Honduras

Honduras reubica a 1,373 reos en nuevos módulos: permanecerán bajo vigilancia las 24 horas y sin acceso a electricidad

El traslado incluyó a 286 internos del Módulo de Retirados y a 1,087 del Módulo de Sentenciados 1, quienes fueron movilizados a un pabellón remodelado que cuenta con cámaras de seguridad y un sistema eléctrico diseñado para restringir su manipulación

Los internos del Módulo de Retirados y del Módulo de Sentenciados 1 fueron trasladados al pabellón recientemente reinaugurado. (Foto: Cortesía)
Los internos del Módulo de Retirados y del Módulo de Sentenciados 1 fueron trasladados al pabellón recientemente reinaugurado. (Foto: Cortesía)
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Las autoridades penitenciarias de Honduras reubicaron a 1,373 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), en una operación que busca reforzar la seguridad, mejorar los mecanismos de control interno y reducir el hacinamiento en uno de los principales establecimientos carcelarios del país.

El operativo, coordinado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), comenzó a las 6:00 de la mañana.

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Los internos fueron trasladados a un módulo recientemente reinaugurado, donde estarán sometidos a vigilancia permanente y no tendrán acceso al sistema eléctrico ni al control de la iluminación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la población penitenciaria movilizada estaba distribuida en dos sectores del centro carcelario. Un total de 286 personas permanecían en el Módulo de Retirados, mientras que otras 1,087 se encontraban en el Módulo de Sentenciados 1.

Ambos grupos fueron trasladados al pabellón que fue objeto de trabajos de remodelación y adecuación antes de recibir a los nuevos ocupantes.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades para fortalecer la infraestructura penitenciaria y establecer mayores controles sobre las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.

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El traslado comenzó a las 6:00 de la mañana con la participación de personal militar, policial y penitenciario. (Foto: Cortesía)
El traslado comenzó a las 6:00 de la mañana con la participación de personal militar, policial y penitenciario. (Foto: Cortesía)

La movilización inició con la llegada de oficiales, suboficiales y personal de las instituciones participantes al Módulo de Retirados, donde se informó a los internos sobre el procedimiento que se desarrollaría durante la jornada.

Desde las primeras horas del día, los equipos responsables ejecutaron las labores de coordinación y organización para realizar el traslado de manera ordenada. El personal penitenciario, militar y policial trabajó de forma conjunta durante las diferentes etapas del operativo.

Las autoridades establecieron un procedimiento de seguridad para movilizar a los reclusos desde sus antiguos espacios de alojamiento hasta las instalaciones habilitadas para recibirlos.

La operación implicó el desplazamiento de más de mil personas, por lo que se requirió la intervención coordinada de los equipos encargados de la seguridad y el control de la población penitenciaria.

El mismo procedimiento se aplicó a sus pertenencias, que también fueron sometidas a revisión antes de autorizar su ingreso al nuevo alojamiento.

La inspección formó parte de las medidas implementadas para reforzar los controles y evitar que artículos prohibidos ingresaran a las instalaciones durante el proceso de reubicación.

Uno de los principales cambios en el módulo reinaugurado está relacionado con el control del sistema eléctrico y de iluminación. Según lo informado por el INP, las personas privadas de libertad no tendrán acceso al sistema eléctrico ni podrán manipular los controles de iluminación.

Las pertenencias de las personas privadas de libertad también fueron revisadas para evitar el ingreso de objetos ilícitos. (Foto: Cortesía)
Las pertenencias de las personas privadas de libertad también fueron revisadas para evitar el ingreso de objetos ilícitos. (Foto: Cortesía)

Además, las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y otros mecanismos de vigilancia, que permitirán mantener un control permanente de las áreas habilitadas para el alojamiento de la población penitenciaria.

Las autoridades indicaron que los reclusos permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta disposición busca reforzar la supervisión de las actividades dentro del módulo y mantener un mayor control sobre los espacios de convivencia.

Según el planteamiento institucional, la habilitación de espacios remodelados permite reorganizar a la población penitenciaria y fortalecer la administración de los establecimientos bajo responsabilidad del INP.

El hacinamiento constituye uno de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario hondureño, debido a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de alojamiento, garantizar la seguridad y asegurar el control de las personas recluidas en los distintos centros del país.

El establecimiento figura entre los principales centros carcelarios de Honduras, por lo que las intervenciones dirigidas a mejorar sus instalaciones forman parte de las medidas anunciadas para reforzar la administración penitenciaria.

El INP señaló que estas acciones responden a las instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura, orientadas al fortalecimiento y la modernización del Sistema Penitenciario Nacional.

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