Cuba

El pasaporte cubano como instrumento de presión: lo que revelan los casos de tres activistas en Madrid

Las experiencias de tres disidentes cubanos residentes en España en el consulado de Madrid ponen en cuestión si la nueva Ley de Migraciones, vigente desde noviembre, garantizará en la práctica el derecho a obtener documentación de viaje

Activistas cubanos en España denunciaron trabas consulares e intimidaciones durante la gestión de sus pasaportes en Madrid. (Imagen retomada de Diario de Cuba)
Activistas cubanos en España denunciaron trabas consulares e intimidaciones durante la gestión de sus pasaportes en Madrid. (Imagen retomada de Diario de Cuba)
Guardar

Los activistas cubanos Javier Larrea, Lázaro Mireles y Magdiel Jorge Castro denunciaron obstáculos y episodios de intimidación al tramitar sus pasaportes en el Consulado de Cuba en Madrid, una situación que podría restringir sus viajes y otros procedimientos administrativos antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Migraciones el 1 de noviembre.

Larrea, fundador de Bienestar Animal Cuba, afirmó en Instagram que la sede diplomática se negó a renovarle el documento. También difundió las experiencias de Castro y Mireles, residentes en España y críticos del Gobierno cubano.

PUBLICIDAD

Castro, comunicador independiente, logró recibir su pasaporte, aunque relató que debió entregar datos de familiares en Cuba y atravesar una situación que consideró intimidatoria. “Me pidieron dirección de un familiar en Cuba, teléfono y muchos otros datos. En mi caso, un agente de la Seguridad del Estado me esperó con el pasaporte en la mano y una carpeta con mis publicaciones impresas en otra tratando de intimidarme. Un tremendo mal rato”, contó.

Mireles, presidente de Acciones por la Democracia en España y participante habitual en protestas frente a representaciones diplomáticas cubanas, sostuvo que los funcionarios se negaron inicialmente a atenderlo. Finalmente pudo iniciar el trámite al día siguiente, según informó el 21 de octubre en Facebook.

PUBLICIDAD

Un pasaporte de Cuba, un expediente con impresiones de redes sociales, una lámpara y un vaso sobre una mesa frente a la silueta de un oficial.
Javier Larrea, fundador de Bienestar Animal Cuba, afirmó que el Consulado de Cuba rechazó renovar su documento, indispensable para viajar a la Isla y realizar otros trámites antes del 1 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres casos reavivaron las dudas sobre el uso del pasaporte como mecanismo de presión contra ciudadanos cubanos que viven fuera de la Isla y cuestionan al régimen. Las denuncias fueron difundidas por Diario de Cuba.

El pasaporte como condición para viajar y hacer trámites

La expedición de pasaportes es una función consular reconocida por el Artículo 5, inciso d), de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Los Estados pueden imponer requisitos para obtener esos documentos, pero una negativa debe estar fundada en motivos legales, ser comunicada al interesado y permitir mecanismos efectivos de impugnación.

De acuerdo con las versiones de Larrea, Mireles y Castro, esas condiciones no se habrían cumplido en sus gestiones en Madrid. El ejercicio del periodismo independiente, la defensa de los derechos de los animales, la participación en manifestaciones pacíficas y las críticas al régimen no constituyen, por sí mismos, razones legítimas para negar un documento de viaje.

La falta de un pasaporte cubano en vigor impide viajar a Cuba, ya que los nacionales de ese país deben utilizar ese documento para ingresar a la Isla. También puede limitar los desplazamientos hacia otros países europeos.

Un ciudadano cubano con residencia legal en España necesita por regla general un pasaporte u otro documento de viaje válido, además de su autorización de residencia, para circular por otros países del espacio Schengen. Sin esa identificación, su movilidad internacional queda restringida de manera indirecta, aun cuando no exista una prohibición migratoria formal.

Ilustración de un pasaporte azul sobre una jaula con candado y cadena, junto a una cuadrícula con el dibujo de un ave y un mapa.
Activistas cubanos en España denunciaron trabas consulares e intimidaciones durante la gestión de sus pasaportes en Madrid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar a él. El Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece garantías sobre la libertad de circulación y los límites que pueden imponerse; Cuba firmó ese tratado, pero no lo ratificó.

La carencia de un pasaporte vigente también puede complicar la solicitud de nacionalidad española por residencia. Entre los documentos requeridos figura el pasaporte completo y en vigor del país de origen.

