ChatGPT y Gemini dominan como los asistentes de IA más usados en el mundo: así está el top 7

La cuota de mercado de ChatGPT en visitas web descendió al 56,4% en septiembre de 2026 frente al 71,8% registrado el año previo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Guardar

ChatGPT sigue siendo el asistente de inteligencia artificial más usado del planeta, pero su dominio ya no es tan absoluto como hace un año. Según datos de la firma analítica Similarweb, procesados por Visual Capitalist, el chatbot de OpenAI concentró el 56,4% de las visitas web globales a asistentes de IA en septiembre de 2026, una cifra que en octubre de 2025 llegaba al 71,8%.

La caída de 15,4 puntos no significa que ChatGPT pierda usuarios: sus visitas subieron de 5.700 millones en enero a 5.900 millones en septiembre. Lo que ocurrió es que Gemini, de Google, y Claude, de Anthropic, crecieron a un ritmo mucho más rápido y le restaron participación relativa al mercado.

PUBLICIDAD

Cómo se reparte el mercado de los chatbots de IA

El podio de septiembre de 2026 quedó compuesto por ChatGPT con 5.899 millones de visitas estimadas, Gemini con 2.615 millones (25,0% de cuota) y Claude con 1.004 millones (9,6%). Entre los dos primeros acumulan más del 80% del tráfico total hacia sitios de asistentes de IA, según el relevamiento de Similarweb.

Detrás del trío líder aparece DeepSeek, con 356 millones de visitas y el 3,4% del mercado. Le siguen Grok, de la empresa de Elon Musk, con el 2,3%; Copilot, de Microsoft, con el 1,5%; y Perplexity, con el 0,9%. En conjunto, estos cuatro competidores sumaron apenas el 8,1% del tráfico en septiembre, cuando un año antes reunían el 11,4%.

PUBLICIDAD

Herramientas alternativas como DeepSeek, Grok, Copilot y Perplexity redujeron su cuota combinada al 8,1% del tráfico de asistentes de inteligencia artificial. (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

El mercado de los asistentes de inteligencia artificial está liderado por ChatGPT, con el 56,4% de las visitas web globales, seguido de Gemini con el 25,0% y de Claude con el 9,6%. Entre los tres concentran más del 90% del tráfico mundial hacia chatbots de IA, mientras que el resto de las plataformas se reparte menos de una décima parte del mercado.

Cómo ha sido el avance de Gemini y la irrupción de Claude

Gemini pasó del 13,6% de cuota en octubre de 2025 al 25,0% en septiembre de 2026, un salto de 11,4 puntos que lo llevó a duplicar su participación. Sus visitas mensuales crecieron 2,5 veces en el período, de 1.100 millones a 2.600 millones.

PUBLICIDAD

Ese crecimiento coincidió con el lanzamiento de Gemini 3 a fines de 2025. Según datos citados por TechCrunch, la aplicación de Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales hacia fines de ese año, frente a los 650 millones que tenía un trimestre antes. La distribución a través del ecosistema de Google resultó un factor determinante para ese despegue.

El caso de Claude resulta todavía más marcado: su cuota se multiplicó por más de cuatro, de 2,3% a 9,6%, y sus visitas mensuales se multiplicaron por seis, de 157 millones a 1.000 millones. Ese salto lo llevó del quinto al tercer puesto del ranking, superando a DeepSeek, Grok, Copilot y Perplexity combinados.

PUBLICIDAD

La aplicación móvil de Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales tras la distribución en el ecosistema de Google y el lanzamiento de Gemini 3.

El impulso de Anthropic se aceleró a comienzos de 2026, cuando la compañía difundió campañas publicitarias durante el Super Bowl en febrero, en las que promocionó a Claude como un chatbot sin publicidad, en el mismo momento en que ChatGPT empezaba a mostrar anuncios a sus usuarios gratuitos.

Semanas después, Anthropic rechazó que el Pentágono utilizara su inteligencia artificial para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o armas totalmente autónomas, y Claude trepó al primer puesto de la App Store de Estados Unidos.

Las limitaciones detrás de las cifras

Los datos de Similarweb miden únicamente las visitas realizadas a través del navegador a la web de cada chatbot, lo que deja fuera el uso mediante aplicaciones móviles, interfaces de programación (API) o integraciones dentro de otros productos.

PUBLICIDAD

El relevamiento de Similarweb contabiliza únicamente los accesos por navegadores y deja fuera el uso de modelos en aplicaciones nativas o interfaces de programación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esa metodología perjudica en particular a Copilot, que funciona de manera nativa dentro de Windows y Office sin que el usuario necesite visitar un sitio web.

También afecta a Claude, utilizado de forma extendida en aplicaciones y herramientas de programación, y a DeepSeek, cuyo modelo abierto permite un uso descentralizado fuera de su página oficial.