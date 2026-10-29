El conmovedor gesto de Messi con Lucas Trejo, el futbolista argentino que perdió a su familia tras un terremoto: “Estuvo muy presente”

Luego de perder a su familia en un terremoto, el ex jugador de Instituto reveló una acción de Leo y Antonela Roccuzzo en medio de su tristeza

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Lucas Trejo atravesó el momento más difícil de su vida pocas semanas atrás, luego de haber perdido a gran parte de su familia (su esposa y sus dos hijos) bajo los escombros del complejo residencial Cumanagotto, una de las zonas más afectadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que en junio pasado que azotaron a Venezuela. Hoy, a cuatro meses de ese fatídico suceso, brindó una entrevista a corazón abierto en Radio La Red y reveló un noble gesto que tuvieron Antonela Roccuzzo y Lionel Messi.

Al momento de los sismos, el grupo familiar se encontraba separado: Trejo había viajado con el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira hacia la capital venezolana para disputar la primera fecha de la copa local frente al Deportivo Miranda Fútbol Club; mientras que Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella permanecieron en el hogar. Tras 72 horas de búsqueda, se confirmó el fallecimiento de los tres.

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“Agradezco el espacio, se habían comunicado conmigo cuando sucedió todo, pero no estaba en condiciones de hablar. No tenía la fortaleza para hablar del tema de mi familia. Con el tiempo, sabía que confiando en Dios iba a poder fortalecerme y hoy me siento un poco más entero para hablar, si bien sigue siendo todo muy difícil para mí”, arrancó Trejo en diálogo con el periodista Marcelo Palacios.

El jugador se refirió a cómo transito las horas posteriores a la catástrofe natural en Venezuela

Tras la tragedia, el jugador dio a conocer un noble gesto que involucra a Messi y a su esposa Antonela. “Cuando sucedió todo, hay dos clubes que me ayudaron mucho presencialmente: Monagas e Inter Miami, que es un club que tiene los ojos puestos en el mundo futbolístico por Messi. Fue el que más presente se hizo. Cuando pasó el terremoto, estuve tres días al lado de un edificio entre los escombros, con 40 grados de calor, sin luz, estaba todo devastado, no había comida. Éramos un grupo de 15 y 30 personas que estábamos ahí todo el día. Y la primera persona que nos ayudó, que después me contaron porque yo estaba muy conmocionado, fue Antonela Roccuzzo y su Fundación. Ella nos mandó todo lo que necesitábamos para armar un campamento para que no nos faltara la bebida, la alimentación”, contó.

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“Pudimos hacer una carpa para quedarnos a dormir. Se hizo muy presente y es algo que nunca olvidaré. Luego de eso, cuando llegué a Córdoba, se hizo presente el hijo de Guillermo Hoyos (ex entrenador del Inter Miami). Él llegó con dos maletas de ropa, una de ellas me la enviaron los trabajadores del club con cosas que habían comprado para mí porque me había quedado sin nada, y también habían juntado un dinero para enviarme por si necesitaba”, agregó.

“Fue un gesto hermoso. Muchos te mandan condolencias o un mensaje de ánimo, pero pocos hacen algo. Quiero resaltar eso. Y la otra maleta me la enviaba Leo Messi con ropa o zapatillas de él. Y me la enviaba en este momento tan difícil, él estaba jugando el Mundial. Así y todo, él se hizo presente. Quería resaltarlo públicamente porque es asombrosa la calidad humana que hay en ese club. Espero pronto poder ir para darles un abrazo y agradecerles a cada uno que tuvo ese gesto conmigo, y asombroso que un jugador de la talla mundial de él, del mejor jugador de la historia, haya tenido ese gesto para conmigo y mi familia. Quería resaltarlo y agradecerlo”, completó.

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Trejo nació en Córdoba el 29 de diciembre de 1987 y construyó la mayor parte de su carrera fuera de la Argentina. Debutó en España, en el club L’Escala FC, y luego pasó por Grecia, donde jugó en Atromitos FC, Ethnikos Asteras FC y Aigaleo FC, experiencia que consolidó su perfil de defensor central, destacado en el juego aéreo y la firmeza en la marca.

Al momento de ser consultado sobre si profesaba alguna religión respondió: “Sí, soy creyente. Me refugié mucho en la fe hace 10 años. Conocí a Cristo a través de un compañero de fútbol. Me aferré mucho a él en los últimos años. Eso me sostuvo en pie y lo que hoy me sigue sosteniendo”.

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El futbolista argentino afirmó que el deporte ya está en un segundo plano

“No me enojé con Dios, ni le reproché nada. Pero sí pasé... He escrito algunas cosas. Quiero aclarar que todo lo que pueda decir es poco al lado de lo que experimenté y experimento desde el dolor, pero tengo que ponerle un título. Y realmente, lo que he vivido ha sido completamente devastador para mi vida”, agregó.

