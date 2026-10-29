Juan Pablo Arenaza, legislador que responde a Patricia Bullrich: “Ella no le debe nada a los libertarios”

Juan Pablo Arenaza afirmó que Patricia Bullrich no le debe nada a los libertarios y reivindicó su autonomía política

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Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de La Libertad Avanza y dirigente cercano a Patricia Bullrich, defendió los posicionamientos de la senadora frente al Gobierno y rechazó que sus diferencias con Javier Milei respondan a una estrategia electoral. “Patricia Bullrich no le debe nada a los libertarios”, afirmó en Infobae al Regreso, en la que reivindicó tanto su trayectoria política como su papel en la llegada del Presidente a la Casa Rosada.

“Patricia es Patricia siempre”, sostuvo Arenaza para explicar que la dirigente mantiene una forma de actuar que antecede a su incorporación al oficialismo. Como ejemplo, recordó sus posicionamientos durante la gestión de Mauricio Macri, cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad y mantuvo discusiones sobre los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires.

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“Ella, cuando advierte que hay algo que está mal, se lo cuenta a la sociedad, habla con la gente y le dice: ‘Para mí esto está mal’”, señaló.

La defensa del legislador se produjo después de una semana en la que Bullrich quedó en el centro de la discusión política por su ausencia en una reunión de Gabinete y sus reparos a determinadas expresiones públicas de Milei, entre ellas el uso de la metáfora de “la hoguera”. Arenaza sostuvo que la senadora no va a dejar de expresar sus convicciones por integrar el oficialismo.

(Infobae en Vivo)

“Hay que ser cuidadoso en la utilización de las palabras”, afirmó al referirse a la postura de Bullrich sobre el debate público y la libertad de prensa. “Sea quien sea, ella va a sostener sus principios siempre”, agregó.

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El papel de Bullrich en la victoria de Milei

Arenaza reivindicó el respaldo que Bullrich le dio al actual Presidente después de la primera vuelta de las elecciones de 2023 y consideró que esa decisión fue determinante para ampliar su base electoral.

“Milei es presidente porque Patricia Bullrich lo acompañó”, afirmó. Luego, destacó el caudal de votos que, según su interpretación, contribuyó a la victoria del libertario: “Hay un 24% de los argentinos, una cantidad de votos enormes, que acompañaron a Milei porque Patricia le dijo: ‘Yo confío en este señor para que sea el próximo presidente de la Argentina’”.

El legislador formuló esa defensa en respuesta a las críticas que Bullrich recibe desde sectores libertarios en las redes sociales. Para Arenaza, la trayectoria de la senadora se construyó mucho antes de su alianza con Milei y no depende de su pertenencia al oficialismo.

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“Claramente que no, obviamente que no le debe nada, porque la carrera que construyó Patricia Bullrich durante años no la construyó con los libertarios”, sostuvo.

Patricia Bullrich manifestó reparos ante declaraciones públicas de Javier Milei y se ausentó de una reunión de Gabinete (Infobae en Vivo)

Pese a reivindicar sus diferencias, Arenaza respaldó el rumbo general del Gobierno y descartó que Bullrich busque construir una alternativa política al Presidente. “Esto no es una cuestión electoral, porque Patricia no está en campaña”, afirmó.

El dirigente reconoció las dificultades sociales que atraviesa el país. “Esto que está ocurriendo en la Argentina es duro, es doloroso, hay que acompañar a la gente que la está pasando mal”, expresó. Sin embargo, consideró que las reformas impulsadas por Milei son necesarias para superar los problemas estructurales del país.

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“Yo creo que es el camino correcto para que la Argentina salga del desastre, no del último gobierno, del desastre de los últimos cincuenta años”, señaló. Según explicó, Bullrich también apuesta a sostener esas transformaciones durante varios años para que sus resultados se reflejen en la vida cotidiana.

La aspiración presidencial de Bullrich

Arenaza confirmó que la senadora mantiene su intención de llegar a la Casa Rosada, aunque descartó que sus posicionamientos actuales formen parte de una campaña anticipada. “El sueño de Patricia está intacto”, aseguró.

(Infobae en Vivo)

El legislador aclaró que esa aspiración no supone una disputa inmediata por la conducción de La Libertad Avanza, donde Bullrich preside el bloque de senadores. Consultado sobre los tiempos de una eventual candidatura, dejó abierta la posibilidad de que se concrete más adelante.

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En ese sentido, también relativizó las interpretaciones electorales que generó un video de la senadora. “Plan B puede ser para 2030”, respondió.

Arenaza describió al equipo de Bullrich como un espacio en el que las diferencias se discuten antes de alcanzar una posición común. “Las personas que estamos al lado de Patricia discutimos con Patricia, discutimos fuerte”, contó. Una vez alcanzado un acuerdo, agregó, todos acompañan la decisión.

El legislador insistió en que los matices de la senadora no implican una ruptura con el oficialismo. “Eso no quiere decir que no tenemos nuestras diferencias, nuestras tonalidades”, concluyó.

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