Stefano Di Carlo habló sobre el nuevo formato de torneo que se aprobó: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

El presidente de River Plate ofreció declaraciones en la previa del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate de este domingo en La Bombonera

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El presidente de River Plate, Stefano Di Carlo, brindó una nota a la salida del estadio Monumental para expresar su postura después de la aprobación del nuevo campeonato del fútbol argentino, que entrará en vigencia desde el año próximo. Luego de ser el único equipo que votó en contra (Estudiantes no tiene derecho a voto y acompañó la posición del Millonario), el principal dirigente de la entidad porteña cuestionó el formato apoyado por la gran mayoría de la Liga Profesional y negó que haya sugerido la posibilidad de 10 descensos directos.

“Fue el vicepresidente del club y el Secretario General, y lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto porque es un cambio cosmético. Genera una leve mejora; de hecho, es increíble por qué no fue así desde hace tres años, pero más allá de eso no resuelve el problema de fondo. Tampoco se ha planteado desde el lado de River los 10 descensos directos y todo lo que se dijo”, manifestó Di Carlo frente a diferentes medios.

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De esta manera, descartó que haya intentado imponer descensos masivos a Segunda División, como lo había declarado su par de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina: “Solamente River planteó la postura del Torneo de 20 equipos. En la mesa también se planteó con la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Ningún club estaba convencido y de acuerdo en fomentar diez descensos masivos en el fútbol argentino”.

Por otro lado, Stefano Di Carlo señaló su predisposición para encontrar una solución al tipo de campeonato de cada temporada: “Obviamente, hay que construir un camino, lo estamos haciendo con Estudiantes. Presentamos un documento para hacer algo gradual e ir a un formato más normal. Estamos en esa tarea. Esto es largo, y por supuesto por más que se haya resuelto esto, nosotros seguiremos planteando esa mirada”.

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