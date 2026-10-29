Arteba celebra su 35°. edición con más de 400 artistas, en su gran regreso a La Rural

Con una apertura exclusiva para instituciones y coleccionistas, la feria arteba inició su 35.ª edición en La Rural

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Con una apertura exclusiva para instituciones y coleccionistas, la feria arteba inició su 35.ª edición en La Rural, a la espera de la apertura al público general, que se desarrollará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre.

Mucho ha sucedido, desde sus inicios en el Centro Cultural Recoleta, originalmente denominada ARTE BA ’91, del que participaron un puñado de galerías, donde el eje pasaba por las obras de artistas consagrados, a este encuentro, que marca su gran regreso al predio ferial de Palermo, sede de la mayoría de sus ediciones, de la que participan 69 galerías y más de 400 artistas.

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En diálogo con Infobae Cultura, Lucrecia Palacios, directora ejecutiva de la Fundación arteba, comentó cómo aquel inicio se produjo en el marco de una serie de cambios sociales que habían comenzado tras el regreso de la democracia, en 1983.

“Era una época en la que las experiencias de recuperación del espacio público de la posdictadura estaban sucediendo. Los festivales musicales y el Partenón de libros de Marta Minujín, por ejemplo, forman parte de ese carácter. Y en ese sentido, arteba cumplió una función urbana bastante parecida a la que tuvo Arco en los ’80 en Madrid: volver a ocupar con cultura el espacio público después de momentos en los que eso no estaba permitido”, dijo.

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La apertura al público general se producirá del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre

Y agregó: “Arteba es una feria muy especial porque la crean coleccionistas. No conozco otro ejemplo así en el mundo. Es una feria ya pensada desde el ADN del coleccionismo. No había galeristas entre los fundadores. Tampoco los hubo después. El vínculo con coleccionistas y el programa de coleccionismo es sin duda una de las fortalezas clarísimas. Desde su fundación su objetivo es el de que los artistas puedan vivir de su producción”.

Entre ellos estuvieron Jacobo Fiterman, quien ejerció la presidencia de la fundación durante su primera década de vida; Juan Cambiaso, que años más tarde crearía el emblemático Premio en Obra; Alejandro Corres, que se desempeñó como el primer presidente de la institución cuando se fundó en septiembre de 1991 y la gestora cultural Diana Saiegh, quien estaba entonces al frente del Recoleta y que articuló esta colaboración entre el Estado y los privados.

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Pero ya en 2025, tras una edición en Arenas Studios, en La Boca, y tres en Costa Salguero, y un movimiento de fecha por la visita del papa, la feria regresa a su sede más clásica, en La Rural, para desplegarse en 11.000 metros cuadrados, con un diseño del espacio realizado ad honorem por el arquitecto Horacio Torcello, junto a Julia Derluk y Facundo Cruz, quien aseguró que “el gesto más poético del plan es que no está pensado para agotarse en una sola vuelta”, sino que al ser “recorridos por segunda o tercera vez” se revelen “ángulos nuevos” y que “las plazas remanso se convierten en puntos de encuentro con amigos, colegas y artistas”.

En ese sentido, dos datos a tener en cuenta. El primero es que desde la organización y el Gobierno de la Ciudad se recomienda usar el transporte público o, en lo posible, tener en cuenta los cortes de calles que se realizan en la zona por la visita papal.

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Las restricciones al tránsito para la próxima visita de León XIV en el barrio de Palermo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y, segundo, llevar calzado cómodo para caminar, y mucho. El regreso a La Rural da la sensación de una feria más contenida en lo espacial y algo espiralada, laberíntica, con una estructura bastante clara: en el centro, al que se llega por el pasillo principal apenas se ingresa, se encuentran las galerías con más trayectoria, las que tienen obras de históricos y consagrados. A medida que uno se va abriendo, como en los laterales del Pabellón se encuentran los espacios de la no tan extinta Stage, las galerías de recorrido intermedio.

Con respecto a Utopía, se encuentra separada de la sección Principal, por un pasillo en el que se encuentran gran parte de los stands institucionales y de las secretarías de cultura de distintas provincias del país.

