La Joaqui mostró el llamativo ramo de flores que recibió: la comparación con Luck Ra

La Joaqui exhibió en sus redes sociales un ramo de rosas y chocolates tras el estreno del tema Obsesión

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Tras el lanzamiento de su tema “Obsesión”, junto a Tiago PZK, La Joaqui redobló la apuesta hacia su expareja. Este jueves, la referente del RKT compartió con sus seguidores el llamativo ramo de flores que había recibido. Inmediatamente, todas las miradas se volcaron hacia su pareja, sin embargo, los fans también recordaron viejas épocas en las que la joven mostraba los románticos regalos que le hacía el cordobés.

Musicalizando el posteo con su nueva canción junto a Tiago PZK, La Joaqui se mostró de espaldas con el arreglo compuesto por rosas rojas y numerosas piezas de chocolate envueltas en papel dorado. El ramo estaba cubierto con papel negro de bordes dorados y decorado con varias mariposas ornamentales de colores plateados y azulados. Su cara no era discernible porque quedaba oculta detrás del arreglo; se distinguen parte de su pelo oscuro, una prenda gris de manga larga, medias negras y un tatuaje en el muslo.

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Como si fuera poco, en el arreglo se observaba la frase “Siempre fuimos re nosotros”. Meses atrás, antes de que su polémica separación invadiera las redes sociales. La Joaqui se había mostrado con un ramo de rosas rojas gigantersco. “Amo las flores, pero más al que me las dio”, había escrito la artista, mostrando el gesto del cordobés frente a las cámaras.

Lejos de esos románticos gestos, este miércoles, La Joaqui lanzó “Obsesión”, su nuevo tema con Tiago PZK. El tema que la pareja lanzó junto a Ovy On The Drums llegó acompañado por un videoclip con escenas íntimas. La canción alude a las reacciones que despertó el noviazgo, confirmado por los artistas semanas atrás en redes sociales.

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La Joaqui mostró el ramo de flores que recibió y recordó su época con Luck Ra

Con una combinación de R&B, reggaetón y RKT, el tema construye el relato de una pareja que decide sostener un vínculo pasional frente a las miradas ajenas. Esa tensión atraviesa tanto la letra como las imágenes del video.

El estreno se conoció después de que La Joaqui y Tiago PZK hicieran pública su relación. El vínculo recibió atención por su cercanía con la separación de la cantante y Luck Ra, quien días antes publicó “El que se la queda, pierde”.

Meses atrás, La Joaqui mostraba los ramos de flores que recibía de Luck Ra

En ese contexto, seguidores de los artistas interpretaron algunos pasajes de “Obsesión” como alusiones a la ruptura y a los comentarios que surgieron tras el inicio de la nueva pareja. “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”, canta Tiago PZK en uno de los fragmentos más comentados del lanzamiento.

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El músico también se refiere a las opiniones externas con una frase que se repite durante la canción: “Que hablen, que a esos no los juno”. El verso plantea una respuesta a la exposición que ganó la relación desde las primeras publicaciones que compartieron juntos.

En otra estrofa, Tiago PZK vincula el origen de ambos con una visión del amor alejada de lo material: “Los dos venimos de no tener nada, pero el amor es de los pobres, nena. Entonces que sean ricos los demás, paguemos juntos la condena”.

Tiempo atrás, La Joaqui mostraba los románticos regalos que le hacía Luck Ra

La línea refuerza el eje central de “Obsesión”: una pareja que asume el costo de hacer público su vínculo pese a las críticas. La composición contrapone el deseo de vivir la relación sin condicionamientos con la presión que generan los comentarios ajenos.

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La Joaqui adopta un tono más directo en sus intervenciones. “De mí vos te re enganchaste y esa fue la intención, me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”, dice en uno de sus versos. La frase da nombre al sencillo y define el registro sensual de la canción.

La artista también alude a las repercusiones de su vida sentimental con otra línea: “Soy la que monetiza tu hateo”. En redes sociales, usuarios asociaron ese pasaje con los cuestionamientos y las especulaciones que siguieron a su separación de Luck Ra.