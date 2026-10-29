El Ministerio de Comunicaciones interviene más de 193 puentes para conservar la red vial de Guatemala

El Ministerio de Comunicaciones interviene más de 193 puentes en varios departamentos de Guatemala. (Ministerio de Comunicaciones)

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Más de 193 puentes han sido intervenidos en Guatemala como parte de los trabajos de conservación de la red vial que ejecuta el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en distintos departamentos del país.

Las obras están a cargo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y abarcan estructuras situadas en rutas utilizadas por personas que se trasladan para trabajar, estudiar, comercializar productos o acceder a servicios de salud.

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El plan contempla acciones adaptadas a las condiciones de cada puente. Las cuadrillas atienden daños en las superficies de rodadura, vigas, barandas de protección y bases de apoyo, elementos que inciden en la capacidad de las estructuras para soportar el tránsito vehicular.

Los trabajos se distribuyen en Escuintla, Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Suchitepéquez, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Izabal, El Progreso, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa.

Las obras viales en Baja Verapaz comunican a los municipios de Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal y Cubulco. (Ministerio de Comunicaciones)

Las obras abarcan rutas de la costa, el altiplano y el oriente

En Suchitepéquez, Covial interviene los puentes Pachipa e Ixtacapa, ubicados sobre la carretera CA-2 Occidente. Las tareas incluyen la instalación de protección con gaviones, la reparación de barandales y el mantenimiento de componentes metálicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en cada punto.

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En Baja Verapaz, las acciones alcanzan a los puentes El Palmar, Río Pantulul, Pichec y Xolacoy. Estas estructuras se ubican en rutas que conectan Salamá, San Miguel Chicaj, Rabinal y Cubulco, municipios cuyos habitantes dependen de esas vías para sus desplazamientos cotidianos.

El programa también contempla intervenciones en El Progreso, donde las cuadrillas trabajan en los puentes Punta Gorda, Las Anonas, Tulumaje y Las Ovejas. Allí se realizan labores de conservación de concreto, atención de estructuras metálicas y limpieza de elementos de apoyo.

En el oriente, los trabajos incluyen los puentes San José, San Jacinto, San Nicolás, La Conquista y Padre Miguel, en Chiquimula. En Jutiapa, las estructuras atendidas comprenden Las Vegas, Ostúa, La Lima y Quebrada Azul.

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Las cuadrillas de Covial reparan superficies de rodadura, vigas y bases de apoyo para el tránsito vehicular. (Ministerio de Comunicaciones)

La cobertura se extiende además a Sololá, con acciones en los puentes Argueta, Novillero y Nahualá; Retalhuleu, donde figuran El Rosario, Castillo Armas y Ocosito; y Alta Verapaz, con trabajos en Chixoy, Tamash y Chascó.

El puente Tubac ya opera y Río Dulce recibe una carpeta asfáltica

Entre las obras señaladas por las autoridades figura el puente Tubac, que ya está finalizado, habilitado y en funcionamiento. La estructura permite la circulación de vehículos en una conexión vial utilizada por pobladores y transportistas.

En tanto, la Dirección General de Caminos ejecuta la colocación de una nueva carpeta asfáltica en el puente Río Dulce, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en esta conexión entre Izabal y Petén.

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Las reparaciones mejoran la movilidad vial en las áreas de intervención. (Ministerio de Comunicaciones)

La conservación de puentes adquiere relevancia tras los daños registrados durante la temporada de lluvias. El último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que 41 puentes resultaron afectados por las precipitaciones y que cuatro quedaron completamente destruidos.

Las intervenciones buscan prolongar la vida útil de las estructuras y reducir los riesgos para quienes utilizan las carreteras. El mantenimiento incluye tanto puentes de rutas principales como conexiones que comunican comunidades y municipios en distintas regiones de Guatemala.