Bajo el nuevo régimen antiterrorista en Honduras, 40 pandilleros solo tienen 30 minutos de sol al día

Un total de 68 personas han sido detenidas bajo la nueva legislación contra estructuras criminales en Honduras. (Foto: Cortesía)

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Un total de 40 personas detenidas en Honduras bajo la nueva legislación contra estructuras criminales ya cumplen un régimen de máxima seguridad que contempla 23.5 horas diarias de encierro, confirmó el portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capitán Óscar Padilla.

Los privados de libertad sometidos a estas medidas solo disponen de 30 minutos al día para exponerse al sol y deben permanecer bajo vigilancia permanente.

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De acuerdo con el oficial, desde la aprobación de la nueva normativa las autoridades han detenido a 68 personas señaladas como integrantes de organizaciones declaradas terroristas.

Sin embargo, las 28 restantes todavía esperan avanzar en sus respectivos procesos judiciales antes de quedar sujetas a todas las restricciones contempladas en el régimen.

Padilla explicó que la aplicación de las medidas depende de la situación procesal de cada detenido. Quienes todavía no han pasado por su primera audiencia permanecen a la espera de la correspondiente judicialización de sus casos, por lo que aún no se encuentran sometidos a la totalidad de las disposiciones de máxima seguridad.

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La Pandilla 18 y la MS-13 fueron declaradas asociaciones terroristas mediante la nueva normativa hondureña. (FOTO: INP Honduras)

La legislación establece condiciones especiales de reclusión para las personas capturadas por su presunta vinculación con organizaciones criminales reconocidas como terroristas.

Entre sus principales disposiciones figura el internamiento en centros penitenciarios de máxima seguridad, con permanencia en áreas de aislamiento incluso mientras se desarrolla el proceso judicial.

En septiembre pasado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, una normativa que declaró asociaciones terroristas a la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.

La nueva legislación busca establecer condiciones penitenciarias diferenciadas para quienes sean identificados por las autoridades como integrantes de estas estructuras.

Su aplicación contempla medidas de control, aislamiento y vigilancia destinadas a restringir la movilidad de los reclusos y sus posibilidades de mantener comunicaciones no autorizadas.

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La designación de estas agrupaciones como asociaciones terroristas también forma parte de una iniciativa regional denominada Escudo de las Américas, en la que figuran 24 organizaciones transnacionales.

La inclusión de estas estructuras en ese esfuerzo regional amplía el contexto de las medidas adoptadas por las autoridades hondureñas contra las organizaciones criminales.

Las visitas de abogados están permitidas bajo supervisión de las autoridades penitenciarias, mientras que los encuentros íntimos están prohibidos. (Foto: Redes sociales)

Hasta ahora, la cifra proporcionada por la PMOP refleja 68 detenciones efectuadas bajo la nueva designación. Las medidas de máxima seguridad incluyen limitaciones a las visitas y aislamiento en celdas individuales.

Las personas privadas de libertad no pueden desplazarse libremente por los centros penitenciarios y deben permanecer en los espacios asignados bajo las condiciones establecidas por la normativa.

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El régimen permite el ingreso de abogados, pero sus visitas deben realizarse bajo supervisión de las autoridades penitenciarias. Esta disposición regula el acceso de los defensores a sus representados dentro de las instalaciones de máxima seguridad.

En contraste, la ley prohíbe las visitas conyugales o íntimas para los reclusos sometidos a estas medidas. La restricción forma parte de un conjunto de disposiciones que limita el contacto de los internos con el exterior y establece controles específicos sobre sus actividades dentro de los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, cualquier salida de una celda debe efectuarse bajo escolta de personal de seguridad y en horarios previamente autorizados. Esto impide que los internos se movilicen por su cuenta y somete sus desplazamientos a la supervisión de las autoridades responsables de su custodia.

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El régimen de aislamiento también limita el tiempo que los reclusos pueden permanecer fuera de sus celdas.

La normativa contempla, además, vigilancia continua mediante cámaras, sensores y personal de seguridad. Estos mecanismos buscan mantener un control permanente sobre los internos y sus espacios de reclusión.