Nasry Asfura asistirá a la Cumbre Iberoamericana en Madrid y Honduras será sede en 2028

La canciller Mireya Agüero confirmó la asistencia del mandatario hondureño a la reunión internacional. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

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El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, confirmó este jueves la canciller hondureña, Mireya Agüero, a la agencia EFE.

El encuentro será clave para fortalecer la presencia diplomática del país y comenzar los preparativos para la edición de 2028, cuando Honduras asumirá la organización de esta reunión internacional.

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Agüero destacó que la designación de Honduras como sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana representa una oportunidad para recuperar espacios internacionales y mejorar el posicionamiento del país ante la comunidad global.

La canciller explicó que los 22 países miembros del mecanismo iberoamericano respaldaron de manera unánime a Honduras durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

Según la funcionaria, este apoyo constituye una señal de reconocimiento y abre oportunidades para que el país participe activamente en las discusiones internacionales sobre los principales desafíos políticos, económicos y sociales.

Agüero también resaltó la importancia de que Centroamérica fortalezca su cohesión y presente objetivos comunes dentro de la comunidad iberoamericana. Consideró que Honduras puede contribuir a acercar posiciones entre los países en un contexto geopolítico marcado por la influencia de las grandes potencias.

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Los 22 países miembros respaldaron a Honduras para organizar la próxima edición de la cumbre, según la canciller. (Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores)

La diplomática defendió el multilateralismo como una herramienta para garantizar que los países pequeños tengan espacios de participación y puedan expresar sus intereses en igualdad de condiciones dentro de los organismos internacionales.

Durante la cumbre, Honduras tiene interés en abordar temas relacionados con la inteligencia artificial, la creación de un gobierno digital y la movilidad académica, explicó Agüero.

En el ámbito tecnológico, el país busca impulsar iniciativas que permitan aprovechar los avances de la inteligencia artificial y fortalecer la modernización de la administración pública mediante herramientas digitales.

Otro asunto relevante será la sequía que afecta al corredor seco hondureño, especialmente en la zona sur. Agüero señaló que este fenómeno también perjudica a Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por lo que representa un desafío compartido que requiere atención regional.

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La problemática climática afecta la disponibilidad de agua y las actividades agrícolas, lo que convierte la cooperación entre los países centroamericanos en un componente importante para buscar respuestas a sus consecuencias.

En materia de política exterior, Agüero indicó que Honduras procura mantener un equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.

El Gobierno hondureño busca fortalecer su presencia diplomática mediante la participación en espacios multilaterales. (Foto: Imagen Generada con IA)

La canciller describió a Estados Unidos como un aliado estratégico tradicional, con el que Honduras mantiene una relación multifacética.

Al mismo tiempo, destacó los vínculos con la Unión Europea, particularmente por las oportunidades de inversión y comercio que ofrece el acuerdo de asociación entre ambas partes.

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La funcionaria señaló que el Gobierno ha tratado de equilibrar sus relaciones con ambos actores internacionales, considerando las estrategias impulsadas en el hemisferio occidental y las posibilidades de cooperación económica con Europa.

Como parte de la transición institucional, Mireya Agüero asumirá la próxima semana en Madrid la secretaría pro tempore del mecanismo iberoamericano, con el acompañamiento de España.

La canciller adelantó que comenzará la elaboración de un calendario prospectivo para 2027, con actividades preparatorias que conducirán a la XXXI Cumbre Iberoamericana de 2028.

El proceso permitirá organizar la agenda de trabajo y coordinar las acciones necesarias con los países integrantes del mecanismo antes de la reunión en Honduras.

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Aunque todavía no se ha anunciado la ciudad que será sede, la designación representa una oportunidad para que el país fortalezca sus relaciones diplomáticas y promueva asuntos de interés nacional ante los representantes iberoamericanos.