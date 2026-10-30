Honduras

Dos taxistas son asesinados en distintos hechos violentos registrados en Honduras

Los ataques armados dejaron también a una mujer herida en Comayagua, mientras que en Olanchito las autoridades investigan el asesinato de un conductor que murió dentro de su unidad de transporte público.

Un taxista murió tras ser atacado a disparos dentro de su vehículo en Olanchito, Yoro. (Foto: Cortesía)
Un taxista murió tras ser atacado a disparos dentro de su vehículo en Olanchito, Yoro. (Foto: Cortesía)
Guardar

Dos taxistas fueron asesinados en ataques armados registrados en hechos diferentes en Honduras, uno en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro, y otro en el barrio Arriba de Comayagua, en el departamento homónimo. En este último caso, una mujer que acompañaba al conductor resultó herida de bala y fue trasladada a un hospital.

Los crímenes movilizaron a agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron las escenas para iniciar las investigaciones y recopilar indicios que permitan identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

El primero de los hechos ocurrió en un sector de la colonia Universitaria número 2, en la ciudad de Olanchito, Yoro, donde un conductor de taxi fue atacado a disparos mientras se encontraba al volante de su vehículo de trabajo.

La víctima fue identificada preliminarmente como Ronny Cerrano, quien conducía la unidad de transporte público con registro número 0094. Según los informes iniciales, individuos desconocidos interceptaron el automotor y dispararon en repetidas ocasiones contra el trabajador del volante.

Los impactos de bala le provocaron la muerte en el lugar. Su cuerpo quedó en el asiento del conductor, dentro del vehículo comercial que utilizaba para prestar el servicio de transporte.

PUBLICIDAD

La unidad de transporte público número 0094 era conducida por Ronny Cerrano. (Foto: Cortesía)
La unidad de transporte público número 0094 era conducida por Ronny Cerrano. (Foto: Cortesía)

Vecinos del sector alertaron a las autoridades después de escuchar las detonaciones. Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena, donde establecieron un perímetro de seguridad para preservar los indicios balísticos y facilitar las diligencias correspondientes.

Horas después, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo a la morgue, donde se practicarían los procedimientos legales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles amenazas previas contra el conductor ni han establecido si el crimen estaría relacionado con su actividad laboral.

Segundo taxista asesinado en menos de 24 horas

En un hecho distinto, un segundo conductor de taxi perdió la vida de forma violenta la noche del jueves en el barrio Arriba de Comayagua, donde desconocidos lo atacaron con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

La víctima fue identificada como Elvis Barahona, quien conducía la unidad de taxi número 069 y residía en la colonia Primero de Mayo.

El segundo tiroteo ocurrió en el barrio Arriba, cerca de la antigua panadería Bambi. (Foto: Cortesía)
El segundo tiroteo ocurrió en el barrio Arriba, cerca de la antigua panadería Bambi. (Foto: Cortesía)

El ataque se registró en las inmediaciones de donde anteriormente funcionaba la panadería Bambi, cerca de la Escuela Andará, un sector al que se desplazaron los equipos de emergencia y las autoridades policiales tras conocerse el tiroteo.

Durante el atentado, una mujer que acompañaba al conductor también resultó herida por impactos de arma de fuego. La lesionada fue identificada como Alexa García.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para brindarle asistencia y posteriormente la trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Santa Teresa de Comayagua.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para comenzar las investigaciones y recopilar evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

Los investigadores deberán establecer el móvil del asesinato, identificar a los responsables y determinar si existen testigos o registros que contribuyan a esclarecer el caso.

Elvis Barahona conducía el taxi número 069 cuando fue atacado en Comayagua. (Foto: Cortesía)
Elvis Barahona conducía el taxi número 069 cuando fue atacado en Comayagua. (Foto: Cortesía)

Al igual que en Olanchito, las autoridades no han comunicado capturas relacionadas con este hecho ni han confirmado una hipótesis sobre las razones detrás de la agresión armada.

Los asesinatos de ambos taxistas se registraron en escenarios diferentes y, hasta ahora, no existe información oficial que permita establecer una relación entre los dos casos.

