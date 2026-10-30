Videos, saludos y homenajes de los clubes a Diego Armando Maradona a 66 años de su nacimiento

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Los principales clubes argentinos y europeos recordaron este viernes a Diego Armando Maradona en el día en que habría cumplido 66 años, con videos, imágenes y mensajes publicados en redes sociales que destacaron su vínculo con cada institución y la vigencia de su figura en el fútbol mundial.

Boca Juniors, uno de los equipos más identificados con el recorrido de Maradona, publicó un video acompañado por una frase dirigida al exfutbolista: “Te metiste en el corazón de la gente y ahí te vas a quedar para toda la vida”. El club recordó así al ídolo que tuvo dos etapas como jugador en la institución y que condujo al equipo al título del Torneo Apertura 1981.

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También Gimnasia y Esgrima La Plata, último club que dirigió Maradona, difundió una pieza audiovisual con el mensaje: “Con admiración, respeto y amor eterno. Feliz cumpleaños, Diego”. El homenaje remite a su ciclo como entrenador del equipo platense entre 2019 y 2020. Newell’s Old Boys, equipo en el que el ex jugador actuó durante 1993, publicó: “Donde estés, siempre con nosotros. En esta vida y en las otras, siempre con vos”.

La fecha reunió mensajes de instituciones de distintos puntos del fútbol argentino. Argentinos Juniors, donde Maradona debutó en Primera División en 1976, expresó: “Por acá te extrañamos un montón”. De hecho, el elenco de La Paternal organizó un evento en su honor: “Pelusa Eterno V”. Sobre la cita de esta noche, a partir de las 20, en el Museo El Templo del Fútbol (puerta 10 del estadio que lleva su nombre), se informó: “En un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, te invitamos a celebrar la quinta edición de Pelusa Eterno, un emotivo evento para rendirle un homenaje especial al máximo ídolo surgido en El Semillero del Mundo”.

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Desde España, el Sevilla Fútbol Club recordó el paso de Maradona por la institución durante la temporada 1992-1993. “El inolvidable Diego Maradona hubiera cumplido hoy 66 años”, señaló el club andaluz en un video, junto a un saludo “al cielo”.

El homenaje también llegó desde Italia. El Società Sportiva Calcio Napoli publicó un mensaje firmado por su presidente, Aurelio De Laurentiis, en el que vinculó el nacimiento de Maradona con “el rescate de una Nápoles mal vista y maltratada” y sostuvo que el mito seguirá siendo amado para siempre. Maradona jugó en Napoli entre 1984 y 1991, período en el que conquistó dos títulos de la Serie A, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y la Copa de la UEFA. Su relación con la ciudad sigue presente en cada aniversario de su nacimiento y de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

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En Lanús, ciudad donde nació el 30 de octubre de 1960, el club local subrayó ese vínculo territorial y lo definió como una figura “amada en todo el mundo”. Racing Club compartió una imagen de Maradona tomada por la fotógrafa Daniela D’Adamo y destacó su lugar en la memoria colectiva. Por su parte, Independiente aludió al respeto que el campeón del mundo manifestó por la institución y a lo que “nos diste a los argentinos”. También se sumaron San Lorenzo, Huracán, Estudiantes de La Plata, Banfield y Defensa y Justicia. Las publicaciones coincidieron en expresiones como “eterno”, “siempre Maradona” y “feliz cumpleaños”, en un nuevo aniversario del nacimiento del capitán de la selección argentina campeona del mundo en México 1986.

TODOS LOS SALUDOS PARA DIEGO ARMANDO MARADONA EN LAS REDES