Los derechos previstos en la nueva Ley de Migraciones

La Ley de Migraciones, aprobada en julio de 2024, entrará en vigor el 1 de noviembre junto con su reglamento, aprobado mediante el Decreto 136/2025. El Artículo 157 reconoce a los ciudadanos cubanos el derecho a “obtener un Pasaporte Corriente y adquirir otro por motivo de vencimiento, pérdida, deterioro, agotadas sus páginas o cualquier modificación de los elementos de identificación del titular”.

El Artículo 151 establece que los cubanos residentes tanto dentro como fuera del país pueden solicitar el pasaporte corriente ante una oficina de trámites, un consulado u otra oficina autorizada en el extranjero.

Ni la ley ni el reglamento contemplan la denegación del pasaporte a cubanos residentes en el exterior por razones políticas. Las experiencias relatadas por los tres activistas en Madrid plantean interrogantes sobre el alcance efectivo de los derechos que reconoce la nueva normativa.

Temas Relacionados

Gobierno cubanoMadridPasaportesCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

El organismo reclamó atención sanitaria y reparación por vulneraciones, incluida la discriminación racial y religiosa, ante el agravamiento de enfermedades crónicas de Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro en el penal de Guamajal

La organización Amnistía Internacional exige la liberación inmediata de dos líderes yorubas encarcelados en Cuba desde 2021

¿Se puede emprender en Cuba? El testimonio de una repostera que cocina con un horno de carbón

La emprendedora de 26 años relató en redes que los cortes eléctricos, la escasez de insumos y la caída de la demanda amenazan la continuidad de su pequeño negocio de repostería

¿Se puede emprender en Cuba? El testimonio de una repostera que cocina con un horno de carbón

En medio de la crisis, una escuela de Cuba mantiene viva la educación para niños con discapacidad visual

El Colegio Abel Santamaría para Ciegos en La Habana se encarga de mantener viva la esperanza de sus niños de ir a la escuela, a pesar de la discapacidad visual que pueden enfrentar y, también, se suma la constante crisis que afectada diariamente a toda la isla

En medio de la crisis, una escuela de Cuba mantiene viva la educación para niños con discapacidad visual

El turismo internacional en Cuba cayó un 34,9% y profundiza su retroceso en medio de la crisis del sector

La Oficina Nacional de Estadística reportó que el acumulado de los primeros nueve meses se redujo en 890.140 llegadas frente al año previo, en un contexto de crisis para una fuente central de divisas nacionales

El turismo internacional en Cuba cayó un 34,9% y profundiza su retroceso en medio de la crisis del sector

Régimen cubano detuvo a dos activistas tras organizar comidas para personas necesitadas

Lázaro Rolando Kessel Barrueto y Mario Alberto Hernández Leyva fueron trasladados a la estación de Dragones, donde agentes cuestionaron los fondos destinados a iniciativas de ayuda comunitaria

Régimen cubano detuvo a dos activistas tras organizar comidas para personas necesitadas

TECNO

Las centrales de gas para centros de datos borrarían 15 años de reducción de emisiones de CO2 en Estados Unidos

Las centrales de gas para centros de datos borrarían 15 años de reducción de emisiones de CO2 en Estados Unidos

“Mi mayor decepción con estudiantes de MBA es que siempre quieren hacer lo que estaba de moda hace 5 años”: Sam Altman, creador de ChatGPT

Alexa+ llega a nuevos formatos: Amazon integra su asistente en relojes, marcos y altavoces Echo

Nuevos juegos gratis para PC en Epic Games Store: títulos disponibles y hasta cuándo conseguirlos

xAI ofrece comprar las viviendas de los vecinos afectados por el ruido de su centro de datos de IA en Mississippi

ENTRETENIMIENTO

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales

Netflix convertirá PUBG en una serie live-action protagonizada por Donald Glover

¿Margot Robbie regresará como Harley Quinn? Esto dijo James Gunn

Murió Patrick Stewart, eterno Capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’ y Charles Xavier en ‘X-Men’

MUNDO

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría

Alemania: Elif Eralp quedó envuelta en una controversia tras la filtración de sus temores a un activista pro palestino

Estados Unidos y Japón acordaron producir misiles para sus cazas F-35

Una extraña luz brillante reveló un secreto oculto en la selva amazónica: identifican dos nuevas especies de escorpiones