Tecno

Epic Games usa IA para programar Unreal Engine y Fortnite: sus ingenieros ya no escriben la mayor parte del código

El estudio de videojuegos adopta el método vibe-coding para que sus programadores guíen modelos automáticos, reduciendo labores complejas de varias semanas a simples jornadas

Epic Games utilizará la IA para acelerar la creación de un videojuego con personajes de Star Wars y Marvel.
Epic Games confirmó el uso de inteligencia artificial bajo la modalidad de vibe-coding en el desarrollo de Unreal Engine y Fortnite. (Foto: Epic Games)
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Epic Games confirmó que utiliza inteligencia artificial (IA) para desarrollar código de Unreal Engine y Fortnite, mediante una modalidad conocida como vibe-coding, en la que los ingenieros guían las herramientas para alcanzar el resultado técnico buscado.

La compañía apuesta por esta tecnología para acelerar nuevas funciones, modernizar su motor gráfico y abordar cambios que antes demandaban semanas de trabajo.

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Qué pasó con los programadores en Epic Games ante el uso de IA

Los programadores ya no escriben la mayor parte del código, aunque mantienen el control sobre la arquitectura final de cada desarrollo. Marcus Wassmer, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de Epic Games, explicó que el objetivo es liberar tiempo para explorar ideas que antes quedaban fuera de los planes de trabajo.

Experto en informática trabajando intensamente en un iMac, aplicando inteligencia artificial para mejorar tareas de programación y diseño. La imagen muestra un entorno de trabajo tecnológicamente avanzado, donde la combinación de hardware y software de última generación potencia su profesionalismo. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los ingenieros de la compañía delegan la mayor parte de la escritura de código en los sistemas automatizados y supervisan la arquitectura final. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Sí, estamos usando vibe-coding. Eso significa que nuestros ingenieros ya no están escribiendo la mayor parte del código, pero siguen guiando las herramientas para obtener el resultado arquitectónico que queremos”, afirmó Wassmer a This Week in Videogames.

La IA interviene en las ramas de desarrollo vinculadas a Fortnite, Unreal Editor for Fortnite, conocido como UEFN, y UE6. Según el directivo, Epic Games considera que el riesgo de avanzar muy despacio pesa más que el escepticismo que genera la adopción de estas herramientas.

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Cómo la IA aporta en la modernización de Unreal Engine

El uso de estos sistemas no se limita a crear funciones nuevas. La empresa los usa para mantener el motor más estable mientras recorta, optimiza y moderniza una base de código que Wassmer describió como amplia, compleja y antigua.

La inteligencia artificial interviene en las ramas de desarrollo de Fortnite, UEFN y el futuro motor Unreal Engine 6. (Foto: Europa Press)
La inteligencia artificial interviene en las ramas de desarrollo de Fortnite, UEFN y el futuro motor Unreal Engine 6. (Foto: Europa Press)

“Las herramientas no solo nos están ayudando a desarrollar código y funciones, sino también a mantener el motor más estable a medida que trabajamos, recortamos, optimizamos y realmente lo modernizamos de una manera que no habíamos logrado antes dada la escala, la complejidad y la antigüedad del código del motor”, dijo el ejecutivo.

Esa capacidad permitió encarar refactorizaciones, es decir, reorganizaciones internas del código, que el grupo buscaba realizar desde hacía tiempo. Wassmer anticipó que el desarrollo asistido por IA para prácticamente todo el software será una práctica extendida en el futuro cercano.

La compañía mide el valor de estas herramientas por la calidad de los juegos y de los recursos que produce. “La mejor manera de contrarrestar cualquier escepticismo es a través de la calidad de los juegos y las herramientas que puedan ofrecer”, señaló.

La empresa eliminó casi por completo los errores de compilación no deterministas que persistieron en el sistema durante una década. (Foto: Epic Games)
La empresa eliminó casi por completo los errores de compilación no deterministas que persistieron en el sistema durante una década. (Foto: Epic Games)

Esta visión ya fue mencionada a principios de mes por el director ejecutivo de la empresa, Tim Sweeney, que señaló en X que la compañía avanzaba hacia la “máxima aceleración de IA”.

De qué forma la IA ha corregido errores de compilación y ha completado tareas

Entre los resultados recientes, Epic Games destacó la eliminación casi completa de los errores de compilación no deterministas, un problema con el que sus desarrolladores habían lidiado durante una década.

Además, aceleró el trabajo sobre la compresión de shaders, dos avances que reducen de gran forma el tamaño de las actualizaciones distribuidas a los jugadores.

Herramientas como Claude Code y Codex permitieron completar la reescritura de la capa de renderizado D3D12 en solo una semana. (Foto: Europa Press)
Herramientas como Claude Code y Codex permitieron completar la reescritura de la capa de renderizado D3D12 en solo una semana. (Foto: Europa Press)

Las principales herramientas usadas son Claude Code y Codex, junto con sus respectivos modelos de IA. Wassmer indicó que intervienen en un abanico amplio de tareas dentro del desarrollo de Unreal Engine.

Asimismo, una reescritura clave de la capa de renderizado D3D12 ilustra la diferencia de tiempos. El trabajo habría requerido entre tres y seis semanas para un solo ingeniero, pero se completó en aproximadamente una semana, con una mejora notable en el tiempo de uso de la CPU y menos errores.

Las declaraciones se conocieron semanas después de que trascendiera que Epic Games había retrasado su próximo videojuego basado en personajes de las franquicias de Star Wars y Marvel para desarrollarlo con un enfoque centrado en IA.

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