Zaira Nara relató el insólito blooper de sus vecinos: con quién confundieron a su novio Jakob Von Plessen

Zaira Nara reveló que sus vecinos confundieron a su actual pareja con Santiago Bauleti

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Después de cuatro años de distancia, Zaira Nara y Jakob Von Plessen retomaron su relación con una dinámica diferente a la que mantenían antes de su separación. En ese contexto, la modelo relató una situación que vivieron mientras tomaban mates en el jardín de su estudio, cuando unos adolescentes confundieron al empresario con Santiago Bauleti, conocido como “Baulo”.

La escena ocurrió dentro de un barrio privado y tuvo como testigo a Vigo, el hijo que Nara tuvo con Von Plessen. La modelo contó que los chicos pasaron cerca de la casa y gritaron el apodo del panelista.

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“No saben lo que nos pasó el otro día, a Jakob y a mí. Estábamos tomando unos mates en el jardín de mi estudio y, de repente, pasan unos adolescentes y gritan: ‘¡Baulo!’”, relató Zaira Nara durante una charla con El Pollo Álvarez y Bauleti en DGO Stream.

La presencia de Vigo llevó a la conductora a intervenir para que no se sintiera incómodo ante el llamado de los jóvenes. “Adentro del barrio privado, ¿entendés? Los pendejos desubicados gritan: ‘¡Baulo!’. Y de repente estábamos con Vigo. Imaginate para Vigo la situación, que está su papá y su mamá y, de repente...”.

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Unos jóvenes confundieron al empresario Jakob Von Plessen con el panelista Santiago Bauleti en el jardín de un estudio

Nara decidió que su hijo se acercara a saludar a quienes estaban del otro lado de la medianera. “Entonces, para que Vigo no se ponga incómodo, le digo: ‘Vigo, andá a saludarlos’. Vigo se acerca a la medianera y les grita: ‘Hola’. Vigo está acostumbrado a que en el colegio le griten: ‘¿Y Baulo? ¿Lo conocés a Baulo?’. De hecho, me dice: ‘Yo les dije que sí, que lo conozco’”.

La modelo siguió la broma y le pidió al niño que les dijera que Bauleti estaba allí. “Entonces le digo: ‘Vigo, deciles que está Baulo acá’. Vigo les dice: ‘¡Está acá Baulo!’. Jakob estaba ahí presenciando todo y se cagaba de risa”.

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Según relató Nara, los adolescentes no podían confirmar si el panelista estaba en el jardín porque Von Plessen se encontraba de espaldas a la medianera. Además, el empresario llevaba una boina, un accesorio que Vigo usó para señalarlo.

“Los chicos decían: ‘¿Cómo que está Baulo ahí?’. Yaco estaba de espalda a la medianera. Decían: ‘Pero está ahí, está ahí’, y trataban de mirar entre los arbustos. Jakob estaba con boina. Siempre la boina. Vigo les dice: ‘Es el de boina’. Y los pibes respondían: ‘Mentira, me estás mintiendo, no es Baulo’. Yo les decía: ‘Sí, sí, está Baulo acá, es el de boina’”.

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Zaira Nara contó detalles de su reconciliación

El episodio concluyó con una frase que desató las risas de los presentes. “Los pibes dicen: ‘Pero estás hecho mierda, Baulo’”, recordó Nara.

Días atrás, Zaira Nara dio más detalles sobre la reconciliación con Jakob Von Plessen y explicó que el regreso de la pareja no supuso volver a convivir ni alterar la rutina que ambos consolidaron durante la separación. La modelo y el empresario son padres de Malaika y Viggo, y acordaron preservar los espacios personales y la organización familiar que construyeron en los últimos años.

Durante una charla en Vale cuatro, el programa de DGO Stream, Sabrina Rojas le consultó a la hermana de Wanda Nara si contemplaba la posibilidad de retomar un vínculo con una expareja. La respuesta de la conductora derivó en una explicación sobre la etapa que atraviesa con Von Plessen.

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Zaira Nara y Jakob Von Plessen retomaron su relación de pareja tras cuatro años de separación (Instagram)

“La verdad es que los dos viajamos mucho porque tenemos vidas muy independientes”, afirmó Nara. La modelo sostuvo que los años en los que cada uno organizó su vida por separado les permitieron definir una dinámica que prefieren mantener.

“Con los viajes que tenemos, con la vida que tenemos y la estructura que empezamos a armar de separados, lo disfrutamos tanto que dijimos: ‘Che, esto no se toca’”, relató sobre la conversación que tuvieron antes de formalizar la reconciliación.

Uno de los acuerdos se vincula con la vivienda. Zaira Nara y Jakob Von Plessen no conviven y, por el momento, no planean compartir una casa. La conductora señaló que la estructura familiar que lograron establecer les permite encarar el vínculo sin modificar la crianza de sus hijos.

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