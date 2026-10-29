Google simplifica el día a día integrando apps cotidianas en el buscador y en Gemini

Pantalla dividida que muestra una interfaz de búsqueda de Google conectándose con Gemini para confirmar una reserva para cenar. (Google)

Guardar

Pedir la compra del supermercado, armar una lista de reproducción o reservar una cita médica son tareas que suelen requerir abrir varias apps distintas. Google busca cambiar esa dinámica con una plataforma que conecta aplicaciones externas directamente dentro de la Búsqueda y de Gemini, de modo que los usuarios puedan resolver gestiones cotidianas sin salir de esos dos entornos.

Según informó el blog de Google, la compañía lanzó la versión preliminar de esta plataforma, llamada Connected Apps, con el objetivo de que más desarrolladores integren sus funcionalidades de forma directa en ambos productos.

PUBLICIDAD

Junto con este anuncio, la empresa presentó una lista de socios que ya forman parte de la iniciativa, con el fin de ampliar las opciones disponibles para optimizar la vida diaria de sus usuarios.

Interfaz de usuario de apps conectadas donde puedes editar y probar tu aplicación conectada. (Google)

Cómo funciona la nueva plataforma de apps conectadas de Google

Connected Apps permite a los desarrolladores crear una integración única que luego puede llegar a usuarios con alta intención de compra, tanto desde la Búsqueda como desde la app Gemini. Para lograrlo, según explicó el blog de Google, los desarrolladores deben integrarse con un servidor MCP alojado en la nube o con Android MCP mediante las API de AppFunctions.

El siguiente paso consiste en utilizar la consola de Google Connected para registrar, probar y enviar la aplicación. Antes de que esta pase por el proceso de revisión, cada desarrollador decide si su integración se publicará en la Búsqueda, en Gemini o en ambas plataformas de forma simultánea.

PUBLICIDAD

Una vez que la aplicación queda publicada, los desarrolladores pueden hacer seguimiento de métricas de funcionamiento como el tráfico, la latencia y las tasas de error. El sistema también contempla el control de la identidad de marca, lo que incluye logotipos verificados y cuentas autenticadas para cada integración.

Según informó el blog de Google, la compañía lanzó la versión preliminar de la plataforma Connected Apps. Photo: Andrej Sokolow/dpa

Google adelantó que el acceso a la plataforma se abrirá por fases. La compañía prevé sumar más desarrolladores, mercados y productos propios en los próximos meses, lo que sugiere una expansión progresiva del ecosistema de apps conectadas.

Esta plataforma responde a una necesidad concreta: permitir que las funciones de aplicaciones externas se ejecuten sin fricciones dentro de los servicios que millones de personas usan a diario para buscar información o resolver tareas con inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Qué aplicaciones ya están disponibles en Search y Gemini

Google confirmó el lanzamiento de más de 50 aplicaciones conectadas que operan tanto en Search como en Gemini. Estas integraciones cubren áreas diversas, entre ellas productividad, venta de entradas para eventos, salud y bienestar.

Entre los socios que ya cuentan con integraciones activas se encuentran Adobe, Experian, Localiza y Peloton. Estas aplicaciones están disponibles en este momento para los usuarios de Gemini, y de acuerdo con lo publicado por Google, se sumarán también a Search en las próximas semanas.

Google confirmó el lanzamiento de más de 50 aplicaciones conectadas que operan tanto en Search como en Gemini. GOOGLE

La compañía anunció además una nueva integración con Calm, que se lanzará de manera simultánea tanto en Search como en Gemini. Esta incorporación refuerza el área de salud y bienestar dentro del catálogo de aplicaciones conectadas.

PUBLICIDAD

Google reorganiza Gemini: cómo funcionarán las nuevas Skills y Tareas

Google inició una reorganización profunda en las funciones y la nomenclatura de su inteligencia artificial Gemini, un proceso que comienza en octubre de 2026 y continuará hasta 2027 para usuarios de cuentas corporativas y educativas.

Lejos de tratarse de un simple ajuste estético, esta actualización redefine la forma en que los usuarios interactúan con las herramientas de la plataforma, priorizando la integración directa dentro del hilo principal de conversación en lugar de dispersar las tareas en ventanas independientes.

El cambio más representativo es la transformación de los Gems en Skills. A diferencia del formato anterior —que exigía abrir chats separados para cada bot personalizado—, las nuevas Skills se invocan directamente en el chat habitual escribiendo una barra diagonal o mediante la detección automática del sistema.

PUBLICIDAD

Google inició una reorganización profunda en las funciones y la nomenclatura de su inteligencia artificial Gemini. REUTERS/Dado Ruvic

Además de permitir la combinación de varias instrucciones en una misma interacción (como tono de voz e identidad de marca), adoptan el formato abierto SKILL.md y se integran en Google Workspace. No obstante, en esta fase inicial quedan temporalmente excluidas herramientas como Canvas, la generación de video o música, y la vinculación de archivos de Google Drive.

Por otro lado, el agente autónomo conocido como Spark pasa a denominarse simplemente Tarea, integrándose en un selector junto a la caja de texto. Esta herramienta, capaz de seguir operando en máquinas virtuales de Google Cloud incluso si el usuario apaga su dispositivo, ejecuta procesos complejos como monitoreos o investigaciones en la web.

PUBLICIDAD

Para garantizar la seguridad del usuario, el sistema incorpora puntos de control obligatorios que solicitan aprobación previa antes de concretar acciones críticas, compras, envíos de datos o el ingreso de contraseñas.

Finalmente, la función de Acciones programadas mantiene su nombre original dentro del ecosistema, estableciendo un límite operativo de hasta diez ejecuciones simultáneas.