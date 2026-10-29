El pasaporte cubano como instrumento de presión: lo que revelan los casos de tres activistas en Madrid

Activistas cubanos en España denunciaron trabas consulares e intimidaciones durante la gestión de sus pasaportes en Madrid. (Imagen retomada de Diario de Cuba)

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Los activistas cubanos Javier Larrea, Lázaro Mireles y Magdiel Jorge Castro denunciaron obstáculos y episodios de intimidación al tramitar sus pasaportes en el Consulado de Cuba en Madrid, una situación que podría restringir sus viajes y otros procedimientos administrativos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Migraciones el 1 de noviembre.

Larrea, fundador de Bienestar Animal Cuba, afirmó en Instagram que la sede diplomática se negó a renovarle el documento. También difundió las experiencias de Castro y Mireles, residentes en España y críticos del Gobierno cubano.

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Castro, comunicador independiente, logró recibir su pasaporte, aunque relató que debió entregar datos de familiares en Cuba y atravesar una situación que consideró intimidatoria. “Me pidieron dirección de un familiar en Cuba, teléfono y muchos otros datos. En mi caso, un agente de la Seguridad del Estado me esperó con el pasaporte en la mano y una carpeta con mis publicaciones impresas en otra tratando de intimidarme. Un tremendo mal rato”, contó.

Mireles, presidente de Acciones por la Democracia en España y participante habitual en protestas frente a representaciones diplomáticas cubanas, sostuvo que los funcionarios se negaron inicialmente a atenderlo. Finalmente pudo iniciar el trámite al día siguiente, según informó el 21 de octubre en Facebook.

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Javier Larrea, fundador de Bienestar Animal Cuba, afirmó que el Consulado de Cuba rechazó renovar su documento, indispensable para viajar a la Isla y realizar otros trámites antes del 1 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres casos reavivaron las dudas sobre el uso del pasaporte como mecanismo de presión contra ciudadanos cubanos que viven fuera de la Isla y cuestionan al régimen. Las denuncias fueron difundidas por Diario de Cuba.

El pasaporte como condición para viajar y hacer trámites

La expedición de pasaportes es una función consular reconocida por el Artículo 5, inciso d), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Los Estados pueden imponer requisitos para obtener esos documentos, pero una negativa debe estar fundada en motivos legales, ser comunicada al interesado y permitir mecanismos efectivos de impugnación.

De acuerdo con las versiones de Larrea, Mireles y Castro, esas condiciones no se habrían cumplido en sus gestiones en Madrid. El ejercicio del periodismo independiente, la defensa de los derechos de los animales, la participación en manifestaciones pacíficas y las críticas al régimen no constituyen, por sí mismos, razones legítimas para negar un documento de viaje.

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La falta de un pasaporte cubano en vigor impide viajar a Cuba, ya que los nacionales de ese país deben utilizar ese documento para ingresar a la Isla. También puede limitar los desplazamientos hacia otros países europeos.

Un ciudadano cubano con residencia legal en España necesita por regla general un pasaporte u otro documento de viaje válido, además de su autorización de residencia, para circular por otros países del espacio Schengen. Sin esa identificación, su movilidad internacional queda restringida de manera indirecta, aun cuando no exista una prohibición migratoria formal.

Activistas cubanos en España denunciaron trabas consulares e intimidaciones durante la gestión de sus pasaportes en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a él. El Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece garantías sobre la libertad de circulación y los límites que pueden imponerse; Cuba firmó ese tratado, pero no lo ratificó.

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La carencia de un pasaporte vigente también puede complicar la solicitud de nacionalidad española por residencia. Entre los documentos requeridos figura el pasaporte completo y en vigor del país de origen.

Los derechos previstos en la nueva Ley de Migraciones

La Ley de Migraciones, aprobada en julio de 2024, entrará en vigor el 1 de noviembre junto con su reglamento, aprobado mediante el Decreto 136/2025. El Artículo 157 reconoce a los ciudadanos cubanos el derecho a “obtener un Pasaporte Corriente y adquirir otro por motivo de vencimiento, pérdida, deterioro, agotadas sus páginas o cualquier modificación de los elementos de identificación del titular”.

El Artículo 151 establece que los cubanos residentes tanto dentro como fuera del país pueden solicitar el pasaporte corriente ante una oficina de trámites, un consulado u otra oficina autorizada en el extranjero.

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Ni la ley ni el reglamento contemplan la denegación del pasaporte a cubanos residentes en el exterior por razones políticas. Las experiencias relatadas por los tres activistas en Madrid plantean interrogantes sobre el alcance efectivo de los derechos que reconoce la nueva normativa.