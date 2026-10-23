Tecno

ChatGPT y Gemini dominan como los asistentes de IA más usados en el mundo: así está el top 7

La IA de Google duplicó su cuota de mercado global y concentró el 25,0% de las visitas a chatbots en septiembre de 2026

La cuota de mercado de ChatGPT en visitas web descendió al 56,4% en septiembre de 2026 frente al 71,8% registrado el año previo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
La cuota de mercado de ChatGPT en visitas web descendió al 56,4% en septiembre de 2026 frente al 71,8% registrado el año previo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Guardar

ChatGPT sigue siendo el asistente de inteligencia artificial más usado del planeta, pero su dominio ya no es tan absoluto como hace un año. Según datos de la firma analítica Similarweb, procesados por Visual Capitalist, el chatbot de OpenAI concentró el 56,4% de las visitas web globales a asistentes de IA en septiembre de 2026, una cifra que en octubre de 2025 llegaba al 71,8%.

La caída de 15,4 puntos no significa que ChatGPT pierda usuarios: sus visitas subieron de 5.700 millones en enero a 5.900 millones en septiembre. Lo que ocurrió es que Gemini, de Google, y Claude, de Anthropic, crecieron a un ritmo mucho más rápido y le restaron participación relativa al mercado.

PUBLICIDAD

Cómo se reparte el mercado de los chatbots de IA

El podio de septiembre de 2026 quedó compuesto por ChatGPT con 5.899 millones de visitas estimadas, Gemini con 2.615 millones (25,0% de cuota) y Claude con 1.004 millones (9,6%). Entre los dos primeros acumulan más del 80% del tráfico total hacia sitios de asistentes de IA, según el relevamiento de Similarweb.

Detrás del trío líder aparece DeepSeek, con 356 millones de visitas y el 3,4% del mercado. Le siguen Grok, de la empresa de Elon Musk, con el 2,3%; Copilot, de Microsoft, con el 1,5%; y Perplexity, con el 0,9%. En conjunto, estos cuatro competidores sumaron apenas el 8,1% del tráfico en septiembre, cuando un año antes reunían el 11,4%.

PUBLICIDAD

Herramientas alternativas como DeepSeek, Grok, Copilot y Perplexity redujeron su cuota combinada al 8,1% del tráfico de asistentes de inteligencia artificial. (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)
Herramientas alternativas como DeepSeek, Grok, Copilot y Perplexity redujeron su cuota combinada al 8,1% del tráfico de asistentes de inteligencia artificial. (EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE)

El mercado de los asistentes de inteligencia artificial está liderado por ChatGPT, con el 56,4% de las visitas web globales, seguido de Gemini con el 25,0% y de Claude con el 9,6%. Entre los tres concentran más del 90% del tráfico mundial hacia chatbots de IA, mientras que el resto de las plataformas se reparte menos de una décima parte del mercado.

Cómo ha sido el avance de Gemini y la irrupción de Claude

Gemini pasó del 13,6% de cuota en octubre de 2025 al 25,0% en septiembre de 2026, un salto de 11,4 puntos que lo llevó a duplicar su participación. Sus visitas mensuales crecieron 2,5 veces en el período, de 1.100 millones a 2.600 millones.

Ese crecimiento coincidió con el lanzamiento de Gemini 3 a fines de 2025. Según datos citados por TechCrunch, la aplicación de Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales hacia fines de ese año, frente a los 650 millones que tenía un trimestre antes. La distribución a través del ecosistema de Google resultó un factor determinante para ese despegue.

El caso de Claude resulta todavía más marcado: su cuota se multiplicó por más de cuatro, de 2,3% a 9,6%, y sus visitas mensuales se multiplicaron por seis, de 157 millones a 1.000 millones. Ese salto lo llevó del quinto al tercer puesto del ranking, superando a DeepSeek, Grok, Copilot y Perplexity combinados.

ChatGPT y Gemini.
La aplicación móvil de Gemini superó los 750 millones de usuarios activos mensuales tras la distribución en el ecosistema de Google y el lanzamiento de Gemini 3.

El impulso de Anthropic se aceleró a comienzos de 2026, cuando la compañía difundió campañas publicitarias durante el Super Bowl en febrero, en las que promocionó a Claude como un chatbot sin publicidad, en el mismo momento en que ChatGPT empezaba a mostrar anuncios a sus usuarios gratuitos.

