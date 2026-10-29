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Ángel de Brito mostró su recorrido por los lugares icónicos de París: las fotos y los videos

Durante un receso de su ciclo televisivo, el conductor de LAM mostró en redes su paso por Montmartre, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el Museo del Louvre, entre otros rincones de la capital francesa

Ángel de Brito eligió París como destino de sus vacaciones y compartió su recorrido por la capital francesa en redes sociales (Video: Instagram)

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Ángel de Brito eligió París para su descansar tras su paso por Italia y compartió con sus seguidores un recorrido por los principales íconos de la capital francesa. A través de sus redes sociales, el conductor documentó cada parada de su itinerario, desde los miradores de Montmartre hasta la Torre Eiffel iluminada por la noche, en una serie de postales que reflejaron distintos climas y horarios de la ciudad.

Una de las primeras escalas del recorrido fue el barrio de Montmartre, reconocido por su atmósfera bohemia y sus vistas privilegiadas sobre la ciudad. Allí, de Brito registró la fachada del tradicional Café des 2 Moulins, un bar y brasserie con la característica marquesina roja que se volvió un punto de referencia del barrio tras su aparición en la película “Amelie”. Desde las alturas de la zona, también compartió una toma panorámica con la explanada frente a la Basílica del Sagrado Corazón, donde turistas y locales se reúnen entre los jardines y las escalinatas que dominan el horizonte parisino.

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La vista panorámica de París desde los jardines de la Basílica del Sagrado Corazón
La vista panorámica de París desde los jardines de la Basílica del Sagrado Corazón
Ángel de Brito visitó el icónico bar de Montmartre que aparece en la película "Amelie"
Ángel de Brito visitó el icónico bar de Montmartre que aparece en la película "Amelie"

El itinerario continuó con una visita ineludible: la Torre Eiffel. El conductor se fotografió junto al monumento en dos momentos distintos del día. Durante la noche, el ícono apareció completamente iluminado en tonos dorados, mientras que en una segunda imagen diurna, con cielo despejado, el conductor posó con anteojos de sol frente a la estructura metálica, rodeado de visitantes que circulaban por la explanada del Trocadero y los alrededores del Campo de Marte.

Ángel de Brito se fotografió junto a la Torre Eiffel iluminada durante la noche
Ángel de Brito se fotografió junto a la Torre Eiffel iluminada durante la noche
Una segunda visita a la Torre Eiffel, esta vez en pleno día
Una segunda visita a la Torre Eiffel, esta vez en pleno día

El recorrido también incluyó el Arco del Triunfo, ubicado en el extremo de los Campos Elíseos. En esa parada, de Brito posó con un look casual, con un suéter claro y jeans oscuros, apoyado junto a una de las entradas que rodean la plaza circular donde confluyen las principales avenidas de la ciudad. El monumento, construido para conmemorar a los soldados que lucharon por Francia, se mantuvo como telón de fondo de una de las imágenes más clásicas del paseo.

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El Arco del Triunfo, otro de los puntos destacados del recorrido parisino
El Arco del Triunfo, otro de los puntos destacados del recorrido parisino

Otro de los puntos destacados del viaje fue el Museo del Louvre, donde el conductor se fotografió junto a la emblemática pirámide de cristal que funciona como entrada principal al recinto. Las imágenes mostraron tanto la estructura moderna diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei como el contraste con la arquitectura clásica del palacio que alberga una de las colecciones de arte más importantes del mundo. En otra de las fotografías, de Brito se mostró recorriendo los exteriores del museo, con las fachadas ornamentadas y las columnas que caracterizan al edificio histórico.

La pirámide de cristal del Museo del Louvre, escenario de una de las postales del viaje
La pirámide de cristal del Museo del Louvre, escenario de una de las postales del viaje
Ángel de Brito visitó los exteriores del Museo del Louvre y la pirámide de cristal diseñada por Ieoh Ming Pei
Ángel de Brito visitó los exteriores del Museo del Louvre y la pirámide de cristal diseñada por Ieoh Ming Pei

El cierre del recorrido llegó con una visita nocturna a la Catedral de Notre Dame, reabierta al público tras el proceso de restauración posterior al incendio que afectó al templo en 2019. El conductor se fotografió en dos tomas distintas frente a la fachada iluminada, con las torres góticas y los rosetones como fondo. En una de las imágenes, posó con los brazos en los bolsillos frente a la estructura central, mientras que en la otra se apoyó contra un farol ubicado en la explanada, con la catedral completamente iluminada detrás.

La Catedral de Notre Dame, reabierta tras su restauración, cerró el recorrido nocturno
La Catedral de Notre Dame, reabierta tras su restauración, cerró el recorrido nocturno
La Catedral de Notre Dame recibió al conductor durante la noche tras las obras de restauración por el incendio de 2019
La Catedral de Notre Dame recibió al conductor durante la noche tras las obras de restauración por el incendio de 2019

El paso de de Brito por París se dio en medio de un receso en su actividad habitual al frente de LAM (América TV), ciclo que conduce desde hace varias temporadas y que se encuentra en pausa por las vacaciones del conductor. A través de las imágenes compartidas, el periodista mostró un costado más personal, alejado de la rutina televisiva, con un recorrido que combinó los clásicos circuitos turísticos de la ciudad con paradas menos convencionales, como el barrio de Montmartre y sus tradicionales cafés.

Las publicaciones generaron rápidamente la reacción de sus seguidores, que comentaron las fotografías y destacaron tanto los lugares elegidos como los looks utilizados durante el viaje. Entre zapatos deportivos, camperas oscuras y anteojos de sol, de Brito combinó distintas producciones para cada postal, adaptadas a los horarios y a las temperaturas que fue registrando a lo largo de las jornadas en la capital francesa.

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