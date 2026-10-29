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Steam añade 2 juegos gratis y un DLC para PC por tiempo limitado: Football Manager 27, Hexologic y más

El contenido descargable es del juego Hunting Simulator 3 y solo puede utilizarse con el título base instalado

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Steam lanzó tres ofertas temporales para usuarios de PC: Football Manager 27, Hexologic y el DLC Hunting Simulator 3 - Classic American Hunter Pack. (Steam)
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Steam habilitó tres promociones gratuitas por tiempo limitado para PC: Football Manager 27, Hexologic y el contenido descargable Hunting Simulator 3 - Classic American Hunter Pack.

La plataforma permite conservar Hexologic si se reclama antes del 31 de octubre de 2026. El Classic American Hunter Pack estará disponible sin costo hasta el 12 de noviembre, aunque requiere tener el juego base Hunting Simulator 3. En tanto, Football Manager 27 se puede jugar gratis hasta el 3 de noviembre.

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Para acceder a las promociones, los usuarios deben ingresar con una cuenta de Steam desde la página de cada producto. En los casos de Hexologic y del paquete para Hunting Simulator 3, el contenido quedará asociado a la biblioteca una vez reclamado dentro del plazo.

Captura de pantalla de una tienda digital con la imagen de un cazador apuntando un rifle en un desierto, textos informativos y miniaturas
Para aprovechar cualquiera de estas promociones, es necesario tener una cuenta e ingresar a la ficha del producto en Steam. (Steam)

De qué tratan los nuevos juegos gratuitos de Steam

Hexologic es un juego de puzles numéricos con casillas hexagonales. Su propuesta combina mecánicas inspiradas en el sudoku con desafíos de lógica y una estética colorida.

En Football Manager 27, los jugadores asumen el rol de entrenador de un club de fútbol. El título permite definir tácticas, gestionar planteles, entrenar al equipo y tomar decisiones durante los partidos.

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Por su parte, Hunting Simulator 3 - Classic American Hunter Pack es un contenido descargable para Hunting Simulator 3. Para utilizarlo, es necesario contar previamente con el juego base en la biblioteca de Steam.

Página web con un reproductor que muestra un partido de fútbol animado, un panel con texto informativo y una barra inferior con miniaturas
En Football Manager 27, el usuario dirige un equipo de fútbol como entrenador. (Steam)

Cómo acceder a estos juegos de Steam

Para reclamar Hexologic, hay que abrir su página en Steam, iniciar sesión y seleccionar la opción para obtenerlo sin costo antes de que finalice la promoción. Una vez añadido, el juego permanecerá en la biblioteca del usuario.

El procedimiento para el contenido descargable de Hunting Simulator 3 es similar: se debe acceder a su ficha, iniciar sesión y añadirlo a la cuenta antes del 12 de noviembre. El paquete no puede utilizarse sin el juego principal.

En el caso de Football Manager 27, los usuarios pueden entrar a su página de Steam y seleccionar la opción de juego gratuito. La prueba estará disponible hasta el 3 de noviembre, por lo que no se trata de una incorporación permanente a la biblioteca.

Captura de pantalla de una tienda digital con el título Hexologic, un tablero hexagonal con números y datos técnicos del juego
Hexologic propone resolver acertijos numéricos en tableros de forma hexagonal. (Steam)

CEO de Epic Games arremete contra los dueños de Steam

Tim Sweeney, CEO de Epic Games, volvió a cuestionar a Valve, dueña de Steam, al acusarla de haber limitado el crecimiento de la industria de videojuegos para PC mediante un ecosistema cerrado.

La discusión resurgió en octubre de 2026 a partir de una publicación en X de Kiaran Ritchie, exprogramador principal de animación de Epic, quien criticó la comisión del 30% que Steam cobra en buena parte de las ventas realizadas en su plataforma.

Ritchie afirmó que sería posible crear una alternativa a Steam en poco tiempo, pero reconoció que la gran barrera es la cantidad de usuarios que ya posee la tienda y el valor de las bibliotecas digitales que los jugadores acumularon durante años.

Según su postura, esa dependencia afecta los ingresos de los estudios y dificulta la aparición de competidores.

Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, acusó a Valve de restringir el desarrollo del mercado de videojuegos para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Tim Sweeney, director ejecutivo de Epic Games, acusó a Valve de restringir el desarrollo del mercado de videojuegos para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Sweeney respaldó esas críticas y sostuvo que Valve mantuvo los juegos de PC en un entorno social que complica la comunicación entre jugadores de PC, consolas y dispositivos móviles.

El ejecutivo defiende un modelo abierto en el que estudios y usuarios puedan conectarse sin importar si utilizan PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, iOS, Android o computadoras.

Además, planteó que ese sistema permitiría colaboraciones entre distintos videojuegos, incluso con objetos que pudieran trasladarse de un título a otro. Epic Games prevé explorar estas posibilidades con Unreal Engine 6.

El conflicto se suma a las críticas de Sweeney contra la política de Steam que exige declarar el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. El CEO de Epic considera que esas etiquetas pueden provocar rechazo hacia los estudios.

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