En Olanchito, el conductor murió dentro de su unidad después de ser interceptado por desconocidos, mientras que en Comayagua el ataque dejó como saldo la muerte de Elvis Barahona y una mujer herida.

Temas Relacionados

HondurasasesinatostaxistasYoroComayaguacrimeneshechos diferenteslutorubo de taxis

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ley de Justicia Energética beneficia a más de 1,800 abonados y permite regularizar deudas sin multas en Honduras

A 30 días de su entrada en vigencia, más de 200 clientes se han presentado voluntariamente ante la ENEE para ponerse al día con sus servicios, mientras el Gobierno prepara la actualización de las cuentas de 215 alcaldías

Ley de Justicia Energética beneficia a más de 1,800 abonados y permite regularizar deudas sin multas en Honduras

Hugo, el hondureño que voló diez metros, rompió el cristal con una pata de mesa y escapó del choque de trenes

Un hondureño que viajaba a Córdoba por trabajo sobrevivió a uno de los accidentes ferroviarios más mortales de España. Lo que vio al salir del vagón marcó un antes y un después en su vida.

Hugo, el hondureño que voló diez metros, rompió el cristal con una pata de mesa y escapó del choque de trenes

Estados Unidos restringe visas a organizadores de caravanas migrantes

El Departamento de Estado atribuyó a los afectados tareas de reclutamiento y coordinación de grupos que cruzan Centroamérica y México hacia la frontera sur estadounidense, sin divulgar identidades ni nacionalidades

Estados Unidos restringe visas a organizadores de caravanas migrantes

Empresarios de Honduras advierten que la extorsión frena la competitividad

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, pidió a las autoridades garantizar el cumplimiento de las leyes y reforzar las acciones contra la criminalidad

Empresarios de Honduras advierten que la extorsión frena la competitividad

Honduras reubica a 1,373 reos en nuevos módulos: permanecerán bajo vigilancia las 24 horas y sin acceso a electricidad

El traslado incluyó a 286 internos del Módulo de Retirados y a 1,087 del Módulo de Sentenciados 1, quienes fueron movilizados a un pabellón remodelado que cuenta con cámaras de seguridad y un sistema eléctrico diseñado para restringir su manipulación

Honduras reubica a 1,373 reos en nuevos módulos: permanecerán bajo vigilancia las 24 horas y sin acceso a electricidad

TECNO

Modo Halloween en WhatsApp: cómo activarlo en iPhone y Android

Modo Halloween en WhatsApp: cómo activarlo en iPhone y Android

Qué es la dirección IP, cómo encontrarla y por qué es importante para navegar por internet

Google y la NASA desarrollan un robot que podría acompañar a los astronautas en sus viajes a Marte

Qué hacer si la pantalla del iPhone Duo se rompió o dejó de funcionar: Apple inicia la reparación

GTA 6 revela a sus protagonistas: quiénes son Jason, Lucia y los personajes que llegarán a Vice City

ENTRETENIMIENTO

Así fue el regreso de Aerosmith a los escenarios después de 3 años: Dave Grohl, Johnny Depp, Guns N’ Roses y más sorpresas

Así fue el regreso de Aerosmith a los escenarios después de 3 años: Dave Grohl, Johnny Depp, Guns N’ Roses y más sorpresas

El videoclip de “Coming Up Roses” incorpora a la pareja que se comprometió durante un concierto de Harry Styles

Clásicos de terror para Halloween: películas que siguen inquietando al público

La cuantiosa deuda que enfrenta Kevin Federline tras dejar de recibir dinero de Britney Spears

Céline Dion cierra su residencia en París con USD 125 millones y un cuerpo que reconstruyó desde cero

MUNDO

El robo de USD 6.000 millones a Binance sacude el mundo de las criptomonedas y atrae la atención del FBI

El robo de USD 6.000 millones a Binance sacude el mundo de las criptomonedas y atrae la atención del FBI

Bukele desplegó más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados: qué hay detrás del operativo

Ucrania retomó los ataques con drones contra refinerías rusas

Un tribunal alemán puso fin a la vigilancia permanente sobre el sospechoso del caso Madeleine McCann

La Unión Europea y Canadá firmaron una alianza estratégica sobre comercio, energía, defensa e inteligencia artificial