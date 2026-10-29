Crisis en una reconocida fábrica de tractores: deuda por $1.000 millones, sueldos impagos y la búsqueda de un inversor

La empresa asegura en su sitio web que seis de cada diez tractores que circulan en Argentina son Pauny

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Pauny, la fábrica de tractores con sede en Las Varillas, Córdoba, atraviesa una grave crisis financiera. Con 146 cheques rechazados por $ 1.028,4 millones —más de USD 600.000— en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma, que en su sitio web afirma fabricar seis de cada 10 tractores que circulan en el país, busca un inversor para sostener sus operaciones y garantizar los puestos de trabajo de sus 450 empleados directos.

Desde el mes pasado, Pauny redujo su actividad a tres días semanales —no trabaja los lunes ni los martes— y abona únicamente el 70% de los haberes, en el marco de un procedimiento preventivo de crisis acordado con los trabajadores y el gobierno provincial. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), seccional San Francisco, precisó que la deuda salarial se arrastra desde la segunda quincena de septiembre y que la empresa no realizó los aportes patronales correspondientes.

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La tensión escaló esta semana cuando la compañía envió un comunicado a su personal que los dispensaba de concurrir los días 28, 29 y 30 de octubre. Los trabajadores no acataron la medida y se presentaron con normalidad. Ante esa situación, la UOM solicitó formalmente una reunión al Ministerio de Trabajo provincial.

La apertura importadora y los tractores chinos, los factores centrales de la debacle

Aunque los directivos de la firma no hicieron declaraciones públicas sobre las causas de la crisis, fuentes provinciales consultadas por este medio apuntaron a dos factores: la apertura de importaciones, que facilitó el ingreso masivo de tractores de origen chino a precios competitivos, y un problema de capital de trabajo que impide a la empresa cumplir sus compromisos pese a tener pedidos en cartera. “Aunque menor, todavía tienen mercado, tienen tractores para entregar”, señalaron esas fuentes, que subrayaron que la dificultad no es comercial sino financiera.

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El dato de mercado respalda esa lectura. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en septiembre de 2026 se patentaron 401 tractores en todo el país, una baja del 21,1% respecto de agosto y del 22,6% frente a septiembre de 2025. En ese contexto, Pauny cayó de 33 unidades patentadas en agosto a 24 en septiembre, con una participación de mercado del 7,9% acumulado en el año. El mercado total de maquinaria agrícola —tractores, cosechadoras y pulverizadoras— registró en septiembre 493 patentamientos, un descenso del 20,6% interanual.

Fuentes del mercado de maquinaria agrícola local describieron la presión de los tractores chinos como “terrible”: los equipos llegan prácticamente listos para operar, a precios que la industria nacional no puede igualar.

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En este escenario, fuentes del gobierno provincial confirmaron a este medio que las autoridades cordobesas siguen con atención la situación de Pauny y trabajan en distintas alternativas para acompañar a la empresa. Entre las opciones que se estudian figura la incorporación de un grupo inversor, aunque sin precisar plazos ni condiciones. “Estamos viendo algunas alternativas para acompañar desde la provincia”, indicaron esas fuentes.

Por estas horas, los directivos de la empresa trabajan en un comunicado dirigido a trabajadores, proveedores y clientes para dar explicaciones sobre el presente de la firma y los pasos a seguir. En paralelo, se barajan distintas salidas: desde un concurso preventivo hasta una inyección de capital externo, sin que se descarte tampoco una venta total o parcial de la compañía. Hasta el momento no se registraron despidos, aunque la continuidad del esquema de trabajo reducido y el atraso en los pagos mantienen en vilo a los 450 empleados directos de la planta.

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Noticia en desarrollo.