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Qué es la dirección IP, cómo encontrarla y por qué es importante para navegar por internet

Windows, Mac, Android y iPhone ofrecen distintas opciones para consultar esta identificación digital, que resulta útil para administrar redes y proteger la privacidad al navegar

Cómo saber la dirección IP de tu PC o celular.
Cómo saber la dirección IP de tu PC o celular.
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Cada vez que una persona ingresa a una página web, utiliza una aplicación o conecta su celular a una red Wi-Fi, su dispositivo necesita identificarse para intercambiar información. En ese proceso interviene la dirección IP, un número que permite reconocer a los equipos dentro de una red y hacer posible la comunicación a través de internet.

Aunque suele pasar desapercibida, esta identificación digital cumple una función fundamental en la navegación cotidiana. También puede resultar útil cuando una conexión presenta fallas, se necesita configurar una impresora o cámara de seguridad, o se quiere comprobar si una red privada virtual (VPN) está ocultando la dirección habitual.

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Conocer la dirección IP no requiere instalar programas ni tener conocimientos avanzados de informática. Existen herramientas gratuitas en internet que permiten consultar la dirección pública, mientras que la dirección privada puede encontrarse directamente desde la configuración de una computadora o un teléfono.

Una IP sirve para navegar por internet.
Una IP sirve para navegar por internet.

¿Qué es una dirección IP y para qué sirve?

La dirección IP, sigla de Internet Protocol (protocolo de internet), es una identificación numérica asignada a un dispositivo cuando se conecta a una red. Su función consiste en permitir que los equipos envíen y reciban información, de manera que los datos puedan llegar al destino correcto.

Por ejemplo, cuando una persona abre una página web desde su celular, la conexión utiliza direcciones IP para identificar los dispositivos y servidores que intervienen en el intercambio de información.

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Existen dos tipos principales de direcciones IP:

  • Dirección IP pública: es la identificación con la que una conexión o red se comunica con internet. Los sitios web pueden verla cuando una persona los visita.
  • Dirección IP privada: identifica a los dispositivos dentro de una red local, como la que se utiliza en una casa u oficina. Permite que una computadora, un celular y una impresora puedan comunicarse entre sí.

Además, existen dos versiones principales de este protocolo. IPv4 utiliza direcciones numéricas de cuatro bloques, mientras que IPv6 incorpora una estructura más extensa para permitir una mayor cantidad de identificaciones.

La IP permite que varios equipos compartan información. (FACUA)
La IP permite que varios equipos compartan información. (FACUA)

Cómo encontrar tu dirección IP pública

Consultar la dirección IP pública es un procedimiento sencillo que puede realizarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Una alternativa consiste en abrir un navegador y escribir en el buscador la pregunta “¿Cuál es mi dirección IP?“. En algunos casos, Google muestra directamente el número en la parte superior de los resultados.

También existen páginas especializadas que identifican automáticamente la dirección pública de la conexión. Al ingresar a una de estas herramientas, el sistema muestra la IP y permite conocer si corresponde al protocolo IPv4 o IPv6.

Esta consulta puede realizarse desde una computadora, una tablet o un teléfono celular, sin necesidad de descargar aplicaciones.

Personal para uso de Inhouse
La dirección IP que se usa para navegar por internet es pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo encontrar la dirección IP privada en Windows, Mac y celulares

A diferencia de la dirección pública, la IP privada se consulta desde los ajustes de red del dispositivo. Los pasos cambian según el sistema operativo.

En Windows: hay que ingresar al menú Inicio, abrir Configuración y seleccionar Red e Internet. Después, se debe elegir la conexión Wi-Fi o Ethernet y revisar sus detalles para encontrar la dirección IPv4. Otra opción es abrir el símbolo del sistema, escribir ipconfig y presionar Enter.

En Mac: se debe ingresar a Configuración del Sistema, seleccionar Red y elegir la conexión utilizada, ya sea Wi-Fi o Ethernet. En los detalles aparecerá la dirección IP asignada al equipo.

En Android: hay que abrir Configuración, ingresar a los ajustes de Wi-Fi y seleccionar la red a la que está conectado el teléfono. En sus detalles se encuentra la dirección IP. La ubicación exacta de esta opción puede variar según el fabricante y la versión del sistema operativo.

En iPhone o iPad: se debe abrir Configuración, ingresar a Wi-Fi y tocar el ícono de información que aparece junto al nombre de la red. Allí se puede consultar la dirección IPv4.

Los router modernos ahora cuentan con puertos ethernet que distribuyen diferentes velocidades de internet.
Las PC y celulares cuentan con su propia IP.

Por qué es importante conocer tu dirección IP

Saber cuál es la dirección IP puede resultar útil en diferentes situaciones. Una de las más habituales es solucionar problemas de conexión. Cuando internet presenta interrupciones o funciona con lentitud, esta información permite realizar comprobaciones y facilitar el diagnóstico de posibles errores de red.

También es necesaria para conectar determinados dispositivos, como impresoras, cámaras de seguridad o equipos que funcionan dentro de una misma red local. En estos casos, conocer la IP privada ayuda a configurar correctamente la comunicación entre los aparatos.

Otra utilidad está relacionada con las VPN. Estas herramientas permiten establecer una conexión cifrada y mostrar una dirección IP pública diferente de la habitual. Consultarla antes y después de activar el servicio permite comprobar si el cambio se realizó correctamente.

Por último, algunas aplicaciones de acceso remoto necesitan conocer la dirección IP para establecer una conexión con una computadora o una red desde otra ubicación.

Manos de una persona escribiendo en el teclado de una computadora portátil rodeadas por líneas luminosas y código binario
Conocer la dirección IP es importante para arreglar problemas de red y utilizar una VPN. (Agencia Andina)

¿Alguien puede rastrear tu dirección IP?

La dirección IP pública puede revelar información aproximada sobre la conexión, como el país, la región o la ciudad desde donde se accede a internet. También puede ofrecer datos sobre el proveedor de servicios de internet.

Sin embargo, esto no significa que cualquier persona pueda conocer la ubicación exacta de un usuario mediante ese número. Las herramientas de geolocalización de IP utilizan bases de datos que ofrecen estimaciones, pero no permiten identificar necesariamente una vivienda o la ubicación física precisa de un dispositivo.

Por eso, aunque la dirección IP es necesaria para navegar por internet, conviene conocer qué información puede revelar y utilizar herramientas de protección de la privacidad cuando sea necesario.

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