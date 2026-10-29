“Necesita ser despedido”: la sentencia de una leyenda del Manchester United al técnico Michael Carrick y los candidatos a reemplazarlo

Manchester United no gana desde el 30 de agosto por Premier League (Créditos: Reuters/Chris Radburn)

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El Manchester United está inmerso en un caos que parece no tener salida porque Michael Carrick fue confirmado en el cargo después de perder 3-0 ante Bournemouth y ampliar su racha negativa a ocho encuentros sin victorias. La caída en Old Trafford también incluyó la suplencia del capitán, Bruno Fernandes, quien había objetado las tácticas del entrenador y, mientras se mencionan los apellidos de dos posibles alternativas para reemplazarlo, dos leyendas de los Diablos Rojos vociferaron duras críticas al actual técnico.

Gary Neville, quien jugó toda su carrera en el club y se coronó campeón de la Champions League y ganador del Mundial de Clubes 2009, fue invitado al programa Stick to Football para dialogar sobre la actualidad del cuadro inglés y dejó una tajante sentencia sobre Carrick, con quien compartió cancha en su etapa de futbolista con esta camiseta y en la selección de Inglaterra: “A veces, un entrenador necesita ser despedido por su propio bien. Yo necesitaba ser despedido en el Valencia. Me alegré de que me libraran de mi sufrimiento”.

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Las declaraciones citadas por el periódico inglés The Sun, que menciona a Eddie Howe y Julian Nagelsmann como los principales candidatos a la sucesión del cargo, registraron a un Neville muy crítico de la gestión de su ex compañero: lo comparó con su breve ciclo en el elenco español, donde tuvo su única experiencia como entrenador y finalizó al cabo de 28 compromisos.

En este sentido, manifestó su sorpresa ante la falta de decisiones dirigenciales para tomar medidas, luego del 0-3 como local con groseros errores individuales y colectivos: “Creo que lo que ha ocurrido en las 24 horas posteriores al partido contra el Bournemouth es que, literalmente, lo han estado debatiendo de un lado a otro. No lo sé con certeza, pero lo han debatido tanto que se han confundido y han pensado: ‘Mejor nos quedamos con él’”.

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Michael Carrick había asumido el mando de manera interina, pero lo confirmaron en el cargo por sus buenos resultados. Había terminado tercero en la pasada Premier League (Créditos: Reuters/Chris Radburn)

“Creo que el hecho de seguir con él es consecuencia de la falta de planificación, probablemente de la falta de opciones disponibles, de la falta de toma de decisiones en torno a las dos personas que probablemente estaban disponibles. Ahí es cuando realmente se presentan las dificultades”, contó.

No fue el único protagonista que apuntó contra Michael Carrick. Roy Keane, multicampeón con el Manchester United, tampoco ahorró palabras para expresar su enojo con el hombre de 45 años, quien solo había tenido un largo paso de casi tres temporadas como entrenador de Middlesbrough antes de asumir las riendas del primer equipo de los Diablos Rojos en lugar de Ruben Amorim.

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“Cuando consiguió el puesto el año pasado y Carrick entró allí, dijimos desde el primer día que no creíamos que fuera lo suficientemente bueno a largo plazo. Está bien dirigir algunos partidos, pero de repente tienes que gestionar el club de fútbol, ​​la pretemporada, las expectativas, los fichajes. El año pasado obtuvieron buenos resultados y la gente decía que había que darle el puesto por esos resultados”, expresó Keane. El club lo había anunciado como interino, pero lo confirmó en el cargo a raíz de sus buenos resultados.

En este sentido, Roy Keane cuestionó la mirada de echar responsabilidades hacia el Director de Fútbol, Jason Wilcox: “De repente, no están obteniendo los resultados. Ah, es la junta directiva, es Wilcox. Es alguien más”. “Michael Carrick, su cuerpo técnico, Jonny (Evans), (Jonathan) Woodgate, (Steve) Holland: son afortunados de seguir involucrados en el Manchester United. Tienen que tener agallas y empezar a conseguir resultados el sábado. ¡Que consigan un buen resultado en Chelsea!”, sentenció.

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Lisandro Martínez apuntó contra la dirigencia del Manchester United y dio comienzo a un escándalo sin final (Créditos: Reuters/Peter Cziborra)

Esta opinión se produjo después de la autocrítica realizada por Lisandro Martínez después del traspié ante Atlético de Madrid por la Champions League con un claro dardo a Wilcox: “Esperábamos más desde arriba, que traigan más jugadores para competir, porque muchos equipos también han incorporado jugadores. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero”.

Con vistas al duelo de este sábado desde las 9:30 (hora argentina) contra los Blues en Londres por la Premier League, Michael Carrick brindó una conferencia de prensa y, ante la pregunta sobre si se sorprendía de continuar en su puesto, respondió: “No. Estoy aquí para hacer mi trabajo, ¿sabes? Estoy aquí para dar lo mejor de mí al equipo, y estoy desesperado por mejorar y lograr que las cosas avancen. Así que no me sorprende, no”.

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A continuación, el intercambio con los medios presentes giró en torno a la situación de Bruno Fernandes después de ser relegado al banco contra Bournemouth. El portugués de 32 años permaneció entre los suplentes durante los 90 minutos, mientras vio cómo Carrick realizó cuatro cambios, uno de ellos fue la entrada del atacante de 19 años, Shea Lacey.

“Bruno está totalmente comprometido con este club de fútbol. No tengo ningún problema con eso, seguimos adelante. Miren, tenemos clara la situación del equipo y del club en este momento. Como acabo de decir, es un jugador importante para este grupo. Lo ha sido y lo seguirá siendo”, manifestó el director técnico sobre una de las máximas figuras del plantel.

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Parece haberse firmado la tregua entre Carrick y Bruno. ¿Reaparecerá este sábado ante Chelsea? (Créditos: Reuters/Jason Cairnduff)

El capitán había realizado un duro análisis sobre la estrategia táctica para afrontar el compromiso que terminó con derrota 4-1 ante Como en Italia por la Liga de Campeones. “A veces tenemos que ser más valientes en la presión, tratar de asumir el riesgo de llevar esa presión muy arriba y hacer que ellos se sientan incómodos, como ellos nos hicieron sentir a nosotros”, declaró Fernandes en una frase que no pasó desapercibida para nadie.

De igual forma, Michael Carrick evitó la confrontación: “Entre todos, tenemos que marcar la diferencia y tenemos que impulsar las cosas en la dirección correcta. Está totalmente comprometido con este club de fútbol, ​​está totalmente comprometido con mejorar las cosas. Eso no cambia para mí. Él es quien ha liderado al equipo tan bien durante muchos partidos y muchos años, y seguirá haciéndolo”.

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Manchester United ocupa la 16.ª colocación de la Premier League con 7 puntos, a una unidad de los puestos de descenso. No gana desde el 10 de septiembre, su última victoria por el campeonato local se remonta al 30 de agosto, solo pudo conservar la valla invicta en una ocasión en este inicio de temporada, quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra ante Brighton como local y está 20° en la Fase Liga de la Champions.

Manchester United llegó a ocho partidos sin ganar (Créditos: Reuters/Phil Noble)