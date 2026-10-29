Honduras

Bajo el nuevo régimen antiterrorista en Honduras, 40 pandilleros solo tienen 30 minutos de sol al día

La normativa aprobada por el Congreso Nacional en septiembre prohíbe las visitas íntimas, establece requisas diarias y permite únicamente 30 minutos de exposición al sol para los privados de libertad sometidos a medidas de máxima seguridad

Un total de 68 personas han sido detenidas bajo la nueva legislación contra estructuras criminales en Honduras. (Foto: Cortesía)
Un total de 68 personas han sido detenidas bajo la nueva legislación contra estructuras criminales en Honduras. (Foto: Cortesía)
Guardar

Un total de 40 personas detenidas en Honduras bajo la nueva legislación contra estructuras criminales ya cumplen un régimen de máxima seguridad que contempla 23.5 horas diarias de encierro, confirmó el portavoz de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), capitán Óscar Padilla.

Los privados de libertad sometidos a estas medidas solo disponen de 30 minutos al día para exponerse al sol y deben permanecer bajo vigilancia permanente.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el oficial, desde la aprobación de la nueva normativa las autoridades han detenido a 68 personas señaladas como integrantes de organizaciones declaradas terroristas.

Sin embargo, las 28 restantes todavía esperan avanzar en sus respectivos procesos judiciales antes de quedar sujetas a todas las restricciones contempladas en el régimen.

Padilla explicó que la aplicación de las medidas depende de la situación procesal de cada detenido. Quienes todavía no han pasado por su primera audiencia permanecen a la espera de la correspondiente judicialización de sus casos, por lo que aún no se encuentran sometidos a la totalidad de las disposiciones de máxima seguridad.

PUBLICIDAD

La Pandilla 18 y la MS-13 fueron declaradas asociaciones terroristas mediante la nueva normativa hondureña. (FOTO: INP Honduras)
La Pandilla 18 y la MS-13 fueron declaradas asociaciones terroristas mediante la nueva normativa hondureña. (FOTO: INP Honduras)

La legislación establece condiciones especiales de reclusión para las personas capturadas por su presunta vinculación con organizaciones criminales reconocidas como terroristas.

Entre sus principales disposiciones figura el internamiento en centros penitenciarios de máxima seguridad, con permanencia en áreas de aislamiento incluso mientras se desarrolla el proceso judicial.

En septiembre pasado, el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, una normativa que declaró asociaciones terroristas a la Pandilla 18, la MS-13 y el Cártel del Diablo.

La nueva legislación busca establecer condiciones penitenciarias diferenciadas para quienes sean identificados por las autoridades como integrantes de estas estructuras.

Su aplicación contempla medidas de control, aislamiento y vigilancia destinadas a restringir la movilidad de los reclusos y sus posibilidades de mantener comunicaciones no autorizadas.

La designación de estas agrupaciones como asociaciones terroristas también forma parte de una iniciativa regional denominada Escudo de las Américas, en la que figuran 24 organizaciones transnacionales.

La inclusión de estas estructuras en ese esfuerzo regional amplía el contexto de las medidas adoptadas por las autoridades hondureñas contra las organizaciones criminales.

Las visitas de abogados están permitidas bajo supervisión de las autoridades penitenciarias, mientras que los encuentros íntimos están prohibidos. (Foto: Redes sociales)
Las visitas de abogados están permitidas bajo supervisión de las autoridades penitenciarias, mientras que los encuentros íntimos están prohibidos. (Foto: Redes sociales)

Hasta ahora, la cifra proporcionada por la PMOP refleja 68 detenciones efectuadas bajo la nueva designación. Las medidas de máxima seguridad incluyen limitaciones a las visitas y aislamiento en celdas individuales.

Las personas privadas de libertad no pueden desplazarse libremente por los centros penitenciarios y deben permanecer en los espacios asignados bajo las condiciones establecidas por la normativa.

El régimen permite el ingreso de abogados, pero sus visitas deben realizarse bajo supervisión de las autoridades penitenciarias. Esta disposición regula el acceso de los defensores a sus representados dentro de las instalaciones de máxima seguridad.

En contraste, la ley prohíbe las visitas conyugales o íntimas para los reclusos sometidos a estas medidas. La restricción forma parte de un conjunto de disposiciones que limita el contacto de los internos con el exterior y establece controles específicos sobre sus actividades dentro de los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, cualquier salida de una celda debe efectuarse bajo escolta de personal de seguridad y en horarios previamente autorizados. Esto impide que los internos se movilicen por su cuenta y somete sus desplazamientos a la supervisión de las autoridades responsables de su custodia.

