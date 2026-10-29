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Nuevos juegos gratis para PC en Epic Games Store: títulos disponibles y hasta cuándo conseguirlos

Uno de los videojuegos disponibles es Sorry We’re Closed, un título de terror y supervivencia para un jugador que sigue a Michelle, una joven que debe romper una maldición

Epic Games Store ofrece sin costo y por tiempo limitado Sorry We’re Closed, Football Manager 27 y Galaxy Kart. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store ofrece sin costo y por tiempo limitado Sorry We’re Closed, Football Manager 27 y Galaxy Kart. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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Sorry We’re Closed, Football Manager 27 y Galaxy Kart son los juegos disponibles gratis por tiempo limitado en Epic Games Store.

La promoción de Football Manager 27 estará disponible hasta el día 3 de noviembre de 2026. En el caso de Sorry We’re Closed y Galaxy Kart, las ofertas finalizan el 5 de noviembre a las 11.00 GMT-5.

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De qué tratan los juegos gratis de Epic Games

Sorry We’re Closed es un juego de terror y supervivencia para un jugador. La historia sigue a Michelle, quien debe romper una maldición mientras se enfrenta a criaturas demoníacas.

Página de una tienda digital con imágenes del videojuego Football Manager, un entrenador virtual en la cancha y botones para obtener la versión de prueba
Football Manager 27 puede jugarse gratis hasta el 3 de noviembre de 2026. (Epic Games)

El título combina escenarios con cámaras fijas, combates en primera persona, gestión de recursos y rompecabezas que se resuelven con el poder de su “tercer ojo”, capaz de revelar secretos y puntos débiles de los enemigos.

Football Manager 27 es un simulador de gestión futbolística. Los jugadores asumen el control de un club y toman decisiones sobre tácticas, fichajes y otros aspectos de la dirección deportiva.

Esta edición incorpora una interfaz renovada, navegación con menos clics, opciones de personalización y novedades para seguir el desarrollo de los partidos.

Interfaz de tienda digital con el logotipo de Sorry We're Closed, una escena del juego, datos de clasificación y un botón para obtenerlo gratis
Sorry We’re Closed es una aventura individual de terror en la que Michelle intenta liberarse de una maldición mientras enfrenta seres demoníacos. (Epic Games)

Galaxy Kart es un juego de carreras de karts centrado en el combate y en las habilidades de cada piloto.

Permite competir en carreras rápidas o torneos, utilizar potenciadores durante las partidas, desbloquear personajes y vehículos, y jugar contra bots u otros usuarios en línea. El juego incluye 18 circuitos, seis torneos y nueve personajes con habilidades propias.

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Cómo acceder a estos juegos gratis de Epic Games

Para acceder a las promociones, hay que ingresar a las páginas de Sorry We’re Closed, Football Manager 27 y Galaxy Kart en Epic Games Store.

Luego, el usuario debe seleccionar la opción disponible en cada ficha. En Football Manager 27, la tienda muestra el botón “Jugar”, mientras que en Sorry We’re Closed y Galaxy Kart se indica que la oferta es gratuita.

Captura de pantalla de una tienda virtual con una escena de carreras del juego Galaxy Kart y un botón para obtenerlo gratis
Galaxy Kart combina carreras de karts, enfrentamientos y habilidades particulares para cada corredor. (Epic Games)

Es clave completar el acceso antes de que finalice cada promoción. Football Manager 27 estará disponible hasta el 3 de noviembre, mientras que Sorry We’re Closed y Galaxy Kart muestran como fecha límite el 5 de noviembre.

Videojuegos recomendados por PlayStation para Halloween

PlayStation reunió una selección de videojuegos de terror, supervivencia y acción para jugar durante Halloween. La lista incluye títulos centrados en decisiones, exploración, sigilo, combate e investigación paranormal.

Entre las recomendaciones aparecen Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic y Until Dawn, junto con propuestas como Phasmophobia, Amnesia: The Bunker, The Midnight Walk, SAROS, The Last of Us Part II Remastered, Valor Mortis, Silent Hill: Townfall y Alan Wake 2.

La selección reúne experiencias para un jugador y partidas cooperativas. Algunos juegos se apoyan en la administración de recursos y los acertijos, mientras que otros proponen sobrevivir a criaturas, resolver misterios o tomar decisiones que alteran el desarrollo de la historia.

Entre los títulos sugeridos están Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, Until Dawn, Phasmophobia y Alan Wake 2. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Entre los títulos sugeridos están Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, Until Dawn, Phasmophobia y Alan Wake 2. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

La lista también incluye juegos de terror psicológico como Alan Wake 2, protagonizado por Saga Anderson y Alan Wake, y Silent Hill: Townfall, en el que Simon Ordell vuelve a St. Amelia para resolver asuntos pendientes.

Por su parte, Amnesia: The Bunker lleva al jugador a un búnker abandonado de la Primera Guerra Mundial, donde debe controlar munición, provisiones y luz para escapar de una criatura sensible a los ruidos. The Midnight Walk combina sigilo y una estética de plastilina animada en stop motion.

PlayStation también ofrece descuentos especiales por la temporada de Halloween en una selección de videojuegos de terror, supervivencia y acción.

La promoción acompaña la lista de títulos recomendados para la temporada, que incluye franquicias como Resident Evil, Five Nights at Freddy’s, Silent Hill y Alan Wake.

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