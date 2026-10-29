Tecno

Elimina ya mismo estas apps que suplantan a ChatGPT y a Claude

Check Point Research detectó aplicaciones falsas alojadas en GitHub con nombres como GPT-5.6 Sol, GPT-6 Astra y Claude Opus

Los archivos fueron posicionados mediante envenenamiento de SEO, para infectar equipos con el malware Yoba y minar criptomonedas sin consentimiento de las víctimas. (Europa Press)
Los archivos fueron posicionados mediante envenenamiento de SEO, para infectar equipos con el malware Yoba y minar criptomonedas sin consentimiento de las víctimas. (Europa Press)
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Un grupo de ciberdelincuentes desconocidos distribuye desde hace al menos dos meses clientes falsos de ChatGPT y Claude que, en lugar de ofrecer acceso a estos asistentes de inteligencia artificial, instalan un programa de minería de criptomonedas en las computadoras de las víctimas. El hallazgo pertenece a Check Point Research (CPR), firma de ciberseguridad que detectó aplicaciones falsas con nombres como GPT-5.6 Sol, GPT-6 Astra y Claude Opus alojadas en GitHub.

A diferencia de otras campañas similares, los responsables no recurrieron a métodos habituales para simular legitimidad, como inflar artificialmente el número de descargas, usar bots para sumar estrellas o publicar comentarios falsos en los repositorios. En su lugar, apostaron por una estrategia distinta para captar víctimas: posicionar sus páginas en los primeros resultados de Google mediante envenenamiento de SEO.

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Cómo logran aparecer primero en Google

El envenenamiento de SEO (Search Engine Optimization) consiste en comprar cientos o miles de artículos, publicaciones de blog y contenidos en redes sociales en la dark web, para luego difundirlos masivamente en internet. Cada publicación incluye un enlace a la página de GitHub que los atacantes quieren promocionar, lo que genera una señal artificial de popularidad y relevancia frente al algoritmo de Google.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
El envenenamiento de SEO posiciona las páginas falsas entre los primeros resultados de Google. (Reuters)

Como resultado, el buscador posiciona esas páginas entre los primeros resultados para determinadas palabras clave, sin saber que está facilitando el acceso de las víctimas a contenido malicioso. Los atacantes además crearon sitios adicionales en GitHub para describir las supuestas aplicaciones, con enlaces directos a los archivos de instalación.

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Esta técnica existía antes de la llegada de la inteligencia artificial generativa, pero ahora resulta más sencilla de ejecutar: las mismas herramientas de IA permiten generar grandes cantidades de artículos de baja calidad a un costo mínimo. Google trabaja en identificar y etiquetar este tipo de contenido como spam, aunque el proceso continúa en desarrollo.

El malware que se oculta tras las apps falsas

Quienes descargan estos instaladores no obtienen un cliente independiente de IA, sino un programa malicioso bautizado Yoba. Una vez ejecutado, el malware se asegura persistencia en el sistema al crear un mecanismo que lo vuelve a activar automáticamente cada vez que la computadora se reinicia. Para dificultar su detección, se presenta como un software legítimo de Windows.

Yoba se disfraza de software legítimo de Windows para pasar inadvertido ante los usuarios. (Europa Press)
Yoba se disfraza de software legítimo de Windows para pasar inadvertido ante los usuarios. (Europa Press)

Yoba también verifica que el equipo infectado no se encuentre en un entorno de análisis (sandbox) ni pertenezca a lo que los atacantes consideran un país “amigo”.

El programa puede retrasar deliberadamente su ejecución hasta dos semanas para complicar su estudio por parte de investigadores, y revisa la configuración del teclado para evitar infectar sistemas de Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y Uzbekistán. CPR no identificó el origen geográfico de los atacantes, aunque este patrón de exclusión podría ofrecer una pista relevante.

El objetivo final, minar criptomonedas

Tras instalarse, el malware contacta a un servidor de comando y control para descargar la carga final. Aunque este tipo de infraestructura puede emplearse para distribuir prácticamente cualquier tipo de amenaza, desde robo de información hasta ransomware, CPR confirmó que en esta campaña se utiliza para desplegar XMRig, un programa de código abierto diseñado para minar la criptomoneda Monero.

El programa retrasa su ejecución hasta dos semanas para dificultar el análisis de expertos. (Reuters)
El programa retrasa su ejecución hasta dos semanas para dificultar el análisis de expertos. (Reuters)

XMRig es, en sí mismo, una herramienta legítima. Sin embargo, resulta especialmente atractiva para los ciberdelincuentes porque Monero fue diseñada con un enfoque de privacidad que dificulta su rastreo en la cadena de bloques, a diferencia de Bitcoin o Ethereum. El proceso de minería demanda un uso intensivo de capacidad de cómputo, electricidad y conexión permanente a internet.

Al instalar XMRig en un gran número de dispositivos sin consentimiento, los atacantes logran generar criptomonedas de forma gratuita, mientras las víctimas asumen el costo del consumo energético adicional y el desgaste de sus equipos.

Consejos para evitar ser víctima de estos ataques

Es importante seguir estas recomendaciones al momento de incorporar un nuevo asistente o modelo de inteligencia artificial en el dispositivo.

La carga final instala XMRig, un programa que mina la criptomoneda Monero sin autorización del usuario. (Europa Press)
La carga final instala XMRig, un programa que mina la criptomoneda Monero sin autorización del usuario. (Europa Press)
  • Verificar la identidad del desarrollador: aplicaciones o archivos maliciosos copian los logotipos de servicios como ChatGPT, Gemini o Claude. Antes de ejecutar la descarga, es obligatorio comprobar que el nombre del desarrollador corresponda de manera exacta y sin variaciones ortográficas a la empresa creadora (OpenAI, Google LLC o Anthropic, respectivamente).
  • Auditar los permisos solicitados: un modelo de lenguaje o generador de imágenes no requiere privilegios de sistema avanzados. Si una supuesta aplicación de IA solicita acceso a la lista de contactos (en el caso de los teléfonos), administrador de dispositivos o permisos de Accesibilidad, se debe cancelar la instalación inmediatamente.
  • Bloquear la instalación mediante sideloading: la descarga de archivos APK desde repositorios web de terceros, foros o enlaces promocionados en redes sociales evade los filtros de seguridad nativos del sistema operativo. La obtención de software debe restringirse a las tiendas de aplicaciones oficiales (Google Play Store o Apple App Store).
  • Revisar el historial de publicación y métricas: las aplicaciones maliciosas suelen tener fechas de lanzamiento recientes y un volumen bajo de instalaciones. Una herramienta legítima de IA de alcance global mostrará decenas de millones de descargas, un historial de versiones sostenido a lo largo del tiempo y un volumen proporcional de reseñas.

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