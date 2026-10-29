Sociedad

La Legislatura porteña aprobó la creación de un servicio de cremación y cementerio para mascotas

El proyecto fue sancionado por unanimidad y funcionará en el Cementerio de la Chacarita. Además, se aprobaron otros dos proyectos para ayudar al bienestar animal

Perro empachado, malestar estomacal, Acción de Gracias, ingesta de aceite, mascota enferma, veterinario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un paquete de tres leyes sobre bienestar animal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la creación de un servicio de cremación y cementerio para mascotas de los ciudadanos porteños. La medida salió por unanimidad y apunta a funcionar en el Cementerio de la Chacarita.

El cuerpo legislativo porteño sancionó tres leyes de bienestar animal en una misma sesión ordinaria, todas con 56 votos afirmativos y sin abstenciones. Las iniciativas fueron impulsadas por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, ambos del bloque Confianza y Desarrollo. El paquete incluye un cementerio público para animales de compañía, un servicio público de cremación de mascotas —estos dos con sede en el Cementerio de la Chacarita— y la Ley Compasión, que incorpora contenidos obligatorios sobre protección animal en el sistema educativo porteño.

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La norma impulsada por Ocaña y Ferrario establece la creación de un cementerio público para animales de compañía en el Cementerio de la Chacarita. El predio contará con un equipo veterinario que evaluará las causas de muerte de cada animal para preservar las condiciones sanitarias del lugar, y la autoridad de aplicación será la encargada de precisar su localización definitiva dentro del complejo.

La medida responde a una demanda concreta: muchos tutores no disponen de un espacio apropiado para la inhumación ni de recursos para recurrir a empresas privadas, lo que los lleva a enterrar a sus mascotas en plazas o parques. Según fundamentaron los legisladores, esa práctica conlleva un riesgo ambiental y sanitario real, dado que los restos de animales se encuadran en la categoría de residuos patológicos por su capacidad de contaminar suelos y napas de agua.

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La creación del predio busca erradicar los entierros informales en parques para evitar la contaminación de napas y suelos
La creación del predio busca erradicar los entierros informales en parques para evitar la contaminación de napas y suelos

La segunda ley crea un servicio público de cremación que también funcionará en la Chacarita. Contempla cremaciones individuales y conjuntas, con tarifas reguladas bajo principios de accesibilidad y sostenibilidad, cuyo monto exacto aún no fue definido. El sistema deberá contar con un mecanismo de asignación de turnos y habilitará la posibilidad de retirar las cenizas. En el mismo predio se creará un espacio común de memoria y homenaje, donde los responsables de los animales podrán depositar restos o realizar actos de despedida en un ámbito de recogimiento.

La gratuidad del servicio quedó establecida en dos situaciones: para animales sin identificación ni tutor conocido recogidos de la vía pública por las autoridades, organizaciones rescatistas o particulares; y para mascotas fallecidas cuyos tutores acrediten situación de vulnerabilidad social y residencia en el distrito. La norma también establece que, cuando el personal interviniente detecte indicios de maltrato o muerte en circunstancias sospechosas, deberá comunicarlo de inmediato a las autoridades competentes.

“Para muchas personas, sus animales son parte de la familia. Y cuando mueren, merecen poder despedirlas con amor y dignidad, sin que eso dependa de cuánto dinero tengan”, sostuvo Ferrario al fundamentar la iniciativa ante la Legislatura.

Homenaje - Funeral Nelly Prince - Panteón Actores - Cementerio de Chacarita
El nuevo cementerio público para mascotas funcionará en la Chacarita bajo la supervisión de un equipo veterinario

En tanto, también se aprobó la Ley Compasión que fue creada por la ONG Sintientes, fundada por Liz Solari y presidida por Máximo Mazzocco, y presentada ante el cuerpo legislativo por Ferrario. La norma alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada —en los niveles inicial, primario, secundario y superior de formación docente— y busca que niñas, niños y adolescentes reconozcan a los animales como seres sintientes y dispongan de herramientas concretas para protegerlos.

El Ministerio de Educación porteño será la autoridad de aplicación y deberá definir los contenidos curriculares mínimos para cada nivel. La ley organiza los contenidos en cinco ejes que se incorporarán de forma gradual y transversal: sintiencia animal; cuidado responsable de los animales y de la naturaleza; prevención del maltrato; convivencia en el espacio público; y acceso a los servicios públicos de salud animal, con información sobre vacunación, castración y atención veterinaria primaria. La cartera también deberá garantizar la capacitación docente, elaborar materiales específicos para cada nivel e impulsar proyectos institucionales, y deberá actualizar los contenidos conforme avance la evidencia científica.

Los fundamentos del proyecto citan investigaciones criminológicas y psicológicas, con referencias al FBI y al American Journal of Psychiatry. Según esos antecedentes, la crueldad hacia los animales en la infancia puede ser un indicador temprano de conductas violentas posteriores. Los impulsores sostienen que enseñar a cuidar a otros seres contribuye a reducir la violencia, prevenir el bullying y fortalecer los climas escolares.

Emmanuel Ferrario
El servicio estatal de cremación ofrecerá modalidades individuales y comunitarias con turnos programados y tarifas reguladas

“Esta ley histórica nace de la fuerza transformadora de la compasión que, a través de la educación, inspirará y guiará a las nuevas generaciones”, afirmó Solari, co-autora del proyecto junto a Leonardo Barnabá. Mazzocco, por su parte, describió la norma como “un gran paso para que la compasión no sea una virtud excepcional, sino parte de nuestra cultura”. Ferrario subrayó que la sanción se suma a otras medidas ya impulsadas por el bloque: “Ya aumentamos las penas contra el maltrato, aprobamos una política de castraciones masivas y, ahora, logramos establecer la obligatoriedad de la educación en compasión en todos los niveles educativos de la Ciudad”.

Tras la aprobación del paquete, Ferrario reclamó al Ejecutivo porteño que avance con celeridad en la implementación de los tres servicios. Como referencia, señaló que la ley de castraciones —también aprobada y reglamentada— aún le requiere exigir resultados concretos. “No alcanza con sancionar leyes si después los vecinos no pueden acceder a los servicios que esas leyes prometen”, advirtió el legislador.

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