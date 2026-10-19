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Gemini tiene nuevos nombres: así cambian algunas funciones en la IA de Google

Gems, Spark y Acciones programadas van a ser reorganizados para cuentas personales y empresariales

Google reemplaza los Gems por las Skills e integra las instrucciones personalizadas directamente en el chat principal de Gemini.
Google reemplaza los Gems por las Skills e integra las instrucciones personalizadas directamente en el chat principal de Gemini.
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Google reorganiza los nombres de varias funciones de Gemini y modifica la forma en que los usuarios acceden a las instrucciones personalizadas de su inteligencia artificial. El cambio alcanza a Gems, Spark y Acciones programadas, con un cronograma que arranca en octubre de 2026 y se extiende hasta 2027 para cuentas corporativas y educativas.

La transición no es solo cosmética. Cada función conserva su propósito, pero cambia el modo en que se activa y, en algunos casos, se integra dentro del chat principal en lugar de abrir una ventana propia.

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Cuáles son los cambios en los nombres de Gemini

  • De Gems a Skills

Los Gems funcionaban como bots personalizados independientes: cada uno se seleccionaba desde una barra lateral y abría una conversación separada. Esa lógica desaparece con la llegada de las Skills, un sistema que incorpora las instrucciones personalizadas directamente al chat principal de Gemini.

Para activar una Skill, basta con escribir una barra diagonal dentro del cuadro de solicitud y elegir la opción necesaria. Gemini también puede aplicarla de forma automática cuando detecta que las instrucciones coinciden con el pedido del usuario.

Las funciones de Canvas, la generación de video y los archivos adjuntos de Google Drive quedan excluidos de las Skills en su etapa inicial. (EFE/Adam Vaughan)
Las funciones de Canvas, la generación de video y los archivos adjuntos de Google Drive quedan excluidos de las Skills en su etapa inicial. (EFE/Adam Vaughan)

La diferencia con el esquema anterior es la posibilidad de combinar varias Skills en una misma conversación: una puede fijar la identidad de marca de una empresa y otra el tono de escritura, sin necesidad de trasladar resultados entre bots distintos.

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Las Skills usan el formato abierto SKILL.md, basado en Markdown, lo que permite crear y transferir instrucciones entre herramientas sin depender de una sola plataforma. Están disponibles en la aplicación de Gemini y también en Google Workspace, algo que los Gems nunca permitieron.

No todas las funciones migraron todavía. Canvas, Investigación profunda, Aprendizaje guiado y la generación de vídeo y música siguen sin funcionar dentro de una Skill, como tampoco es posible compartirla ni adjuntar archivos de Drive, opciones que Google prometió incorporar más adelante.

  • Spark se convierte en Tarea

Spark es el agente de Gemini que continúa trabajando después de que el usuario cierra la computadora o bloquea el teléfono. Google dejó de destacar ese nombre y ahora lo presenta como Tarea, visible en un selector junto al cuadro de solicitud, mientras que su página de configuración pasó a llamarse Configuración de tareas.

La herramienta Acciones programadas conserva su denominación oficial y establece un límite máximo de diez ejecuciones simultáneas. (GOOGLE)
La herramienta Acciones programadas conserva su denominación oficial y establece un límite máximo de diez ejecuciones simultáneas. (GOOGLE)

La herramienta opera en máquinas virtuales de Google Cloud y puede ejecutar procesos de varios pasos en aplicaciones y sitios web, como investigar competidores o monitorear precios de vuelos.

Google incorporó puntos de control: la función pide aprobación antes de enviar mensajes, modificar datos, realizar compras o completar formularios, y devuelve el control cuando un sitio solicita contraseñas o datos de pago.

Cuál es la función que no cambia de nombre

A diferencia de Gems y Spark, Acciones programadas mantiene su denominación. Permite escribir una solicitud, definir cuándo debe ejecutarse y establecer la frecuencia, con un límite de 10 acciones activas de forma simultánea.

En la versión web, el chat correspondiente aparece como no leído; en móviles, Gemini envía una notificación que puede mostrarse en la pantalla de bloqueo según la configuración del dispositivo.

Google DeepMind ya se encuentra probando de manera interna Gemini 4.
Las cuentas corporativas dejarán de operar con Gems y perderán los flujos vinculados en Google Workspace Studio el 1 de marzo de 2027. (Google)

Cuándo se realizarán los cambios en Gemini

El despliegue de Skills en Workspace comenzó el 5 de octubre de 2026 para dominios de lanzamiento rápido y se extendió a dominios programados a partir del 19 de octubre, con finalización prevista a mediados de noviembre.

En la aplicación de Gemini, las Skills empezaron a lanzarse el 13 de octubre de 2026 para todos los usuarios, con el mismo cierre estimado a mediados de noviembre. Durante ese período conviven ambos sistemas.

El 17 de noviembre de 2026 es la fecha clave para cuentas personales: Google empezará a convertir de forma automática los Gems en Skills, que quedarán como borradores inactivos hasta que el creador los revise y active.

Para empresas, el cambio definitivo llega el 1 de marzo de 2027, cuando ya no se podrán crear, editar ni usar Gems, y los flujos de Google Workspace Studio con el paso “Pregúntale a una Gem” dejarán de funcionar.

En educación, el mismo cierre se aplicará el 1 de junio de 2027, con la eliminación de Gems en Google Classroom y en los sistemas de gestión de aprendizaje compatibles con Gemini mediante LTI.

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