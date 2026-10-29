Brasil y Argentina concentran la mayor cantidad de usuarios en app para tener una relación fuera de la pareja

Las aplicaciones de citas ampliaron las opciones de contacto para personas con distintos tipos de vínculos y expectativas. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Brasil y Argentina encabezan la comunidad latinoamericana de personas con pareja que utilizan aplicaciones para conocer a alguien fuera de su relación actual, según datos de Second Love, una plataforma orientada a ese segmento. Otros países que aparecen en la lista son Colombia, Chile, México y Uruguay.

Los datos de ellos muestran la expansión de las citas digitales entre personas que no buscan necesariamente una relación formal y el crecimiento de usuarios de entre 50 y 65 años de edad.

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Qué países tienen la mayor cantidad de usuarios en apps de citas para parejas

Brasil es el principal mercado, con más de un millón de usuarios. El tamaño y cantidad de habitantes del país explica su posición en el ranking. Argentina se ubica en el segundo puesto, con más de 400.000 usuarios activos. Colombia, Chile, México y Uruguay completan el grupo de mercados con mayor presencia dentro de este tipo de plataformas.

Brasil concentra más de un millón de usuarios en plataformas para personas con pareja que buscan una relación paralela. (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)

La comunidad regional de este tipo de aplicaciones está integrada, sobre todo, por personas de entre 30 y 65 años. Según los datos de la compañía, el 70% de los usuarios en América Latina son hombres y el 30% son mujeres, aunque esa proporción cambia entre los distintos países.

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En Argentina, la diferencia es más acotada: los hombres representan el 60% de las cuentas y las mujeres, el 40%. La plataforma registró un crecimiento entre quienes tienen entre 50 y 65 años, un grupo que incorporó las herramientas digitales a sus modos de interacción y búsqueda de vínculos.

Por qué crece el segmento de usuarios de 50 a 65 años en apps de citas

El aumento de personas de 50 a 65 años indica que el uso de aplicaciones de citas ya no se concentra únicamente en los públicos jóvenes. Para una parte de ese grupo, las plataformas ofrecen la posibilidad de contactar a personas con intereses similares sin depender de ámbitos presenciales o círculos sociales habituales.

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El segmento de usuarios de entre 50 y 65 años mostró crecimiento dentro de la comunidad latinoamericana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los datos no explican los motivos individuales de cada usuario, aunque el fenómeno coincide con una diversificación de las expectativas dentro de las relaciones.

La curiosidad, el interés por vivir experiencias distintas o el deseo de salir de la rutina aparecen entre las razones que pueden impulsar la búsqueda de conexiones fuera de un vínculo estable.

En qué momentos del día se registra más actividad en estas aplicaciones

Los principales picos de uso en América Latina se producen entre las 7 y las 9 de la mañana. Otro momento es el horario del almuerzo, que reúne un volumen relevante de interacciones, al igual que distintos momentos de la noche, cuando muchas personas disponen de más tiempo para revisar perfiles o responder mensajes.

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Las primeras horas de la mañana, el almuerzo y el fin de la jornada laboral concentran los principales picos de actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los viernes al terminar la jornada laboral y los fines de semana concentran la mayor actividad semanal. Las mañanas, las pausas laborales y los períodos de tiempo libre aparecen como los momentos más utilizados para establecer contacto.

Cómo cambiaron las aplicaciones de citas las formas de relacionarse

Las plataformas de citas surgieron como herramientas para conocer personas y, en muchos casos, buscar una relación estable. Con el tiempo, el mercado incorporó servicios destinados a objetivos más específicos, entre ellos los vínculos ocasionales, las afinidades particulares y las relaciones paralelas.

En ese escenario, las citas digitales ampliaron las alternativas para personas que ya se encuentran en pareja. Estas opciones permiten crear un perfil, buscar coincidencias y establecer contacto con otros usuarios. Esa modalidad puede reunir a personas que buscan una aventura o una conexión por fuera de su relación actual.

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Perfiles incompletos, pedidos de dinero y relatos urgentes son señales que pueden alertar sobre estafas románticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué señales alertan sobre una estafa romántica en aplicaciones de citas

El crecimiento de las interacciones digitales exige prestar atención a los riesgos de fraude. Entre las señales frecuentes figuran los perfiles con escasa información, fotografías genéricas o imágenes tomadas de otras personas.

Otras señales de amenaza son las declaraciones afectivas intensas durante los primeros días de conversación, que pueden buscar crear confianza en poco tiempo.

Entre otros indicios, hay que prestar atención cuando alguien insiste en trasladar el diálogo a WhatsApp, Telegram o el correo. Las solicitudes de dinero, los relatos contradictorios y las situaciones urgentes son alertas.

Ante pedidos vinculados con problemas médicos, bloqueos bancarios o supuestas emergencias, conviene evitar transferencias y no compartir datos personales o financieros.