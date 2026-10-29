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Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Junto a Juan Eduardo Carballo formó una dupla central de la canción popular argentina, con temas como “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata” y “Hay que alegrar el corazón”. Su amigo y compañero lo despidió con un mensaje de amor y una vida compartida

Video | Juan Marcelo interpreta Mi libertad no, canción de la novela "El infiel", en el programa de Juan Alberto Badía (YouTube)
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Murió Juan Marcelo, cantante y compositor del dúo Juan y Juan, una de las formaciones que dejó su marca en la música popular argentina de los años 70. Su voz quedó ligada a una época de canciones simples, estribillos populares y romances que la televisión argentina llevó a millones de hogares. La noticia despertó el dolor de quienes crecieron con su música y de su compañero de toda una vida, Juan Eduardo Carballo.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia a través de un comunicado y destacó el vínculo del artista con las telenovelas que marcaron a varias generaciones.

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“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular”, expresó la entidad. Luego, envió sus condolencias a familiares y amistades del músico en este momento de dolor.

Juan Alberto Mateyko reunió al dúo Juan y Juan a 30 años de su irrupción

Juan Marcelo nació en 1944 en San Martín, provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de Enrique Raúl de Jesús. A comienzos de los años 70 formó junto a Juan Eduardo Carballo el dúo Juan y Juan, una propuesta que surgió en la costa atlántica y pronto encontró un lugar propio dentro de la música beat argentina. Ambos llegaron a Mar del Plata como jóvenes músicos y llamaron la atención de Ricardo Kleinman, productor y creador de Modart en la Noche.

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Kleinman los llevó al estudio y les propuso convertirse en un dúo. Así nació Juan y Juan, aunque sus integrantes conservaron una dinámica particular: los dos cantaban, componían y alternaban las voces. Con canciones directas y melodías de estribillos inmediatos, lograron una presencia sostenida en la radio, la televisión y los bailes populares.

Entre sus primeros éxitos apareció “¿Hola, qué tal?”, tema que incluso llegó a una campaña publicitaria. Después publicaron “Balada para un gordo” y alcanzaron una difusión masiva con “Bailando en una pata”, una canción asociada con Mar del Plata y el clima festivo de aquellos años. El dúo actuó en ciclos televisivos como Alta Tensión, Sótano Beat y los programas de Nicolás Mancera, además de compartir espacios con artistas como Sandro, Los Gatos y Joan Manuel Serrat.

La proyección de Juan y Juan cruzó las fronteras argentinas. Durante los años 70, sus discos circularon en distintos países de América y los músicos participaron del Primer Festival Latinoamericano de Nueva York. Allí compusieron “Ahora que soy libre”, canción con la que obtuvieron el reconocimiento del certamen. Años más tarde, Engelbert Humperdinck realizó una versión del tema.

La identidad musical de Juan Marcelo también quedó ligada a la televisión. Su colaboración con el guionista Alberto Migré incluyó “Rolando Rivas, taxista”, la telenovela protagonizada por Claudio García Satur y Soledad Silveyra. Para esa historia compuso, entre otras obras, “Yo te quiero, nos queremos (Vivir enamorados)”, que acompañó el romance central de una ficción que permanece en el recuerdo del público.

Juan Eduardo Carballo publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para homenajear las décadas de trayectoria que compartió con Juan Marcelo
Juan Eduardo Carballo publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales para homenajear las décadas de trayectoria que compartió con Juan Marcelo

Su obra sonó además en Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja. En Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, Juan Marcelo compuso e interpretó “Eso me pasa por volar”. También integró el elenco en el papel de Adrián, una faceta que amplió su relación con la pantalla. En El infiel puso voz a “Mi libertad, no”, tema que muchos identifican desde sus primeros versos: “El amor es así”.

El cine también formó parte de su recorrido. Junto a Juan Eduardo participó en El profesor patagónico, película de Fernando Ayala encabezada por Luis Sandrini. Más tarde sumó apariciones en Ritmo a todo color, de Máximo Berrondo, y Cosa de locos, de Enrique Dawi.

Tras conocerse la muerte de Juan Marcelo, Juan Eduardo Carballo publicó una fotografía de ambos durante su juventud y eligió una despedida que condensó el lazo que sostuvieron desde los inicios. “Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó”, escribió.

El músico continuó con un mensaje íntimo y cargado de memoria compartida: “Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros”. Y cerró: “Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca… siempre juntos”.

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