplazo general del I-526 ni una nueva petición migratoria. Los inversores que cumplan las condiciones podrán conservar la fecha de prioridad de su solicitud original.

La agencia proyecta unas 20 presentaciones anuales de este formulario. La estimación responde a que se trata de un procedimiento nuevo y limitado a circunstancias específicas contempladas en la legislación.

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Pagos anuales más altos para los centros regionales

Los centros regionales, entidades autorizadas para canalizar inversiones EB-5 hacia proyectos económicos, también tendrán que pagar mayores aportes al Fondo de Integridad.

Aquellos que tengan más de 20 inversores calificados abonarán USD 22.000 anuales, frente a los USD 20.000 actuales. Los centros regionales con 20 inversores o menos pagarán USD 11.000 al año, en lugar de USD 10.000.

La cantidad de inversores se determina al último día del año fiscal anterior. Se consideran las personas que hayan invertido o estén en proceso de invertir en empresas comerciales vinculadas al centro regional, con las exclusiones previstas en la regulación para determinados solicitantes que ya tramitaron la eliminación de las condiciones de residencia o cuyas peticiones fueron denegadas, retiradas o revocadas.

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El pago anual debe realizarse a partir del 1 de octubre. Para evitar penalidades, debe completarse hasta el 31 de octubre. Quienes lo abonen entre el 1 y el 30 de noviembre tendrán una multa del 10%. Si el pago se realiza entre el 1 y el 30 de diciembre, la penalidad será del 20%.

La norma dispone que USCIS podrá terminar la designación de un centro regional que no haya pagado la tarifa y las multas correspondientes antes del 30 de diciembre. Antes de adoptar esa decisión, la agencia deberá emitir una notificación y permitir que la entidad demuestre que cumplió con sus obligaciones.

El Departamento de Seguridad Nacional calculó un aumento promedio de 70,7% en las tarifas para financiar auditorías y controles de fraude. (Archivo)

Incrementos superiores en solicitudes de centros regionales

Además de los aportes anuales, la regulación modifica las tarifas de los formularios que utilizan los centros regionales para obtener autorizaciones, registrar participantes y presentar información sobre sus proyectos.

La solicitud inicial para obtener la designación como centro regional, identificada como Formulario I-956, tendrá un costo de USD 44.115. Las enmiendas a esa designación costarán USD 9.835.

El Formulario I-956F, utilizado para solicitar la aprobación de una oferta de inversión a través de una nueva empresa comercial, pasará a costar USD 42.675. En cambio, la tarifa del Formulario I-956G, correspondiente a la declaración anual de los centros regionales, bajará de USD 3.035 a USD 2.165.

La regulación también establece una tarifa de USD 65 para el Formulario I-956H, denominado Bona Fides of Persons Involved with Regional Center Program (Declaración de buena fe de las personas vinculadas al Programa de Centros Regionales), que se utiliza para evaluar a determinadas personas relacionadas con centros regionales, empresas comerciales o entidades creadoras de empleo.

Por su parte, el registro de promotores directos y terceros que participan en la promoción de inversiones mediante el Formulario I-956K tendrá un costo de USD 2.165.

Las nuevas tarifas forman parte de una regulación específica para el programa EB-5, elaborada después de que una decisión judicial de noviembre de 2025 suspendiera determinados aumentos establecidos en la reforma general de tarifas migratorias de 2024. Tras ese fallo, USCIS restableció los importes que estaban vigentes antes del 1 de abril de 2024. La nueva disposición establece ahora un esquema tarifario propio para los trámites de inversión.