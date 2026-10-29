Antes del Superclásico, Ander Herrera reveló el vínculo especial que lo une con Leo Ponzio: “Lo quiero mucho, le deseo lo mejor”

Ander Herrera le deseo éxitos a Leo Ponzio antes del Superclásico, aunque dejó en claro su postura

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Ander Herrera reafirmó su identidad bostera antes del Superclásico que Boca Juniors y River Plate jugarán este domingo en La Bombonera. El mediocampista español recordó su paso por el Xeneize, habló de su amistad con Leonardo Ponzio, aunque espera una victoria azul y oro.

El exjugador de Boca, que hoy integra el Real Zaragoza de la Tercera División de España, sostuvo que su vínculo con el club continúa intacto tras su salida de junio. Herrera rescindió su contrato luego de la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador para el segundo semestre de 2026 y se despidió entre lágrimas a través de un video difundido por la institución.

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En una entrevista con ESPN, Herrera se detuvo en su relación con Ponzio, exfutbolista y actual director técnico de River. “Es un amigo y es uno de los mejores tipos que me he encontrado en mi carrera. Fue capitán cuando yo arrancaba en Zaragoza. Es un tipo honesto, honrado, que siempre podés contar con él para todo tanto dentro como fuera de la cancha”, afirmó el español, antes de marcar su posición frente al clásico: “Como lo quiero mucho, le deseo lo mejor, pero yo soy de Boca”.

El volante también valoró el respaldo que, a su criterio, tiene Ponzio para afrontar su etapa como entrenador del Millonario. “Creo que es un tipo que tiene las espaldas cubiertas por todo lo que ha sido como jugador, por todo lo que significa. Tampoco debe ser fácil dirigir a River, que también tiene una historia muy importante. Yo quiero que le vaya muy bien en lo personal, pero entiendo que está peleando por el domingo. A partir del lunes que le vaya muy bien, es un amigo para toda la vida. Lo quiero mucho, pero el domingo no hay discusión”, agregó.

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Los dos equipos llegarán al partido luego de imponerse en sus respectivos clásicos. Boca venció 1-0 a Independiente con un gol de Jagger Herrera sobre el final, mientras que River superó por la mínima diferencia a Racing gracias a una anotación de Lautaro Rivero. Al analizar el presente del defensor xeneize, el exmediocampista señaló que no compartió plantel con él en Primera División, aunque ya advertía condiciones en su etapa formativa.

“Con Jagger yo no llegué a coincidir en el primer equipo pero ya se le veía la concentración que tiene, el trabajo que tiene día a día, chicos que se ve que son fiables y que a la larga pueden hacer una gran carrera”, expresó Herrera ante ESPN. El español también manifestó su preferencia por Leonel Flores y destacó el trabajo que realizan las inferiores de Boca, una cantera de la que, según su mirada, siguen surgiendo futbolistas con capacidad para consolidarse.

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La otra referencia que despertó elogios de Herrera fue Leandro Paredes. “Para mí, como hincha de Boca, Paredes ya es un ídolo. Yo entiendo que haya muchos hinchas que necesiten que gane algo, como es lógico porque los mayores ídolos de la historia del club tienen títulos importantes. Ojalá Leo los pueda conseguir, pero para mí ya es ídolo”, dijo.

El exjugador del Xeneize explicó que su valoración se basa en la entrega que le atribuye al mediocampista argentino. “Es un tipo que, si hace falta, juega lesionado, puso en riesgo el Mundial con Argentina por Boca y no se toma vacaciones. Es algo único lo que está haciendo, va más allá de lo racional”, sostuvo Herrera. Desde su llegada en enero de 2025, el español disputó 29 de los 64 partidos que jugó Boca.

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Herrera también celebró el trabajo de Rodolfo Arruabarrena y consideró que su conducción favoreció al plantel. “Arruabarrena ha hecho desde el día uno todo bien y desde acá felicitarlo como amante del fútbol y como bostero. La sensación que me da es que es un tipo normal, que declara bien, que respeta los momentos futbolísticos a la perfección, que acierta cada vez que hace un cambio. Le hace mucho bien a Boca porque conoce, porque ya tuvo éxito en el club y porque quiero que acabe este semestre con títulos”, manifestó.

El español dejó abierta la puerta a una futura vuelta al país y aseguró que, si se concreta, elegiría nuevamente a Boca. El Superclásico se jugará el domingo 1 de noviembre desde las 15:00 en La Bombonera. Después, el Xeneize recibirá a Defensa y Justicia en el cierre de la primera fase del Torneo Clausura, mientras que River enfrentará a Aldosivi con la intención de sostener su clasificación a las copas internacionales.

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