Y luego completó con una sensible frase: “Sentí que las puertas del infierno se abrieron de repente y me vi ahí. Fue muy duro, pasé por un tiempo muy difícil de no entender absolutamente nada, pero no me enojé con Dios. No llegué a ese punto porque lo amo demasiado como para que enojarme con él, más allá de las circunstancias que me tocaron vivir. Respondiendo a esto, cuando iba a entrenar, iba hablando con él en los días anteriores al terremoto que ninguna circunstancia que pudiera suceder en el mundo me podría alejar de él. Cuando pasó todo, recordé eso que le había dicho. Si bien fue muy duro, fue como yo lo dije: nada me alejó de él”.

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Trejo dio detalles del momento en el que sucedió el sismo: “Estaba en otra ciudad. Nosotros vivíamos en una zona costera de La Guiara, a una hora de Caracas. Nosotros teníamos un partido y jugábamos en Caracas. Yo me habré ido de mi casa a las 14:00, nos juntábamos con el plantel en un polideportivo y de ahí subimos en un bus hacia el estadio. Me fui de mi casa para jugar el partido y todo lo que sucedió me agarró conmigo en el túnel: el entrenador estaba dando la charla técnica para salir a calentar y, de repente, sucedió lo del terremoto”.

“Salimos corriendo lo más rápido que pudimos, fue muy fuerte, nunca había experimentado algo así. Ya saliendo a la cancha, había humo... Era impresionante lo que se había sentido y ahí empezó mi preocupación porque quería saber que mi familia estuviera bien, pero no había señal. Se había caído todo. Había mucho derrumbe fuera del estadio, había muchas piedras, los autos no podían circular... Fue una catástrofe muy grande”, explicó.

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“Intenté llamar a mi señora, pero las líneas estaban caídas y empecé a desesperarme. Intentaba regresar a La Guiara por todos los medios para asegurarme que ellos estuvieran bien, pero las calles estaban cortadas. Era imposible movernos del estadio. Nos tuvimos que quedar, hasta que me subí a la camioneta de la desesperación y dije que necesitaba ir a La Guaira. Recién pude llegar a las 22:00 ó 23:00 a mi casa, a un edificio podemos decir, aunque ya no está. Fueron muchas las horas que tuve que esperar para poder llegar. El edificio estaba derrumbado cuando llegué”, añadió.

En otro pasaje de la entrevista, reveló que planea dejar la actividad profesional a sus 38 años: “No estoy entrenando, no tengo cabeza para eso... No creo... Voy a dejar el fútbol. No creo seguir jugando, el fútbol ya pasó a un segundo plano, pero sí me hace bien estar y ver. Tengo muchísimos conocidos y muchos amigos en el fútbol. Este fútbol se ha solidarizado mucho conmigo”.

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Luego, el conductor lo instó a continuar: “Sí, pero sin ellos ahí, no vale la pena. Y tampoco tengo la cabeza para hacerlo. Y tampoco estoy bien para jugar emocionalmente. El fútbol lo estaba soltando de a poco, era algo que sabía que se estaba terminando y no es algo que me preocupe tanto. Amo el fútbol, seguramente esté vinculado al fútbol, pero jugar no está en mis prioridades, ni como anhelo. Perdí completamente las ganas. Es un tiempo que ya se acabó internamente”.

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Lo que sucedió tras el sismo: “Fueron tres días largos desde esa noche. No sé cómo describirlo, fue una pesadilla. No había luz, mucha gente gritando, todos edificios derrumbados. El edificio que no se derrumbó estaba casi por derrumbarse y con gente atrapada en los pisos. Era una zona muy linda, turística. Hay muchas edificaciones, no hay casas, hay edificios. Era toda una avenida principal llena de edificaciones y me encontré ahí sin luz”

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“Era como si hubieran caído muchas bombas, todo completamente destruido. Pude llegar a mi edificio, me encuentro con que se había derrumbado. Una desesperación que no puedo explicar. Empecé a buscar, gritar... Mi edificio estaba en una zona muy bonita frente al mar, estaba solo ahí, no había mucha gente viviendo ahí. Generalmente, vivía ahí gente de Caracas que tenía un departamento e iban los fines de semana. No era un edificio donde vivía mucha gente. No había prácticamente nadie, muchos escombros, grité, estuve mucho tiempo ahí, pero no podía hacer mucho y decidí ir a un lugar que pudiera tener wifi o señal. Pero estaba la casa del vicepresidente cerca, me llevaron. Me quedé ahí, necesitaba avisarle a mis amigos que estaba viviendo esto para que me vengan ayudar porque solo no iba a poder con esta situación entre el estado emocional que tenía, que estaba devastado, y era muy difícil poder afrontarlo. Ahí di mi primer mensaje y pedir ayuda: publiqué que mi edificio se había derrumbado y que oren por mi familia. La gente que me conocía de acá pudo acercarse. Desde esa madrugada, estuve parado en mi edificio durante tres días hasta que los pude encontrar, pero fueron los tres días más difíciles de mi vida”.

Su hijo en Argentina: “Tengo un hijo más grande, Bautista, que vive en Córdoba. Él no vivía con nosotros”.

