Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Matteo Berrettini, Vanessa Bellini y Lorenzo Musetti quedaron envueltos en una particular situación por sus relaciones

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La mala relación entre dos figuras del tenis en Italia repercutió en el armado del equipo de Copa Davis que buscará revalidar el título que logró en 2025 tras superar a España en la definición en Bologna. El capitán italiano Filippo Volandri dejó fuera a Matteo Berrettini de la convocatoria para las Finales en medio de la tensión con su compañero Lorenzo Musetti por una supuesta relación entre el jugador y una bailarina.

Según indicó Corriere dello Sport, Musetti estaría iniciando un vínculo sentimental con Vanessa Bellini, quien fue ex pareja de Berrettini. La versión sobre el conflicto sentimental fue difundida inicialmente por el periódico italiano, aunque no existe confirmación oficial de parte de los tenistas.

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La tensión aumentó cuando ambos tenistas dejaron de seguirse en Instagram y Musetti eliminó fotografías junto a su esposa, Veronica Confalonieri, madre de sus hijos, antes de restaurarlas. La última postal del jugador con su pareja tiene fecha del 4 de octubre. Los medios italianos indicaron que el vínculo entre Bellini y Berrettini terminó el verano pasado.

El distanciamiento entre las estrellas del tenis italiano quedó expuesto durante el ATP 500 de Viena. Después de vencer al argentino Tomás Etcheverry, Berrettini fue consultado por el título de Musetti en Lyon y preguntó: “¿Estamos en directo?”. Tras recibir una respuesta afirmativa, añadió: “Sé que trabajó muy duro para volver y supongo que se lo merece”. Más allá de la felicitación para su compañero, llamó la atención su gestualidad.

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De cara al Final 8 de la Copa Davis, Italia defenderá el título nuevamente como local con Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Simone Bolelli y Andrea Vavassori. El capitán Volandri atribuyó la ausencia de Berrettini a criterios deportivos. “Como siempre, estas convocatorias se basan en el ranking actual. Las próximas semanas previas a nuestra nueva aventura en la Copa Davis serán cruciales para mí”, declaró el capitán. Según un artículo del medio Eurosport Italia, la decisión también podría buscar evitar nuevos roces dentro del vestuario.

Vanessa Bellini, bailarina italiana

Hay que recordar que Berrettini fue una figura relevante en la conquista del título en 2025. La selección italiana tampoco contará con Jannik Sinner, mientras que los protagonistas mantienen silencio sobre los rumores y continúan con sus respectivos calendarios de torneos.

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La bailarina negó las acusaciones de infidelidad contra Berrettini. Las versiones no tienen confirmación oficial y provocaron múltiples reacciones en redes sociales. La respuesta de la bailarina llegó después de que un usuario cuestionara la sinceridad de las lágrimas que mostró tras la ruptura con el ganador de 10 títulos de la ATP. “Tolero todas las mierdas que dicen y escribirán y dejo pasar —y leo muchas, pero aprendí que ese mundo es así—, pero decir que yo habría engañado a Matteo, de verdad, lávense la boca antes de hablar”, escribió en Instagram.

Vanessa Bellini consolidó una trayectoria en ascenso dentro de la danza urbana italiana tras su proyección televisiva y su trabajo en giras multitudinarias. Nacida en Novara en 2003, la intérprete de hip hop pasó de las academias de formación técnica a integrar los elencos coreográficos de figuras de la música contemporánea en Italia.

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Con el paso de los años volcó su dedicación al estilo urbano y completó sus estudios profesionales en la Academy of Excellence, institución formativa con sede en Lucca. Durante ese período integró las filas de la Noah Dance Company y alcanzó la ronda final del concurso coreográfico nacional Dance Plus, certamen que afianzó su perfil en competencias de alta exigencia técnica.

Matteo Berrettini celebra el títuloo de la Copa Davis 2025 (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El salto a una audiencia masiva ocurrió hacia finales de 2022 con su ingreso a la temporada 22 del programa televisivo Amici di Maria De Filippi. El trabajo en la gira de estadios del rapero Marracash representó uno de sus mayores compromisos profesionales, con presentaciones en grandes recintos como el estadio Olímpico Grande Torino. La actividad en estos recitales impulsó además su comunidad en plataformas digitales, donde supera los 20 mil seguidores dedicados a seguir sus rutinas coreográficas y su actividad en la industria escénica.

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La irrupción y consolidación de Matteo Berrettini y Lorenzo Musetti marcaron la transformación del tenis masculino de Italia en una potencia del circuito internacional. Nacido en Roma, Berrettini comenzó su recorrido profesional en 2015 y avanzó con rapidez a través del circuito de torneos menores. Su primer impacto de magnitud ocurrió en 2019, cuando alcanzó las semifinales del Abierto de Estados Unidos, resultado que le permitió ingresar entre los 10 mejores competidores del planeta.

El punto culminante de su carrera llegó sobre césped de Wimbledon en 2021, donde se convirtió en el primer tenista italiano en disputar una final individual en la historia del torneo londinense, instancia en la que cayó frente a Novak Djokovic tras ganar el primer parcial. Con 10 títulos individuales de nivel ATP en sus vitrinas, entre ellos dos coronaciones en el tradicional torneo de Queen’s, Berrettini alcanzó el puesto número seis del escalafón mundial en enero de 2022. Además, firmó las semifinales del Abierto de Australia en 2022 y los cuartos de final en Roland Garros, con lo que completó presencia entre los ocho mejores en los cuatro torneos de Grand Slam. Distintas lesiones en los músculos abdominales, muñeca y tobillos interrumpieron su continuidad en temporadas posteriores, lo cual obligó al romano a reconstruir su posición en el circuito con victorias en el certamen de Marrakech y en la arcilla europea.

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Musetti el último US Open (IMAGN IMAGES via Reuters/Amber Searls)

Por su parte, Musetti, oriundo de Carrara y formado tenísticamente bajo la tutela de Simone Tartarini, dio sus primeros pasos destacados en la categoría juvenil al ganar el Abierto de Australia de la división en 2019. Su transición al circuito profesional de la ATP exhibió un estilo distinguido por los cambios de ritmo y el golpe de revés ejecutado con un solo brazo.

El primer trofeo importante para el toscano llegó en 2022 sobre el polvo de ladrillo de Hamburgo, certamen en el que derrotó en la definición al español Carlos Alcaraz. Meses después, superó al propio Berrettini en el partido decisivo de Nápoles. La progresión de Musetti se profundizó en 2024 cuando accedió a las semifinales de Wimbledon sobre césped. Semanas más tarde, sobre las canchas de arcilla, conquistó la medalla de bronce individual en los Juegos Olímpicos de París 2024, la primera presea en sencillos para el tenis italiano en 100 años. Su ascenso sostenido lo llevó a disputar la final del Masters 1000 de Montecarlo y a situarse dentro de los primeros cinco clasificados del ordenamiento internacional.

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Más allá de sus recorridos individuales, ambos jugadores confluyeron en el representativo nacional que compite por la Copa Davis. Berrettini aportó solidez en los duelos individuales de las series eliminatorias, mientras que Musetti ofreció variantes en sencillos y dobles. La combinación de ambas figuras, sumada a la presencia de Jannik Sinner en el equipo, devolvió la Ensaladera de Plata a las vitrinas de la Federación Italiana de Tenis tras casi cinco décadas de espera.