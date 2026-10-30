El Komanche llega esta tarde a El Salvador: así se prepara San Sebastián para despedir al streamer salvadoreño

Un retrato conmemorativo de Komanche permanece expuesto durante un servicio fúnebre junto a diversos arreglos florales. (Imagen retomada de redes sociales)

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Familiares y amigos del streamer salvadoreño Carlos José Rivera conocido como “El Komanche”, se despedirán esta noche en San Sebastián de quien conquistó a miles de seguidores hispanohablantes con sus transmisiones. Un salón adornado con flores blancas y veladoras ya espera en esa localidad.

La funeraria encargada de los servicios compartió en sus redes sociales las primeras imágenes del espacio dispuesto para la velación. Las fotografías muestran un ambiente sobrio, preparado para recibir el último adiós en el pueblo donde El Komanche creció.

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La funeraria encargada de los servicios compartió en sus redes sociales las primeras imágenes del espacio dispuesto para la velación. Foto retomada de redes sociales

Sus restos llegarán esta tarde al Aeropuerto Internacional de El Salvador a las 2:30, luego de un viaje que atravesó fronteras tal como lo hizo su carrera: silenciosa en sus inicios y masiva en su desenlace.

Un pueblo se prepara para despedirlo

San Sebastián, en el departamento de San Vicente, fue el lugar donde El Komanche vivió hasta los 24 años, según detalló la BBC. Aunque nació en Ilobasco el 7 de septiembre de 1996, fue en ese municipio donde forjó los vínculos que ahora lo reciben de regreso.

Komanche dejó instrucciones para su funeral en video: “Voy a dejar dinero para pizza y quiero a Bad Bunny” (@elkomanche)

El entierro está previsto para el sábado en el cementerio local, según informó su padre en una publicación de Facebook. La comunidad que lo vio crecer ahora se organiza para acompañarlo en su último recorrido.

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La muerte del streamer, a los 30 años, generó una ola de consternación entre creadores de contenido de habla hispana.Fue hallado sin vida el domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, en Monterrey, Nuevo León. No se encontraron indicios de violencia en el lugar, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexicanas.

Detalles de la capilla ardiente y la ambientación fúnebre dispuesta en memoria de Carlos Mauricio Gómez. El espacio cuenta con arreglos de flores blancas, cortinajes en tonos azul y blanco, un crucifijo central iluminado, cirios e imágenes religiosas junto a un retrato conmemorativo del homenajeado.

Cómo se confirmó la noticia

La confirmación no llegó por un comunicado oficial sino por un mensaje de su representante. Byron Reyes, manager y amigo cercano del streamer, escribió en Instagram: “No estoy listo para decirte adiós”, según recogió Radio Fórmula.

Horas antes, Reyes había mostrado inquietud por los primeros rumores que circulaban en redes. Tras hablar con la familia de Gómez, zanjó cualquier duda: “Si es una noticia confirmada, ya conversé con su familia”, escribió, de acuerdo con el portal Expreso.

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Un grupo de amigos y seguidores lo despidieron con globos blancos en México.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se realizó la necropsia correspondiente, informó El Siglo de Durango. Las autoridades clasificaron la muerte como “a reserva de autopsia”, a la espera de un resultado oficial.

La trayectoria de un referente del streaming hispano

Carlos Mauricio Gómez comenzó su carrera como streamer en 2015 y alcanzó su mayor popularidad en Twitch entre 2020 y 2022, con transmisiones de videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite, según el medio argentino Cadena 3. Llegó a sumar cerca de medio millón de seguidores en YouTube y 881.000 en Instagram, de acuerdo con Radio Fórmula.

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Fue además uno de los organizadores de los Squid Craft Games, un evento que recrea las pruebas de la serie El juego del calamar y que reúne a cientos de creadores hispanohablantes, proyecto que lo consolidó como una figura de peso dentro de la comunidad digital.

En el mensaje de despedida, Reyes hizo referencia a burlas que habría sufrido el streamer y advirtió: “El bullying a cualquier escala no es un juego”, según citó El Siglo de Durango. El propio Gómez había reconocido públicamente que convivía con cinco trastornos mentales diagnosticados y que había intentado quitarse la vida en al menos tres ocasiones previas.

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Algunos usuarios recordaron también que, en una transmisión reciente en TikTok, el creador había pedido USD 5.000 para saldar una deuda, un pedido que ahora se lee con otro peso tras su muerte.