¿Se puede arrancar de nuevo la vida?: “Se puede, se puede. Es una pregunta amplia. Siempre, en todo este tiempo, le dije a Dios que no me siento merecedor de ser yo quien esté vivo. Si pudiera elegir, preferiría que ellos estén vivos y yo sea el que haya vivido eso. Si esa opción no era posible, hubiese elegido quedarme con ellos ese día abrazándolos, pero no pude elegir. Y esto es lo que me tocó. Estoy intentando continuar. Me he fortalecido en este tiempo, estoy mejor, y lo estoy intentando”

La dificultad de hablar de lo sucedido: “Sé que tengo que ir dando pasos de fe, que no son fáciles. Me han hablado desde muchos programas para entrevistarme desde muchas partes del mundo. Yo decidí hacer silencio y no hablar. Esta es la primera nota que doy. Es muy difícil estar hablando con ustedes, pero son pasos que tengo que ir dando. Si bien duelen y es muy difícil, una vez que lo hablo también me da un poco de alivio”

Sus recuerdos: “Ahora estoy en Venezuela. No fue fácil regresar... Te imaginarás todos los recuerdos que tengo son familiares acá, estábamos siempre juntos, salvo cuando tenía que concentrar. Pero tomé esa decisión de volver y dar ese paso, aunque no es fácil”

“Los recuerdos que tengo con mi familia son todos hermosos porque éramos muy felices juntos y muy unidos. Todas las personas que estuvieron cerca saben que éramos una familia que disfrutaba mucho. Ese último recuerdo me lo acuerdo. Nunca supe ni me imaginé que podía ser el último. Me estaba preparando para salir para el partido, mi hijo varón estaba jugando a la Play, le di un beso en la sala, mi hija estaba en su habitación, me despedí de ella también y mi esposa me estaba preparando un café en la cocina. Me tomé el café, le di un beso, un abrazo y me fui como cualquiera se va un día de su casa. Pero siempre lo digo: nunca existió la posibilidad de que algo así sucediera, nunca en 10 años escuché que algo así podía suceder, nunca hubo un pensamiento de que algo así podía suceder”.

Los clubes venezolanos que lo ayudaron: “Tardé mucho en arrancar de nuevo. Estuve cuatro meses en Córdoba. A la semana, el presidente de Monagas se hizo muy presente en mi vida, me ayudó con todo lo que implicaba papeles y logística de mi familia. Fue la persona que me sacó del país. Llegué a Córdoba y me refugié durante cuatro meses. Sabía que tenía que estar allá y rodearme de personas cercanas. Yo perdí la fuerza por completo y era el lugar al que tenía que ir para reconfortarme. Hace poquito, me invitaron a Venezuela para que esté con el plantel de Monagas, viajar con ellos, estar en la cancha y que sea parte. Creían que el fútbol me iba a hacer bien. A mí me fue muy bien en ese club, yo salí campeón por primera vez en su historia con Monagas, son muy agradecidos y tienen un cariño conmigo. Tomé la decisión de aceptarlo y llegué hace siete días a Venezuela. Estoy con ellos, estuve viajando y estando en la cancha y las concentraciones con ellos. Y también fui a Deportivo Táchira, ahí también pude ser campeón y la gente tiene un cariño conmigo. La noticia se hizo muy viral, porque me fue muy bien deportivamente acá, la gente me conocía y recibí mucho cariño en los dos clubes. Hoy es el primer día que estoy en Caracas”

Los reproches que se hace: “Sentí que las puertas del infierno se habían abierto. La batalla más grande del ser humano la tenemos en lo que pensamos. Mis pensamientos en todo este tiempo fueron completamente destructivos. Claramente, apenas sucedió todo, el primer pensamiento que se viene es quitarte la vida, culparte, sentir que no merecés seguir viviendo, que no vale la pena. Ese pensamiento estuvo durante mucho tiempo”.

“Mi cabeza es destructiva: ¿Por qué vinimos a Venezuela? ¿Por qué elegimos ese departamento? ¿Por qué estuvimos ahí? Es un tiempo donde me he reprochado y culpado por todo. La batalla más grande que peleo está ahí, y también entiendo por qué muchas personas se refugian en las drogas, el alcohol, la noche, en el casino. Es tan grande la batalla que tenés en los pensamientos que buscas no pensar. Buscas un refugio, y ese refugio es a veces ir a emborracharte todos los días, ir a un boliche, drogarte, para no pensar. Porque pensar es muy doloroso. Me tocó experimentar lo peor que puede experimentar un hombre. Después de esto, van a venir cosas difíciles en mi vida porque es así para todos, pero al lado de esto todo lo que venga será menor".

“Esto es lo peor que yo podía vivir en mi vida. No hay nada peor después de esto. Pero yo elegí el camino más largo: salir a caminar, ir en bici, refugiarme y bancarme el dolor solo rodeado de personas de fe. Cuando me fui fortaleciendo, pude empezar a leer la Biblia de a poco. Sabía que, en medio de tantos pensamientos destructivos, tenía que escuchar la voz de Dios. Y el escuchar su voz poco a poco día a día, me hizo bien. Si hoy puedo estar acá hablando, bien y salir a caminar, es porque tomé buenas decisiones”.