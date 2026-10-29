Pidió un auto de aplicación y descubrió que el chofer era “Bam Bam” Morais, ganador de Gran Hermano: “No lo puedo creer”

Una usuaria graba un video dentro de un vehículo al reconocer como conductor a Esteban "Bam Bam" Morais, ganador del programa de televisión Gran Hermano

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Una pasajera pidió un auto para viajar desde Martínez hasta Nordelta y descubrió que quien la esperaba al volante era Esteban “Bam Bam” Morais, el ganador de la edición 2007 de Gran Hermano. La mujer registró parte del recorrido con su celular y difundió el video en redes sociales, donde contó que el exparticipante del reality trabaja como conductor de una aplicación mientras intenta recomponer su economía tras un incendio que afectó su vivienda en febrero de este año.

La escena ocurrió en las últimas horas. En las imágenes, la pasajera se muestra sorprendida ante el encuentro y cuenta que reconoció al hombre que se había vuelto una figura habitual de la televisión luego de imponerse en la quinta edición del ciclo. “¿Saben quién me está llevando en auto de aplicación? Bam Bam. No lo puedo creer”, expresó mientras enfocaba al conductor, que respondía con una sonrisa.

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El video se viralizó por el contraste entre la popularidad que Morais alcanzó durante su paso por el reality y el presente laboral que relató durante el viaje. Lejos de esquivar las preguntas, autorizó a la pasajera a contar parte de su situación personal.

Durante la conversación, la mujer le consultó si podía mencionar el episodio que afectó su casa. “¿Puedo contarlo?”, preguntó. Morais respondió de inmediato: “Sí, sí, sí”.

La pasajera explicó entonces que el conductor le había contado “en primera persona” que su vivienda se prendió fuego. Según lo que expuso Morais en el video, el incendio le provocó pérdidas materiales y lo llevó a buscar nuevas fuentes de ingresos.

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La selfie que se sacó la pasajera con Bam Bam al finalizar el viaje

“Esto fue el 13 de febrero de 2026”, explicó el exparticipante del reality. El conductor no dio detalles sobre el origen técnico del siniestro ni el monto de los daños. Sí dejó en claro que el hecho marcó un cambio en su rutina y en su forma de obtener ingresos. La pasajera mencionó que, además de manejar para una aplicación, realiza operaciones de trading durante el día.

“¿Puedo contar que de día hacés trading?”, le consultó. “Sí, sí, sí”, respondió Morais. Luego, ante una broma de la mujer sobre esas actividades, agregó: “Todo legal”.

Bam Bam Morais se hizo conocido en 2007, cuando ganó la quinta edición de Gran Hermano Argentina. Su paso por la casa lo convirtió en uno de los participantes con mayor repercusión de aquella temporada, en una etapa en la que los realities ocupaban buena parte de la agenda televisiva y sus protagonistas extendían su presencia a programas de espectáculos, eventos y tapas de revistas.

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Tras la consagración en el ciclo, Morais sostuvo durante un tiempo un perfil mediático. Sim embargo, con el paso de los años optó por mantener una exposición menor.

Esteban Morais, ganador del certamen televisivo Gran Hermano 2007, maneja un automóvil durante un viaje contratado mediante una aplicación de transporte

En los últimos tiempos, el ex participante se dedicó a distintos emprendimientos comerciales y desarrolló actividades por fuera de la televisión. La aparición en el auto de aplicación volvió a poner su nombre en circulación y despertó comentarios entre quienes lo recuerdan por su participación en el programa que lo llevó a la fama.

La mujer que grabó el video destacó varias veces que el viaje había sido una casualidad. Según contó, había pedido el auto para trasladarse desde Martínez a Nordelta y le llamó la atención que el conductor fuera de San Miguel, una zona que no tenía relación directa con el recorrido que ella había solicitado.

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“¿Cuántas veces en tu vida te va a llevar no un ex Gran Hermano, sino un ganador de Gran Hermano?”, dijo mientras mostraba la pantalla del GPS. “Fue un viaje aleatorio que pedí en auto de aplicación. Él es de San Miguel y hace esto así. Nada que ver. El universo me lo mandó a mí”, destacó.

La pasajera mantuvo un tono distendido durante todo el trayecto. En un momento, bromeó con la posibilidad de que algunos usuarios desarrollen una atracción platónica por los choferes antes de conocerlos en persona. También remarcó que Morais tiene pareja y una hija.

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Esteban Morais, ganador de Gran Hermano 2007, conduce un automóvil mientras una pasajera registra el viaje desde el asiento trasero.

“Él está casado, ¿no? O tiene pareja. Tenés una hija”, le dijo. El conductor precisó: “Tengo una hija de seis”.

Luego, la chica definió a Morais como “el mejor conductor del mundo” y le agradeció por el viaje. Antes de despedirse, aseguró que el encuentro le había dado “una reanécdota” para recordar. También le propuso participar en un eventual libro sobre las historias que viven los pasajeros y los choferes de aplicaciones.

“¿Vos hacés el prólogo de mi libro?”, preguntó entre risas. Morais aceptó sin extenderse: “Y, tal vez, sí”.

El video cerró con la llegada al destino y con la pasajera sorprendida por haber compartido un viaje con quien, casi dos décadas antes, se había convertido en ganador de Gran Hermano. Para Morais, el trabajo al volante forma parte de una etapa de reconstrucción luego del incendio que afectó su casa.

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