Semanas después, Anthropic rechazó que el Pentágono utilizara su inteligencia artificial para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o armas totalmente autónomas, y Claude trepó al primer puesto de la App Store de Estados Unidos.

Las limitaciones detrás de las cifras

Los datos de Similarweb miden únicamente las visitas realizadas a través del navegador a la web de cada chatbot, lo que deja fuera el uso mediante aplicaciones móviles, interfaces de programación (API) o integraciones dentro de otros productos.

El relevamiento de Similarweb contabiliza únicamente los accesos por navegadores y deja fuera el uso de modelos en aplicaciones nativas o interfaces de programación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El relevamiento de Similarweb contabiliza únicamente los accesos por navegadores y deja fuera el uso de modelos en aplicaciones nativas o interfaces de programación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esa metodología perjudica en particular a Copilot, que funciona de manera nativa dentro de Windows y Office sin que el usuario necesite visitar un sitio web.

También afecta a Claude, utilizado de forma extendida en aplicaciones y herramientas de programación, y a DeepSeek, cuyo modelo abierto permite un uso descentralizado fuera de su página oficial.

Temas Relacionados

ChatGPTGeminiClaudeOpenAIGoogleAnthropicIAAsistentes de IATecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono de tu celular y bloquearlas

Revisar los ajustes de privacidad permite identificar qué aplicaciones pueden activar el micrófono y retirarles el acceso cuando no sea necesario

Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono de tu celular y bloquearlas

Alerta en los bancos de Estados Unidos: detectan agentes de IA que acceden a cuentas y actúan más allá de las instrucciones de sus usuarios

Las grandes entidades financieras endurecen los controles sobre herramientas automatizadas de terceros ante dudas por la seguridad, la autorización de transferencias y la responsabilidad frente a movimientos no deseados

Alerta en los bancos de Estados Unidos: detectan agentes de IA que acceden a cuentas y actúan más allá de las instrucciones de sus usuarios

Probarse ropa antes de comprarla en internet ya es posible con esta IA de Google

El inventario de Google Shopping permite ensayar combinaciones de tops, pantalones, vestidos y calzado

Probarse ropa antes de comprarla en internet ya es posible con esta IA de Google

Una novela premiada con 20.000 euros resultó estar escrita en un 99% por inteligencia artificial

El detector Pangram analizó las 26.000 palabras de "Donde el agua trabaja" y la editorial suspendió la gira de presentación en España

Una novela premiada con 20.000 euros resultó estar escrita en un 99% por inteligencia artificial

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de Bitcoin

DEPORTES

Preocupación en Alemania: el entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany se desplomó en la práctica y fue trasladado de urgencia al hospital

Preocupación en Alemania: el entrenador del Bayern Múnich Vincent Kompany se desplomó en la práctica y fue trasladado de urgencia al hospital

Francisco Cerúndolo avanzó a las semifinales del ATP de Bruselas y buscará su tercera final de la temporada

Franco Colapinto afrontará las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos de la F1: hora y TV

El sentido mensaje que Antonela Roccuzzo le dedicó a Lionel Messi tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias: “Es un reconocimiento a tus valores”

Conmoción en el atletismo: Peres Jepchirchir, campeona olímpica y mundial de maratón, suspendida provisionalmente por un caso de dopaje

TELESHOW

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

"Fui con una botella de whisky encima": el revelador audio que Facundo Moyano le envió a Moria Casán

Agustín Sullivan y el desafío de interpretar a Carlos Menem Jr. en dos series distintas: “Nunca busqué imitarlo”

El sorpresivo anuncio de Netflix durante el cumpleaños 75 de Charly García: “Ahora sí”

Nicole Neumann abrió un debate sobre las propinas y contó una incómoda experiencia en Nueva York

La emoción de Lali Espósito al encontrarse con Cristian Castro en un evento: “Cada vez que lo veo me pasa algo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos detectó el "gusano come carne" en un alce y amplió la vigilancia sobre la fauna silvestre

Estados Unidos detectó el "gusano come carne" en un alce y amplió la vigilancia sobre la fauna silvestre

Un tercio de automotores obsoletos elevan el riesgo de siniestros viales en El Salvador, según MOVES

El pequeño grupo de glaciares que explica más de la mitad del hielo perdido

Agricultura aprueba medidas para reforzar las reservas alimentarias en Guatemala ante la sequía de este y próximo año

La canasta básica en El Salvador alcanza su precio más alto de 2026 y ya afecta el gasto de siete de cada diez familias