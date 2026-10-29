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Cuánto vale el Nokia 1100 hoy y cuánto costaba cuando salió al mercado

Con 250 millones de unidades vendidas, el modelo superó incluso al iPhone 6 y 6 Plus en el ranking histórico

Nokia 1100 gris - celular - tecnología - 31 de agosto
El Nokia 1100 salió al mercado en 2003 con un precio aproximado de 100 dólares. (Composición Infobae: Difusión)
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El Nokia 1100, presentado en 2003 con un precio aproximado de 100 dólares, se convirtió con el tiempo en el teléfono móvil más vendido de la historia: comercializó 250 millones de unidades en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia. Más de dos décadas después, conseguir una unidad original ya no es sencillo, y quienes lo buscan deben recurrir al mercado de segunda mano, donde los precios varían según el estado del equipo.

En plataformas como eBay, los vendedores ofrecen ejemplares usados por montos que fluctúan entre 25 y 70 dólares, dependiendo de la fecha de consulta y la condición del aparato. A comienzos de 2026, algunas publicaciones ubicaban el piso de precio en 70 dólares. Para septiembre del mismo año, el rango había descendido a entre 25 y 40 dólares. La diferencia refleja la dinámica propia de un mercado de segunda mano, donde la oferta disponible y el estado de conservación de cada unidad inciden de forma directa en el valor final.

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Un diseño pensado para resistir

El Nokia 1100 se concibió con un enfoque centrado en la funcionalidad y la resistencia, no en la conectividad. Su carcasa robusta, con bordes antideslizantes, y un teclado protegido por una alfombrilla de silicona le permitieron soportar el uso cotidiano en condiciones que hubieran dañado a otros equipos de la época. La batería extraíble de ion de litio BL-5C, con una capacidad de 850 mAh y un voltaje de 3,7 V, ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y unas 4,5 horas de conversación continua.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)
Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Con un uso moderado, una sola carga podía durar más de una semana, gracias también a una pantalla monocromática y un sistema operativo básico que reducían el consumo de energía frente a los teléfonos actuales.

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Entre sus funciones, el equipo incluía linterna LED integrada, despertador, calculadora, recordatorios y juegos preinstalados, entre ellos Snake, conocido popularmente como “la viborita” o “culebrita”. Estas prestaciones, sumadas a su bajo costo y su autonomía, impulsaron su éxito en mercados de todo el mundo durante la primera década de los 2000.

El Nokia 1100 fue lanzado como un teléfono básico, enfocado en llamadas y mensajes de texto, sin capacidad para conectarse a internet ni ejecutar aplicaciones de mensajería instantánea. No cuenta con sistema operativo compatible, pantalla a color ni conexión a redes móviles de datos.

Nokia 1100
La batería BL-5C del dispositivo ofrecía hasta 400 horas en espera y más de una semana de uso con una sola carga. (YouTube/@retroYmas-audio)

El ranking que lidera desde hace más de dos décadas

Según una recopilación publicada por Statista, basada en datos de Visual Capitalist, Yahoo Finance y Omdia, el Nokia 1100 encabeza la lista histórica de celulares más vendidos con sus 250 millones de unidades.

Lo sigue el Nokia 1110 (2005), con 248 millones de unidades, y en tercer lugar aparece el iPhone 6 y 6 Plus (2014), con 222 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Completan el listado el Nokia 105, con 200 millones de unidades; el iPhone 6s y 6s Plus, con 174 millones; el iPhone 5s, con 165 millones; el Nokia 3220, con 161 millones, y el iPhone 7 y 7 Plus, con 160 millones.

Ningún modelo posterior, ni siquiera aquellos con tecnologías más avanzadas, logró superar las cifras del Nokia 1100, lo que confirma la vigencia de su registro de ventas más de veinte años después de su lanzamiento.

En la actualidad, es complicado encontrar un Nokia 1100 nuevo. Se pueden comprar de segunda mano desde 70 dólares. (eBay)
Un ejemplar usado del Nokia 1100 se consigue hoy en eBay desde 25 hasta 70 dólares, según su estado. (eBay)

El regreso de su filosofía en 2026

El nombre del Nokia 1100 volvió a la conversación este año por el lanzamiento del Nokia 300 Charge, un celular básico de HMD Global que recupera parte de la propuesta del modelo original: batería de larga duración, diseño resistente y funciones centradas en lo esencial. El nuevo dispositivo incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh que, según la compañía, ofrece más de 40 días en modo de espera con una sola carga, además de una pantalla de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles y un procesador Unisoc SC6531E.

El Nokia 300 Charge cuenta con 4 MB de RAM, 4 MB de almacenamiento interno y admite tarjetas microSD de hasta 32 GB. Su conectividad se limita a redes 2G GSM 900/1800, por lo que depende de la disponibilidad de esa tecnología en cada región. El equipo integra también linterna LED, jack de 3,5 mm para radio FM y carga inversa por USB-C de 10 W mediante un botón físico lateral. Por el momento, su comercialización está limitada a Filipinas.

Nokia, como marca de teléfonos móviles, dejó de liderar el mercado con la llegada de los smartphones y los sistemas operativos iOS y Android. En la actualidad, la marca sigue presente bajo la gestión de HMD Global, que produce teléfonos inteligentes y básicos bajo licencia, aunque sin alcanzar el dominio que supo tener durante la primera década de los 2000.

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