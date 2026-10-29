Nokia 1100: cuánto cuesta hoy el celular más vendido de la historia

El celular que superó los 250 millones de unidades aún despierta interés - (Foto: Amazon)

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El Nokia 1100, considerado el teléfono móvil más vendido de la historia, puede encontrarse hoy desde USD 70 en plataformas de segunda mano como eBay. Más de 20 años después de su lanzamiento, el modelo sigue despertando interés por una combinación que marcó su época: bajo coste, resistencia y funciones básicas que resolvían una necesidad concreta.

El dispositivo llegó al mercado en 2003 con un precio cercano a USD 100. Su éxito se relacionó con la posibilidad de acceder a llamadas y mensajes sin depender de cámaras, conexión a internet o pantallas a color. En 2026, conseguir una unidad nueva resulta casi imposible, pero el interés por los teléfonos clásicos mantiene activos los anuncios de ejemplares usados.

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El Nokia 1100 todavía se vende por más de 70 dólares

El Nokia 1100 superó los 250 millones de unidades vendidas

El alcance comercial del Nokia 1100 no ha sido superado por otro celular. Según datos de Visual Capitalist, basados en informes de Yahoo Finance y Omdia, el modelo vendió más de 250 millones de unidades en todo el mundo.

El segundo puesto también pertenece a Nokia. El Nokia 1110 alcanzó 248 millones de equipos vendidos, mientras que el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus sumaron 222 millones de unidades. La distancia ilustra el impacto que tuvo el modelo lanzado en 2003.

Más de 250 millones de unidades convierten al Nokia 1100 en el celular más vendido de la historia. La cifra se explica, en buena medida, por su llegada a mercados emergentes y por una propuesta dirigida a usuarios que buscaban un aparato fiable, económico y sencillo.

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Para millones de personas, el Nokia 1100 fue el primer teléfono móvil propio. La estrategia de la compañía consistió en priorizar la accesibilidad y la durabilidad, dos factores que facilitaron la expansión de la telefonía móvil durante los primeros años de la década de 2000.

El Nokia 1100 se convirtió en una pieza de colección tecnológica

Un celular diseñado para llamadas, mensajes y autonomía

El equipo fue concebido para cumplir tareas esenciales. No tenía cámara, acceso a internet ni pantalla a color. Su objetivo era permitir llamadas y mensajes SMS en distintas condiciones, con un diseño orientado a resistir el uso cotidiano.

Entre sus elementos principales estaban:

Batería con autonomía de hasta una semana.

Linterna LED integrada.

Carcasa robusta con superficie antideslizante.

Teclado de silicona.

Pantalla monocromática.

Despertador, calculadora y calendario.

Juegos básicos, entre ellos Snake.

La batería de larga duración fue una de las características que diferenciaron al modelo frente a otros teléfonos de su época. La posibilidad de utilizarlo durante varios días sin recargarlo resultaba útil para usuarios con acceso limitado a electricidad o para quienes necesitaban un aparato centrado en la comunicación.

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La linterna también se convirtió en una función reconocible. Junto con el teclado físico y la carcasa resistente, aportó una imagen asociada a un equipo preparado para funcionar sin depender de accesorios o configuraciones complejas.

Las redes 2G amenazan el uso cotidiano del Nokia 1100 (Nokia)

El precio actual depende del estado del dispositivo

En plataformas de segunda mano, los ejemplares del Nokia 1100 aparecen desde USD 70. El valor puede variar según el estado físico, el funcionamiento de la batería, la presencia de cargador y accesorios, o si conserva su caja original.

El precio actual supera el coste aproximado de lanzamiento, aunque no responde a prestaciones modernas. Su valor está vinculado al interés de coleccionistas, la nostalgia y la búsqueda de equipos que representan una etapa anterior de la telefonía móvil.

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Encontrar una unidad nueva es casi imposible después de más de dos décadas desde su llegada al mercado. Por eso, la mayoría de los teléfonos disponibles pertenecen al circuito de reventa y pueden presentar desgaste, problemas de batería o falta de componentes originales.

Utilizar un Nokia 1100 como teléfono principal presenta obstáculos. El modelo solo funciona con redes 2G, una tecnología que ha sido desactivada en gran parte de Estados Unidos, Europa y varios países de Latinoamérica para dar paso al 4G y al 5G.

Sin cobertura 2G, el dispositivo no puede realizar llamadas ni enviar mensajes. En muchas zonas urbanas, queda reducido a funciones locales como la linterna, el despertador, la calculadora y los juegos.

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Tampoco permite utilizar aplicaciones, acceder a internet, enviar fotos o almacenar una gran cantidad de contactos. La memoria interna admite menos de 50 números, una capacidad alejada de las necesidades actuales.

Aun con esas limitaciones, el Nokia 1100 conserva cualidades que contrastan con los teléfonos inteligentes: es difícil de hackear y su batería puede durar hasta una semana.