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Entonces, la feria se articula en torno a tres secciones: Principal, Utopía y Zona de Diálogo Internacional. La Principal agrupa a 43 galerías con trayectoria reconocida, seleccionadas por un comité integrado por Nicolás Barraza, Juan Eyheremendy, Florencia Giordana Braun, Florencia Malbrán y Lara Marmor.

Los espacios que forman parte de la sección son las porteñas Alejandro Faggioni - ESTUDIO DE ARTE; Barro; Calvaresi; CONSTITUCIÓN; COSMOCOSA; COTT; de Sousa Galería; Del Infinito; El Mirador; Galería Grasa; Galería Isabel Anchorena; Jorge Mara - La Ruche; Galería Palatina; Herlitzka & Co.; Isla Flotante; La Mala Galería; Linse; MC galería; Mite; Moria Galería; Nora Fisch; OHNO; PASTO; PIEDRAS; Quimera; Roldan Moderno; Rolf Art; Rubbers; Ruth Benzacar Galería de Arte; Selvanegra Galería; The White Lodge; Towpyha; Valerie’s Factory; W-galería y Witcomb.

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Del encuentro participan 69 galerías y más de 400 artistas

De PBA, NN (La Plata, con sede también en CABA), Centro de Edición (San Martín) y Galería María Casado (San Isidro); de Santa Fe, MOSTRA gallery, SUBSUELO (también con sede en CABA), Diego Obligado Galería de Arte y Crudo Arte Contemporáneo; de Córdoba, Via Margutta Arte Contemporáneo y de Salta, Remota. Y desde el extranjero llegan Piero Atchugarry Gallery, Galería Sur, Galería de las Misiones (Uruguay) y TOMÁS REDRADO ART (Miami, Estados Unidos).

Como siempre, arteba es un termómetro de la escena, donde los “clásicos” reaparecen una y otra vez, muchas veces a partir de obras que no se ven hace mucho tiempo, y también lo contemporáneo marca el pulso de lo actual.

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Utopia, curada por el artista Juan José Cambre y el curador Santiago Villanueva, pone el foco en producciones más recientes, galerías y espacios gestionados por artistas, organizaciones con y sin fines de lucro y otras plataformas experimentales de comercialización.

Esta edición contará con 17 espacios, como las porteñas galería casa proyecto, hipopoety, Triple Frontera, Pólvora, POPA, La Mesa y Pionera (Pinamar, PBA) y Satélite (Córdoba), a las que se suman 9 debutantes: BAC (Salta); Dicha (Tucumán); GARRA (Resistencia, Chaco); Departamento 112 (Martínez, PBA); Deskomunal Galería, Fantasma, Galería LADO D y Palos (CABA) y Galería Cielo (Punta del Este, Uruguay).

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El dúo Sesbian Lex, de galería Pólvora, junto a Marta Minujín

Por su parte, Zona de Diálogo Internacional busca articular el intercambio entre la escena local y el circuito global, con cuatro galerías internacionales: 3+1 Arte Contemporânea de Lisboa, Cecilia Brunson Projects de Londres, Galerie Jocelyn Wolff de París y Galeria Vermelho de San Pablo.

El programa de adquisiciones para museos, que en sus 21 años de desarrollo ayudó a que 450 obras de artistas pertenezcan al acervo de distintos espacios del mundo, alcanza en esta edición su mayor proyección internacional, con la participación de diez instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), el Museum of Contemporary Art of Chicago (MCA), el Los Angeles County Museum of Art (LACMA) y el Museo de Arte de Lima (MALI), entre otros, mientras que del lado argentino, participan 15 instituciones, desde el MALBA, el MNBA, el Moderno, el MACBA, el MAC de Salta hasta el Castagnino+macro de Rosario y el Rawson de San Juan.

“En los últimos años, cada una de las ediciones fue incrementando la cantidad de ventas, la cantidad de público y el monto de obras vendidas. Lo vemos en las devoluciones que nos hacen las galerías. También en el programa de adquisiciones que llevamos adelante, con fondos de inicio para diferentes museos que compran arte argentino en la feria y tienen que igualar ese monto para poder acceder. El año pasado fue un récord de cantidad de obras y de fondos de inicio conseguidos y de aporte de los museos”, comentó Palacios, quien adelantó que el día de la presentación de la feria ya se realizaron “reservas de las piezas”, lo que muestra que “hay una efervescencia que es necesaria y condición para que después, en la feria, se efectivicen todas esas ventas”.

