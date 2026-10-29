Cómo fue el escándalo en PH Podemos Hablar entre Santiago Maratea y la China Ansa: “Se repicó mal”

El influencer y la periodista mantuvieron un tenso cruce que se verá recién este sábado. Su palabra (Video: DDM/ América TV)

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La grabación de PH: Podemos Hablar (Telefe), que se desarrolló este jueves a la tarde y se verá al aire recién el sábado, tuvo un momento de máxima tensión cuando Santiago Maratea y La China Ansa protagonizaron un fuerte cruce por la colecta que el influencer encabezó para Independiente. El intercambio subió de tono, obligó a Andy Kusnetzoff a frenar el programa y dejó a los tres protagonistas dando versiones sobre lo ocurrido.

Según pudo saber Teleshow, los problemas comenzaron desde el inicio de la jornada, prevista para el mediodía de este jueves. Maratea llegó tarde a la grabación y el comienzo debió demorarse. Las preguntas de Ansa no solo apuntaron a la colecta para Independiente, sino también a la que el influencer realizó para un refugio de animales. Esas consultas molestaron a Maratea, quien elevó la voz, se motró muy alterado, le recriminó los planteos a la periodista y amenazó con abandonar el programa.

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El conductor se refirió al tenso episodio que se verá al aire este sábado (Video: Primicias Ya/ América TV)

Apesar de las versiones, la periodista no lloró, pero se mostró afectada por la reacción del otro invitado. Aunque la grabación se retomó y llegó a su fin, el clima siguió caldeado: Kusnetzoff mantuvo varios cortocircuitos con el influencer durante el resto de la emisión, molesto porque intentó llevar por su cuenta el rumbo del programa.

La situación se dio durante el clásico segmento del cara a cara, donde un invitado le hace preguntas a otro. El conflicto estalló cuando la periodista le preguntó al influencer por las campañas solidarias que impulsó y, en particular, por la recaudación de 2023 para el club de Avellaneda, que alcanzó cerca de USD 3,5 millones.

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El influencer entendió que las repreguntas apuntaban a las dudas que se plantearon en torno al manejo de ese dinero. “Me hizo una, la respondí, me hizo otra. La respondí, me hizo otra y yo ya digo: ‘Bueno, me estás queriendo llevar a algún lado’”, relató Santiago en DDM (América TV) a la salida del programa.

“Yo estaba reenojado”, reconoció Santiago Maratea luego de la discusión por sus colectas (DDM, América TV)

Según explicó, la participante de MasterChef Celebrity le planteó una pregunta hipotética sobre qué se reclamaría a sí mismo si hubiese aportado plata a alguna de sus colectas. Maratea sostuvo que los objetivos de las campañas se cumplieron y que le llamó la atención que la conversación partiera de la idea de un reproche.

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Después, el tema se habría concentrado en el caso de Independiente. “¿Vos desde dónde te informás? Como periodista, ¿vos te informás leyendo medios o hacés investigaciones?”, contó que le respondió a La China Ansa. Para él, la consulta lo ubicaba bajo sospecha. “Ella no me acusó, pero habló de algo donde se me acusa”, señaló.

Lejos de suavizar lo que pasó, Maratea reconoció que perdió la calma. “Yo estaba reenojado y cuando yo me enojo hablo rápido y fuerte”, admitió. También dijo que, pensó en abandonar el estudio. “Yo me quiero ir a correr. Si me dejan, me voy a correr”, contó que le pidió a una productora.

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“No fue ningún ataque, fue una pregunta”, sostuvo La China Ansa al salir de la grabación

Finalmente se quedó y la grabación siguió. El influencer aseguró que no pidió que quitaran el momento de la edición y que no se arrepiente de haber asistido al programa. “No me arrepiento para nada de ir, sobre todo por cómo terminó”, sostuvo.

Maratea remarcó que en medio del tenso momento no había llegado a hacerle a Ansa la pregunta que tenía preparada, ya que todo se desencadenó por las preguntas de ella. Sin embargo, aseguró que todo terminó bien y que ambos posaron juntos para una foto al final de la jornada. “La China es divina, no pasó nada”, afirmó. Incluso comparó el episodio con una discusión entre amigos en un asado que se descomprime con el paso de las horas.

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La siguiente en dar su versión de los hechos fue la periodista de Telefe Noticias y negó que hubiera existido una pelea. Al salir de la grabación, sostuvo que su intervención formaba parte de la propuesta del ciclo. “Era parte de las reglas del juego, hacerse una pregunta, incomodar al otro”, explicó. “No fue ningún ataque. Chicos, fue una pregunta y él me respondió la pregunta”, remarcó cuando le preguntaron por el tema de la colecta de Independiente. También rechazó que la emisión se hubiera suspendido y dijo que el programa siguió adelante.

Santiago Maratea mostró la selfie que se tomó La China Ansa como prueba de que, luego del escándalo, hubo paz

La conductora negó al programa de Mariana Fabbiani haberse quebrado durante el cruce, aunque reconoció que Maratea no se sintió cómodo. “Se incomodó. A mí también me preguntan cosas; a veces te gusta y a veces no te gusta”, expresó. “Lejos de mala onda. De hecho, lo amo”, concluyó.

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Quien confirmó que el ambiente se puso difícil fue Andy Kusnetzoff. El conductor contó que esperaba una grabación tranquila, pero que la dinámica entre Maratea y Ansa se complicó en pocos minutos. “Le hizo una pregunta. No llegó a preguntarle de vuelta a Santi porque se puso más a la defensiva y se fue un poco subiendo el tono dentro de una discusión”, relató al ciclo de Luis Ventura y Marina Calabró. “Se enrareció el clima”, resumió Kusnetzoff.

“Fue el programa más extraño que hice de PH”, admitió Andy Kusnetzoff tras el cruce entre Santiago Maratea y La China Ansa

El conductor explicó que no le interesaba convertir el mal momento en un recurso para sumar repercusión. “Entiendo que desde afuera uno dice: ‘Qué bueno, hay quilombo, rating’, pero no tengo ganas de que alguien se vaya angustiado”, sostuvo. Kusnetzoff dijo que Ansa se angustió durante la grabación y reconoció que él también tuvo dificultades para retomar el ritmo habitual del ciclo. “Fue el programa más extraño que hice de PH”, admitió.

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