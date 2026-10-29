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Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

En diálogo con Desayuno Americano, la artista fue consultada por el cuadro que atravesó el padre de su hijo y respondió con cautela frente a las cámaras

Acompañada de su hijoMomo, Jimena Barón se refirió sobre la situación personal y el estado de salud de su expareja, Daniel Osvaldo (Desayuno Americano - América)
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En medio de una agitada agenda laboral y familiar, Jimena Barón atraviesa un momento de mucha actividad. Mientras graba una nueva serie y continúa acompañando el crecimiento de su familia, la artista volvió a quedar en el centro de la escena por una situación vinculada con Daniel Osvaldo, su expareja y padre de su hijo mayor, quien recibió el alta médica luego de permanecer casi un mes internado. En diálogo con Desayuno Americano (América), la cantante habló sobre la salud del exfutbolista y también se refirió al presente personal de Luciano Castro, con quien comparte el nuevo proyecto audiovisual.

La consulta surgió en medio de una conversación sobre el momento personal que atravesaba Osvaldo. Después de una internación extensa y de varios días bajo atención médica, Jimena respondió de manera breve y clara: “Está bien, está ya en la casa, por suerte. Sí, mucho mejor”. La artista evitó brindar mayores detalles sobre el cuadro y se concentró en confirmar que el exfutbolista ya había regresado a su hogar.

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Cuando le preguntaron cómo había sido acompañarlo durante ese mes, Barón marcó un límite sobre la intimidad familiar. “Estoy acá con mi hijo, mi vida y acá, hasta acá estamos con el tema...”, respondió. Con esa frase, dejó en claro que había atravesado el período junto a su hijo, pero que no tenía intención de profundizar públicamente sobre la situación de Osvaldo ni sobre las circunstancias de su recuperación.

El exfutbolista había recibido el alta médica el jueves pasado, luego de permanecer casi un mes internado por un derrame pleural originado en una infección dental que no había sido tratada a tiempo. Osvaldo había ingresado de urgencia durante la noche del 24 de septiembre y permanecido bajo atención médica en dos hospitales del conurbano bonaerense

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Daniel Osvaldo celebró la victoria de Boca en el hospital
El músico destacando su pasión por Boca Juniors en medio de su internación (Instagram)

La infección había comprometido con mayor intensidad el pulmón derecho y había obligado a su ingreso en terapia intensiva. Después, el exdelantero había pasado a terapia intermedia, donde continuó bajo controles médicos hasta completar una evolución favorable. Tras recibir el alta, él mismo comunicó la noticia a través de una historia de Instagram.

En la imagen que compartió, Osvaldo aparecía sentado en un sillón de su casa, con un cuadro de Diego Maradona ubicado detrás. La publicación estuvo acompañada por la canción Going Home, de The Rolling Stones, cuyo estribillo incluía frases vinculadas con el regreso al hogar, la imposibilidad de soportar otro día y el deseo de volver a ver a una persona querida.

El exfutbolista y músico obtuvo el alta médica luego de quedar internado casi un mes (Instagram)
El exfutbolista y músico obtuvo el alta médica luego de quedar internado casi un mes (Instagram)

La breve declaración de Barón se conoció mientras la artista también se encontraba atravesando una etapa de trabajo vinculada con una nueva serie. Durante la entrevista, contó que compartía el proyecto con Luciano Castro, Cande Vetrano y Muriel Santa Ana, quienes formaban parte del grupo principal de protagonistas. “Sí, estoy grabando”, explicó Barón al ser consultada por la producción.

La conversación también giró hacia la situación personal de Castro, quien había atravesado una fuerte exposición mediática. Barón explicó cómo lo veía durante las grabaciones y destacó el estado de ánimo con el que el actor había regresado al trabajo. “Se está recuperando y lo veo muy bien. Súper bien lo veo. Lo veo muy contento, muy agradecido de estar laburando”, afirmó.

La artista contó que conoce a Castro desde hace muchos años y que la posibilidad de compartir el proyecto había generado entusiasmo entre quienes integran el elenco. “Yo lo conozco hace muchos años, así que estamos contentos también de estar juntos y apoyarlo en este momento y siempre. Lo quiero muchísimo”, expresó.

Una mujer con chaqueta de jean sostiene un paraguas negro abierto frente a la cámara en un campo verde
En paralelo a las consultas sobre la salud de su expareja, la artista habló sobre la serie que está filmando (Instagram)

En medio del ida y vuelta, también le preguntaron si el actor estaba en pareja. Barón respondió con humor: “No está con nadie”. Luego, ante la consulta sobre cómo lo veía en su vida cotidiana, agregó: “Lo veo re tranquilo”. La charla derivó entonces en la separación de Luciano y Griselda Siciliani. “Yo los quiero mucho a los dos, la verdad. Me gustaba mucho la pareja”, sostuvo. Después, se refirió al momento personal que atravesaba el actor y explicó que, según su mirada, necesitaba concentrarse en su bienestar.

Entiendo que Luciano, el gordo, tiene un camino que recorrer, necesita estar bien, necesita acomodar un montón de cosas”, expresó. También se refirió a Siciliani y destacó sus características personales y profesionales. “Y entiendo también que Gri es una mina que nació acomodada. Se la tiene clarísima, como a nivel personal, actoral, me parece que es una mina, nada, que es una bomba de mujer”, afirmó. “No sé tanto la interna, pero lo puedo de afuera leer así y entenderlo perfectamente”, señaló.

De esta manera, Jimena Barón habló sobre dos situaciones personales que atravesaban personas cercanas a su entorno: la recuperación de Daniel Osvaldo y el presente de Luciano Castro. Mientras confirmó que el exfutbolista ya se encontraba en su casa, eligió no ampliar detalles sobre su salud y remarcó que había acompañado a su hijo durante ese período. Luego, al referirse a su nuevo proyecto, destacó el regreso laboral de Castro y contó cómo lo veía durante las grabaciones.

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