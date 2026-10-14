Bumble se vende por USD 1.300 millones y así reacciona Wall Street: sus acciones suben 57%

Las acciones de Bumble escalaron hasta 57% en Nueva York tras el anuncio de su venta a Ithaca Holdings. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Las acciones de Bumble subieron hasta 57% en el Nasdaq después de que la empresa acordara su venta a Ithaca Holdings por USD 1.300 millones. Los títulos alcanzaron los USD 5,98 tras conocerse la operación, según Bloomberg.

El 14 de octubre por la mañana (un día después del anuncio), las acciones cotizaban a USD 5,96, con un aumento diaria de 0,17%, equivalente a USD 0,010. Durante la jornada, el papel abrió en USD 5,95, registró un máximo de USD 5,98 y un mínimo de USD 5,94.

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Qué cambios vienen para Bumble

Ithaca Holdings asumirá el control de Bumble una vez que se cierre la transacción. Ravi Gupta y John Hegeman, codirectores ejecutivos de la firma compradora, ocuparán los mismos cargos en la aplicación de citas.

Whitney Wolfe Herd continuará vinculada a la compañía y colaborará con la nueva conducción. (Instagram)

La fundadora y directora ejecutiva, Whitney Wolfe Herd, seguirá involucrada activamente en la empresa y trabajará con los nuevos directivos.

Bumble mantendrá sus oficinas en Londres, Austin y Nueva York, mientras que su sede seguirá en Austin, Texas.

La operación fue recomendada por el Comité Especial independiente del Consejo de Administración de Bumble, que evaluó distintas alternativas estratégicas. El Consejo aprobó la venta por unanimidad, con la abstención de Wolfe Herd en las deliberaciones y la votación.

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El Consejo de Administración aprobó la venta, mientras Wolfe Herd no participó de la decisión. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

Qué cambia para los usuarios

Por el momento, Bumble no informó cambios en el funcionamiento de la aplicación, sus herramientas ni la experiencia de los usuarios. El anuncio estuvo centrado en el futuro corporativo de la compañía y en su salida del mercado bursátil.

La empresa es propietaria de Bumble, Badoo y BFF. La plataforma fue fundada en 2014 con un modelo que establecía que las mujeres debían dar el primer paso en las conversaciones de citas.

Sin embargo, en agosto de 2026 Bumble abandonó esa dinámica para impulsar la participación de los usuarios. Desde entonces, los hombres también pueden iniciar el contacto en la aplicación.

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Whitney Wolfe Herd creó Bumble después de trabajar en Tinder y buscar una alternativa para las interacciones digitales. REUTERS/Andrew Kelly

Cómo se fundó Bumble

Bumble nació en 2014 como una aplicación de citas creada por Whitney Wolfe Herd a partir de una idea central: cambiar las dinámicas de interacción que predominaban en las plataformas digitales.

La emprendedora había trabajado previamente en Tinder, donde acumuló experiencia sobre el comportamiento de los usuarios y las dificultades que enfrentaban las mujeres en ese entorno.

Tras su salida de esa compañía, buscó desarrollar un producto digital orientado a un público joven, aunque inicialmente no pensaba regresar al negocio de las citas en línea.

En agosto de 2026, la plataforma abandonó su regla original y permitió que los hombres también comenzaran las conversaciones. REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo

El proyecto tomó forma luego de una conversación con Andrey Andreev, fundador de Badoo.

Wolfe Herd le planteó su interés por crear un espacio digital más seguro y favorable para las mujeres, en un contexto de acoso y hostigamiento que, según ha relatado, observaba en internet. Andreev propuso llevar esa idea al terreno de las aplicaciones de citas.

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De ese intercambio surgió el modelo que definiría a Bumble: en los vínculos heterosexuales, las mujeres debían enviar el primer mensaje después de un match.

La propuesta buscaba modificar una regla habitual en las aplicaciones de citas y darles a las usuarias mayor control sobre el inicio de las conversaciones. Con apoyo financiero de Andreev y la participación de antiguos colaboradores de Tinder, Bumble se lanzó con Wolfe Herd como directora ejecutiva.

La aplicación nació en 2014 con una dinámica que reservaba a las mujeres el inicio de las conversaciones. REUTERS/Mike Segar/File Photo

CNBC indicó que la empresa recibió una inversión inicial de USD 10 millones y que su fundadora conservó una participación cercana al 20%.

Con el tiempo, Bumble amplió su alcance más allá de las citas. La compañía incorporó Bumble BFF, para amistades, y Bumble Bizz, enfocada en contactos profesionales.

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Sin embargo, el principio que distinguió a la plataforma fue durante años el de que las mujeres dieran el primer paso.

Ese modelo cambió en agosto de 2026, cuando la empresa habilitó que los hombres también iniciaran conversaciones. La modificación formó parte de una estrategia para aumentar la participación de los usuarios, en medio de una caída de la actividad en las aplicaciones de citas.