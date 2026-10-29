Guatemala

Guatemala presenta dos herramientas para prevenir riesgos en la infraestructura vial

Los documentos técnicos establecen criterios de planificación, diseño, operación y evaluación para detectar peligros antes de los siniestros en calles, rutas y entornos escolares, con prácticas internacionales adaptadas al país

Un orador expone desde un podio frente a una pantalla con diapositivas, dos banderas y una audiencia sentada frente a mesas
Un ponente expone los componentes del proyecto de auditorías viales ante los asistentes a una conferencia en Guatemala. (Tránsito PNCdeGuatemala)
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El Automóvil Club de Guatemala presentó la Guía Técnica Nacional para la Gestión Segura y Eficiente de la Infraestructura Vial y el Manual Nacional de Auditorías e Inspecciones de Seguridad Vial, dos herramientas destinadas a identificar riesgos en calles y carreteras antes de que provoquen siniestros y a mejorar la movilidad en áreas urbanas, rurales y escolares.

Los instrumentos serán referencias técnicas de adopción voluntaria, por lo que su impacto dependerá de que instituciones públicas, municipalidades y responsables de la infraestructura incorporen sus metodologías en proyectos, mantenimiento e inversiones. La implementación prevé actividades de difusión, capacitaciones, mesas técnicas y experiencias piloto.

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La iniciativa fue impulsada por el Automóvil Club de Guatemala, representante de la Federación Internacional del Automóvil en el país. Los documentos fueron elaborados para responder a las condiciones nacionales y están dirigidos a profesionales de ingeniería, consultores y otros actores vinculados con el desarrollo y conservación de vías.

Un orador expone desde un podio frente a una pantalla con diapositivas, dos banderas y una audiencia sentada frente a mesas
Un ponente expone los componentes del proyecto de auditorías viales ante los asistentes a una conferencia en Guatemala. (Tránsito PNCdeGuatemala)

Criterios para anticipar peligros en calles y carreteras

La Guía establece principios para integrar la seguridad vial durante todo el ciclo de vida de una obra, desde la planificación y el diseño hasta la operación y la evaluación. El Manual define cómo aplicar esos criterios mediante auditorías, inspecciones, fichas y listas de verificación.

Esas herramientas permiten detectar y documentar problemas, además de clasificarlos según la probabilidad de que ocurra un siniestro, la gravedad de sus consecuencias y la exposición de los usuarios al peligro. La información busca establecer una base común para priorizar intervenciones en los puntos donde resulten más necesarias.

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El enfoque contempla a conductores, peatones, motociclistas y otros usuarios vulnerables, tanto en carreteras nacionales como en áreas urbanas y entornos escolares. También incorpora el concepto de Sistema Seguro y prácticas internacionales adaptadas a los tipos de vías del país, la composición del tránsito, la disponibilidad de datos y las capacidades institucionales.

Juan Emilio Rodríguez, consultor internacional y especialista en seguridad vial, planteó que la prevención debe incorporarse desde las decisiones iniciales sobre una obra: “Una vía segura no debería depender de que ocurra una tragedia para que sus riesgos se hagan visibles. Nuestro objetivo es que la prevención forme parte de cada decisión sobre infraestructura, desde el primer plano hasta la operación diaria. Estas herramientas son un paso concreto para avanzar en esa dirección”.

La elaboración de los documentos demandó aproximadamente un año y medio de cooperación técnica entre el Automóvil Club de Guatemala, el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Colegio de Ingenieros de Guatemala, especialistas de la Federación Internacional del Automóvil y consultores especializados. El trabajo se vincula con la iniciativa internacional Safe Mobility 4 All & 4 Life.

Un orador expone desde un podio frente a una pantalla con diapositivas, dos banderas y una audiencia sentada frente a mesas
Un ponente expone los componentes del proyecto de auditorías viales ante los asistentes a una conferencia en Guatemala. (Tránsito PNCdeGuatemala)

Capacitación y registro de hallazgos viales

El proceso incluyó una formación especializada de 90 horas, desarrollada mediante un convenio entre el Colegio de Ingenieros de Guatemala y CEDUCA. La capacitación incorporó una visita de campo y trabajos finales orientados a aplicar los conocimientos en situaciones reales.

También se creó el Sistema Guatemalteco de Auditorías Viales, cuya primera versión permitirá registrar y visualizar los hallazgos y los niveles de riesgo detectados. Una Hoja de Ruta orientará la aplicación gradual de los instrumentos, mientras que el seguimiento digital de los planes de acción quedó previsto para una etapa posterior.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, participó en la entrega de los documentos al ministerio. Asistieron el director general, Wilner Galdámez, y los brigadieres V y II Bartolo Quiché y Marco Rosales.

El avance de la iniciativa se medirá por la cantidad de profesionales capacitados, instituciones que adopten las herramientas, auditorías efectuadas y riesgos identificados. Los datos reunidos por el sistema permitirán ordenar y visualizar los hallazgos para orientar intervenciones posteriores.

Juan Carlos Botrán, director de Movilidad y Seguridad Vial del Automóvil Club de Guatemala, sostuvo que la entrega abre una nueva etapa de trabajo institucional: “La entrega de estos documentos marca el inicio de una etapa importante, no el final del proyecto. Necesitamos que el conocimiento llegue a quienes toman decisiones, que existan criterios compartidos para evaluar las vías y que las instituciones trabajen juntas para convertir los diagnósticos en mejoras concretas para las personas”.

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