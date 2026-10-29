“Que en paz descanses, Coco”: así fue la cremación en Miramar del histórico chofer de Moria Casán

Amigos y allegados despidieron en Miramar a Fernando “Coco” Shedden, histórico chofer de Moria Casán (Video: Farándula Show)

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Fernando “Coco” Shedden, quien fue chofer de Moria Casán durante gran parte de su vida, fue despedido este jueves en Miramar, donde amigos y seres queridos se reunieron para acompañar el proceso de su cremación. El encuentro reunió a distintas personas que compartieron vínculo con Shedden a lo largo de los años, entre ellas Galo Sotto, el histórico asistente personal de la diva.

La ceremonia se realizó en un crematorio privado de Miramar después de que el servicio de Mar del Plata, ciudad donde Shedden residía, no pudiera llevar adelante el proceso por desperfectos que acarrea desde hace un tiempo. “Nos dijeron que el crematorio de Mar del Plata estaba roto. Entonces tuvimos que venir a Miramar para hacerlo”, explicó Galo en diálogo con Farándula Show.

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Según relató Sotto, la elección del lugar no fue azarosa. Miramar alberga el centro de recuperación en el que Shedden había atravesado su tratamiento por adicciones durante los últimos cuatro años, un proceso que, según contó, había logrado completar con éxito. “Estaba limpio, por suerte. Hace cuatro años estaba limpio y lo último que le faltaba era la libertad, así que se le dio la semana pasada. Estaba muy contento, feliz. Y bueno, pasó esto”, expresó el asistente de Casán ante la cámara.

Galo junto a Sandra, la mujer que coordinó los trámites fúnebres desde su centro de tratamiento basado en el modelo de justicia penal terapéutica

La organización del homenaje estuvo a cargo de Sandra, una mujer que acompañó a Shedden durante su recuperación y que también se encargó de los trámites necesarios para concretar la cremación en Miramar. Sandra dirige un centro de tratamiento en la zona que trabaja bajo un esquema de justicia penal terapéutica, orientado a personas que, a raíz de problemas de adicción, atravesaron situaciones con la justicia. “Es un proyecto que tenemos de justicia penal terapéutica y es para que las personas que por culpa de la droga hayan incurrido en algún delito o tengan algún problema con la justicia puedan recibir la recuperación que por ahí no pudieron recibir anteriormente”, detalló la mujer.

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Durante la cremación, quienes acompañaron a Shedden hasta el final encendieron una vela como parte del ritual de despedida. “Que en paz descanse Coco, a los 55 años descansa en paz. Vamos a encender una vela con el deseo de que su alma encuentre la luz y la paz”, expresó una de las personas que llevó a cabo la despedida. Según esa misma mujer, la llama permanecería encendida durante todo el proceso como homenaje a su memoria.

Galo Sotto remarcó el rol que Shedden cumplió como nexo entre las personas presentes en la despedida. “Todas las personas que estamos acá, estamos gracias a él, que siempre nos unió. De una manera u otra siempre nos abría su espacio, su lugar. Yo lo conocí a Moria por Coco, sus amigos también”, relató el asistente de la conductora. Según contó, el deseo de Shedden había sido expreso en distintas ocasiones durante los viajes de trabajo con Casán. “Su deseo siempre, cuando veníamos en temporadas con Moria, siempre decía, si a mí me pasa algo, que me cremen y que me tiren al mar. Así que ese es el deseo de él”, explicó.

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Galo Sotto recordó que la voluntad expresa de Shedden era que cremaran sus restos y los arrojaran al mar (Video: Farándula Show)

Sotto también se refirió al vínculo que Shedden había logrado recomponer con Casán en el último tiempo, a partir del estreno de una serie basada en la vida de la conductora. “Por suerte se pudieron recomponer en el último momento, cuando se estrenó la serie, cuando estábamos de vacaciones. Pudieron charlar, se pudieron mandar mensajes. Él estaba muy contento, muy feliz. Cerró también una etapa con ella, de reencontrarse de ese lugar”, señaló el asistente, quien remarcó que Coco se mostraba “muy feliz” por haber retomado el contacto con la conductora antes de su muerte.

Según había contado Moria en su programa, La Mañana con Moria (Eltrece), la noticia del fallecimiento le llegó a través del propio Galo durante la emisión en vivo. En aquella oportunidad, la conductora recordó los años compartidos con Coco, remarcó las dificultades que atravesó a raíz de su adicción y se despidió entre lágrimas frente a cámara.

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Sandra, por su parte, aprovechó la ocasión para referirse a la situación actual del centro de recuperación que dirige en Miramar. Según indicó a Farándula Show, el espacio se encuentra a la espera de una habilitación provincial para continuar con su funcionamiento. “Necesitamos una última ayuda, que es que nos terminen de habilitar de provincia. Creemos que ya cumplimos con todo y esperamos que llegue esta habilitación para poder seguir ayudando a muchos Cocos más”, expresó. Sotto agregó que Shedden tenía previsto colaborar con esa iniciativa una vez recuperada su libertad, a través de una nota con el actor Gastón Pauls, quien suele producir contenidos vinculados a procesos de recuperación.