El régimen de aislamiento también limita el tiempo que los reclusos pueden permanecer fuera de sus celdas.

La normativa contempla, además, vigilancia continua mediante cámaras, sensores y personal de seguridad. Estos mecanismos buscan mantener un control permanente sobre los internos y sus espacios de reclusión.

Temas Relacionados

Honduraspandilleroscapturadosnueva leygrupos terroristasmaras y pandillasaislamientoCarcelesrégimen penitenciario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONU alerta sobre riesgos para la independencia judicial en Honduras

En la comunicación OL HND 7/2026, la experta expresó preocupación por disposiciones que permiten separar a altos funcionarios mediante conceptos como «interés nacional», «negligencia» e «incompetencia», cuya falta de precisión podría abrir espacio a interpretaciones arbitrarias si no existen criterios objetivos para aplicarlos

ONU alerta sobre riesgos para la independencia judicial en Honduras

Honduras activa gestiones en España para verificar si hay connacionales afectados por accidente ferroviario

La sección consular en Madrid mantiene contacto con las autoridades españolas y habilitó canales oficiales para atender consultas de familiares preocupados por posibles víctimas hondureñas

Honduras activa gestiones en España para verificar si hay connacionales afectados por accidente ferroviario

Policía de Honduras habilita una línea telefónica para la entrega voluntaria de pandilleros

Las reformas penales contemplan condenas de hasta cadena perpetua para los cabecillas de estas estructuras, mientras el Decreto 208-2026 establece un régimen penitenciario especial con restricciones a las visitas, las comunicaciones y la convivencia entre reclusos

Policía de Honduras habilita una línea telefónica para la entrega voluntaria de pandilleros

FMI revisa avances de Honduras contra el lavado de activos

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), conoció la plataforma del Registro de Beneficiario Final, una herramienta para reforzar la transparencia empresarial y prevenir delitos financieros

FMI revisa avances de Honduras contra el lavado de activos

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella

El atacante hondureño relató que intercambia mensajes por redes sociales con el lateral del Real Madrid, aunque precisó que no conversan de manera regular ni tienen comunicación a través de WhatsApp

El delantero hondureño “Choco” Lozano mantiene contacto ocasional con Marc Cucurella

TECNO

Le pidió ayuda a ChatGPT para dejar su medicación de epilepsia en 25 días y falleció al hacerle caso

Le pidió ayuda a ChatGPT para dejar su medicación de epilepsia en 25 días y falleció al hacerle caso

Brasil y Argentina concentran la mayor cantidad de usuarios en app para tener una relación fuera de la pareja

Por qué tu lavadora hace mucho ruido al centrifugar y cómo solucionarlo según fabricantes

Street Fighter 5 deja de estar disponible en Steam y PlayStation Store: Capcom apaga servidores

Accidente tren de Toledo: qué tecnología ferroviaria usa inteligencia artificial para evitar ese tipo de siniestros

ENTRETENIMIENTO

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

La exprometida de Stevie Wonder lo llama "manipulador" en medio de la batalla legal por su casa

Jack Nicholson, de leyenda de Hollywood a una vida de aislamiento: qué se sabe de él a sus 89 años

Kim Kardashian fue operada para extirpar irregularidades en el esófago: "No sé qué va a pasar"

De poder ganar el Oscar a enfrentarse a una demanda por plagio: así es la grave acusación contra el guion de ‘Los que se quedan’

Netflix estrena una nueva versión de Orgullo y prejuicio con Emma Corrin y Jack Lowden

MUNDO

A pura fuerza y equilibrio: la insólita carrera de parada de manos que sorprendió en una competencia de CrossFit en Escocia

A pura fuerza y equilibrio: la insólita carrera de parada de manos que sorprendió en una competencia de CrossFit en Escocia

Gadi Eisenkot, el candidato opositor que desafía a Netanyahu: “La injerencia extranjera en Israel es inaceptable”

Un robot de reparto pasó un semáforo en rojo, chocó un autobús y abandonó la escena del accidente: nueve heridos

El Vaticano inauguró una exposición con ocho modelos de papamóvil utilizados desde 1930

“Odio el dolor. Odio tatuarme”: el maestro con casi todo el cuerpo tatuado que tiene hasta los ojos teñidos de negro y no piensa detenerse