Uno de los momentos más esperados será el homenaje a Julio Le Parc, fallecido este año, con una obra donada por la Fundación Corporación América.

El homenaje a Julio Le Parc, fallecido este año, con una obra donada por la Fundación Corporación América

El ciclo de charlas de la Zona de Diálogo, con curaduría de Aimé Iglesias Lukin y Francisco Lemus, girará en torno a cómo se colecciona, exhibe y narra hoy el arte latinoamericano y reunirá a especialistas de museos y colecciones de las Américas y Europa en el Museo Sívori, con entrada libre al público.

El Programa de Relacionamiento Profesional amplía la red con más de 30 curadores y directores de museos invitados de Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay, Francia y Estados Unidos, como Pablo León de la Barra, Curator at Large para Latinoamérica del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York, y Cuauhtémoc Medina, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la parte de los galardones, continúa el clásico Premio en Obra, coordinado desde 2014 por Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez, centrado en un estímulo para los proyectos más jóvenes de la feria; el Premio RE/MAX Collection, en su tercera edición, que distinguirá a dos galerías: la ganadora de Sección Principal recibirá $7.500.000 y la de la sección Stage, $5.000.000, con estatuillas diseñadas por el artista Daniel Basso.

El Premio Jazmín Chebar otorgará $3.000.000 a un artista de Utopia, mientras que el Premio al Coleccionismo, en su cuarta edición organizada por la Fundación arteba, reconocerá a figuras del ámbito del coleccionismo con una pieza del diseñador Cristian Mohaded.

En alianza con su patrocinador principal, Santander, se presenta la segunda edición del programa Mi Primera Obra Santander para atraer nuevas audiencias a las galerías de arte e impulsar las ventas en la feria, con facilidades de cobro y financiación en cuotas con tarjetas de crédito de todos los bancos. En ese sentido, habrá un catálogo de obras seleccionadas de hasta USD 3.000.

El espacio Andreani presenta una obra de sitio específico de gran formato a cargo de la artista Eva Moro Cafiero

Entre las participaciones institucionales, el espacio Andreani, en su quinta edición consecutiva, presenta una obra de sitio específico de gran formato a cargo de la artista Eva Moro Cafiero, con curaduría de Sofía Dourron, y en su tercera participación, el Comedor Gourmet de Belleza y Felicidad Fiorito: cada plato vendido en la feria financia otro en el barrio de Fiorito, una acción que opera mediante el régimen de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

La feria también incorpora programas de accesibilidad y de infancias. El domingo 1 de noviembre a las 12:30, personas con discapacidad podrán recorrer la feria con guías especializados, en articulación con el Museo Moderno y la Subsecretaría de Discapacidad porteña. El programa para niños de 5 a 12 años, con bitácora y kit artístico, se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre a las 15:00, con una duración de una hora.

La Isla de Ediciones presenta una selección de proyectos editoriales argentinos autogestivos, de pequeña escala y composición semiartesanal, en alianza con Fundación PROA, y en el auditorio habrá activaciones y presentaciones de libros. Participan Artefacto, Buchwald Firpo, Homo Faber, Industria Mínima, Oficina Perambulante, Punto Rosa Zines, Ratita Libros y Tercera Persona.

El festival Lollapalooza desembarca dentro de la feria con su icónica casita, que llega a Utopia para ser intervenida por un artista. Además, el espacio ofrecerá distintas experiencias participativas y propuestas de escucha en su interior, invitando al público a interactuar y descubrir una nueva forma de encuentro entre arte y música.

Fuera del predio ferial, el proyecto Patio Bullrich extenderá la propuesta hasta el 11 de noviembre con una muestra de Mueble Escultura en Patio Point, curada por Cinthia Kazez y Lucila García de Onrubia.

*Arteba, entre 30 de octubre al 01 de noviembre, en La Rural, Av. Sarmiento 2704. Viernes y sábados, de 14 a 21 hs, y domingo de 14 a 20hs. Entrada general: 28.000; estudiantes y jubilados, 50% de descuento; CUD, entrada gratuita. Incluye un acompañante. y menores de 10 años, sin cargo.