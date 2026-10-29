Street Fighter 5 deja de estar disponible en Steam y PlayStation Store: Capcom apaga servidores

Street Fighter 5 dejó de estar disponible en Steam y PlayStation Store. (Capcom)

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Capcom retiró temporalmente Street Fighter V de las tiendas digitales Steam y PlayStation Store y desactivó sus funciones online debido a un problema de seguridad relacionado con PHP, un lenguaje de programación utilizado en el desarrollo de aplicaciones y servicios web. La medida afecta a las versiones para PC y PlayStation 4 del videojuego, lanzado originalmente en 2016, y se mantendrá vigente mientras la compañía trabaja en una solución.

La empresa japonesa no ha informado cuándo volverá a habilitar los servidores ni en qué fecha el título estará nuevamente disponible para su compra en ambas plataformas. Por el momento, la suspensión no impide que quienes ya tienen el juego instalado puedan acceder a sus contenidos sin conexión a internet.

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La decisión se produce después de que Capcom anunciara tareas de mantenimiento de emergencia. Posteriormente, la compañía confirmó que restringiría progresivamente la disponibilidad del videojuego y sus funciones online para reforzar la seguridad de los sistemas afectados.

Capcom dio a conocer que Street Fighter 5 fue retirado de las tiendas digitales por seguridad.

En su comunicado oficial, Capcom explicó que el contenido que necesita conectividad permanece temporalmente deshabilitado para reforzar la seguridad relacionada con PHP en las versiones de PlayStation 4 y Steam. Sin embargo, no precisó qué vulnerabilidad específica motivó la decisión ni confirmó que se haya producido un ataque contra los servidores de Street Fighter V.

Qué pasó con Street Fighter V en Steam y PlayStation Store

La suspensión afecta a dos de las principales plataformas en las que se distribuye Street Fighter V: Steam, en PC, y PlayStation Store, en la consola PS4. Los usuarios que todavía no han comprado el título tendrán que esperar hasta que Capcom resuelva el inconveniente para adquirirlo nuevamente en estas tiendas.

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La compañía no ha anunciado una fecha estimada para el regreso del videojuego al catálogo digital. Tampoco ha comunicado cuándo se restablecerán las funciones online, necesarias para participar en enfrentamientos contra otros jugadores a través de Internet.

La medida responde a una decisión preventiva vinculada con la seguridad informática. Este tipo de acciones permite a las empresas limitar temporalmente determinadas funciones mientras investigan posibles riesgos y aplican las correcciones necesarias.

Street Fighter 5 no se encuentra disponible por seguridad, señaló Capcom. (Capcom)

Aunque Capcom aseguró que trabaja para solucionar el problema, todavía no hay detalles públicos sobre el alcance técnico de la incidencia. Por ello, no es posible establecer si el inconveniente afecta únicamente a determinados componentes del juego o si requiere cambios más amplios en su infraestructura.

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Los jugadores todavía pueden disfrutar del juego sin internet

A pesar de la suspensión de los servidores, Street Fighter V conserva sus funciones que no necesitan una conexión a internet. Esto significa que quienes ya cuentan con una copia del título pueden seguir accediendo a los modos offline disponibles.

En cambio, las partidas online y otras características que dependen de los servidores de Capcom permanecerán deshabilitadas hasta que la compañía anuncie su recuperación.

La diferencia es importante para los usuarios que ya compraron el juego: el problema no supone la pérdida total del acceso al contenido, aunque sí limita una parte relevante de la experiencia, especialmente para quienes utilizan el título para competir contra otras personas a distancia.

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Street Fighter 5 desapareció de las tiendas digitales de Steam y PlayStation Store. (Capcom)

Capcom pidió disculpas por las molestias ocasionadas y señaló que sus equipos continúan trabajando para resolver la incidencia lo antes posible. La empresa tampoco ha indicado si será necesario descargar una actualización o realizar algún procedimiento adicional cuando se restablezcan los servicios.

Qué relación tiene PHP con el problema de seguridad

PHP es un lenguaje de programación utilizado para desarrollar sitios web, aplicaciones y sistemas que procesan información en servidores. Su presencia en numerosos servicios digitales hace que las vulnerabilidades que afectan a este entorno puedan requerir medidas de seguridad por parte de las compañías que lo utilizan.

En este caso, Capcom relacionó las medidas adoptadas con la necesidad de reforzar la seguridad de PHP en las versiones de Street Fighter V para PS4 y Steam. No obstante, la empresa no identificó públicamente las vulnerabilidades concretas ni detalló cómo podrían comprometer el funcionamiento del videojuego.

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Por tanto, la suspensión no confirma que se hayan robado datos de los usuarios ni que los servidores hayan sido vulnerados. La información disponible apunta a una medida de seguridad cuya causa técnica todavía no ha sido explicada en detalle.

Debido a la vulnerabilidad de PHP, Capcom decidió retirar de las tiendas digitales Street Fighter 5. (PHP)

Cuándo volverá Street Fighter V a las tiendas digitales

Por ahora, Capcom no ha establecido un plazo para recuperar la disponibilidad de Street Fighter V en Steam y PlayStation Store. El regreso dependerá de la solución del problema y de las medidas que la compañía considere necesarias para restablecer las funciones online de manera segura.

Lanzado en 2016, el título fue una de las entregas principales de la saga de lucha antes de la llegada de Street Fighter 6 en 2023. Aunque su sucesor ya ocupa el lugar más reciente de la franquicia, la suspensión temporal demuestra que los problemas de seguridad también pueden afectar a videojuegos que llevan años en el mercado.

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Hasta que Capcom publique una nueva actualización, los usuarios podrán continuar jugando sin conexión, pero deberán esperar para volver a utilizar los servicios online y comprar el título en las tiendas digitales afectadas.