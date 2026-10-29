xAI ofrece comprar las viviendas de los vecinos afectados por el ruido de su centro de datos de IA en Mississippi

SpaceXAI, nombre que adoptó la empresa anteriormente conocida como xAI, negó las acusaciones de molestias en su contra. REUTERS/Dado Ruvic

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xAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, ofrece comprar las viviendas de los vecinos afectados por el ruido de su centro de datos de IA en Mississippi. La compañía propone adquirir las propiedades a cambio de que sus dueños renuncien a unirse a una demanda colectiva por contaminación acústica.

Por qué xAI ofrece comprar casas en Southaven, Mississippi

Abogados de la empresa han recorrido puerta por puerta el barrio de Colonial Hills, en Southaven, la tercera ciudad más poblada de Mississippi. Allí plantean a los residentes comprar sus viviendas por su valor de mercado “a cambio, entre otras cosas, de la renuncia de todas las reclamaciones relacionadas con una demanda”.

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La condición resulta determinante: impide que los vecinos se sumen a las demandas colectivas federales presentadas por habitantes de Southaven y de la cercana Memphis, en Tennessee. Esos reclamos acusan a la empresa de molestias y negligencia por un ruido de turbinas que los demandantes describen como “continuo” e “increíblemente fuerte”.

Un centro de datos es una instalación de infraestructura tecnológica construida con el fin de entrenar y ejecutar modelos complejos de IA mediante el procesamiento masivo de datos en paralelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Guardian informó de que las ofertas de compra apuntan a 418 viviendas, es decir, casi la totalidad del barrio de Colonial Hills. Según el medio, esas propiedades se destinarían a alojar al personal de SpaceXAI a medida que la empresa expande sus operaciones en la zona.

Quien acepta la oferta no solo queda fuera de la demanda colectiva. También pierde la posibilidad de presentar en el futuro cualquier reclamo judicial vinculado con las turbinas. De acuerdo con lo informado, al menos 18 personas ya aceptaron vender sus casas bajo estas condiciones.

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Cómo describen los vecinos el ruido de las turbinas de xAI

Elizabeth Rose, residente del barrio, contó a The Guardian que el ruido “suena como un motor de avión” y que la ha despertado a distintas horas de la noche. Su testimonio ilustra la magnitud del problema que denuncian los vecinos de Colonial Hills.

xAI, la empresa de IA de Elon Musk, ofrece comprar las viviendas de los vecinos afectados por el ruido de su centro de datos de IA. REUTERS/Dado Ruvic

Otro residente, Jason Haley, describió una situación similar. “Ha sido tan tortuoso que no puedo dormir, simplemente salgo de casa o pongo música hasta quedarme dormida completamente agotada. Te vuelve loco. También pierdes la esperanza porque te ignoran o te descartan. No hay escapatoria”, relató al mismo medio.

El ruido constante de las turbinas de gas que alimentan los centros de datos de inteligencia artificial de xAI en Mississippi provoca, según los testimonios recogidos, insomnio y angustia emocional en los vecinos de Southaven, al punto de que algunos abandonan sus hogares por las noches para escapar del sonido.

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Qué reclama la demanda colectiva contra la empresa de Musk

Los demandantes que iniciaron la acción colectiva por el ruido solicitaron al tribunal federal una indemnización económica que compense los meses de interrupciones, la angustia emocional y el daño a la salud física generados por las turbinas.

El reclamo incluye además una compensación por la pérdida de valor de las propiedades y una orden judicial que obligue a la empresa a mitigar el ruido que producen sus instalaciones.

Elon Musk y su empresa de inteligencia artificial xAI han desarrollado y operado importantes centros de datos terrestres. REUTERS/Gonzalo Fuentes

SpaceXAI, nombre que adoptó la empresa anteriormente conocida como xAI, negó las acusaciones de molestias en su contra. En julio, la compañía anunció que invertiría millones de dólares en muros acústicos y silenciadores dotados de “tecnologías avanzadas de silenciamiento” alrededor de la planta.

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Qué es un centro de datos de IA y por qué necesita tanta energía

Un centro de datos de inteligencia artificial es una instalación de infraestructura tecnológica construida con un fin específico: entrenar y ejecutar modelos complejos de IA mediante el procesamiento masivo de datos en paralelo.

Se diferencia de un centro de datos convencional en su equipamiento. Cuenta con miles de aceleradores de hardware avanzados, como GPU y TPU, interconectados a través de redes de latencia ultrabaja y un ancho de banda altísimo.

Esa capacidad de procesamiento exige, a su vez, una densidad energética muy superior a la de las instalaciones tradicionales. Las cargas de trabajo de computación acelerada generan un calor extremo, lo que obliga a instalar sistemas avanzados de refrigeración líquida para controlarlo.

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