Dos taxistas son asesinados en distintos hechos violentos registrados en Honduras

Un taxista murió tras ser atacado a disparos dentro de su vehículo en Olanchito, Yoro. (Foto: Cortesía)

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Dos taxistas fueron asesinados en ataques armados registrados en hechos diferentes en Honduras, uno en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, y otro en el barrio Arriba de Comayagua, en el departamento homónimo. En este último caso, una mujer que acompañaba al conductor resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital.

Los crímenes movilizaron a agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron las escenas para iniciar las investigaciones y recopilar indicios que permitan identificar a los responsables.

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El primero de los hechos ocurrió en un sector de la colonia Universitaria número 2, en la ciudad de Olanchito, Yoro, donde un conductor de taxi fue atacado a disparos mientras se encontraba al volante de su vehículo de trabajo.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ronny Cerrano, quien conducía la unidad de transporte público con registro número 0094. Según los informes iniciales, individuos desconocidos interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador del volante.

Los impactos de bala le provocaron la muerte en el lugar. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor, dentro del vehículo comercial que utilizaba para prestar el servicio de transporte.

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La unidad de transporte público número 0094 era conducida por Ronny Cerrano. (Foto: Cortesía)

Vecinos del sector alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena, donde establecieron un perímetro de seguridad para preservar los indicios balísticos y facilitar las diligencias correspondientes.

Horas después, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se practicarían los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles amenazas previas contra el conductor ni han establecido si el crimen estaría relacionado con su actividad laboral.

Segundo taxista asesinado en menos de 24 horas

En un hecho distinto, un segundo conductor de taxi perdió la vida de forma violenta la noche del jueves en el barrio Arriba de Comayagua, donde desconocidos lo atacaron con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

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La víctima fue identificada como Elvis Barahona, quien conducía la unidad de taxi número 069 y residía en la colonia Primero de Mayo.

El segundo tiroteo ocurrió en el barrio Arriba, cerca de la antigua panadería Bambi. (Foto: Cortesía)

El ataque se registró en las inmediaciones de donde anteriormente funcionaba la panadería Bambi, cerca de la Escuela Andará, un sector al que se desplazaron los equipos de emergencia y las autoridades policiales tras conocerse el tiroteo.

Durante el atentado, una mujer que acompañaba al conductor también resultó herida por impactos de arma de fuego. La lesionada fue identificada como Alexa García.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle asistencia y posteriormente la trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para comenzar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Los investigadores deberán establecer el móvil del asesinato, identificar a los responsables y determinar si existen testigos o registros que contribuyan a esclarecer el caso.

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Elvis Barahona conducía el taxi número 069 cuando fue atacado en Comayagua. (Foto: Cortesía)

Al igual que en Olanchito, las autoridades no han comunicado capturas relacionadas con este hecho ni han confirmado una hipótesis sobre las razones detrás de la agresión armada.

Los asesinatos de ambos taxistas se registraron en escenarios diferentes y, hasta ahora, no existe información oficial que permita establecer una relación entre los dos casos.

En Olanchito, el conductor murió dentro de su unidad después de ser interceptado por desconocidos, mientras que en Comayagua el ataque dejó como saldo la muerte de Elvis Barahona y una mujer herida.