Sociedad

Caballito: 19 personas se intoxicaron con gas pimienta en una escuela y debieron ser asistidas por el SAME

Trece de ellas son menores de edad. Ocurrió en un colegio ubicado sobre la avenida Rivadavia. Un mujer tuvo que ser trasladada al Hospital Durand porque presentó vómitos y náuseas

alumnos intoxicados con gas pimienta en una escuela porteña
Todo ocurrió en la Escuela Normal Superior N°4 "Estanislao S. Zeballos"
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Al menos 19 personas resultaron intoxicadas con gas pimienta dentro de una escuela del barrio porteño de Caballito: 13 de ellas son menores de edad, mientras que una mujer debió ser trasladada a un hospital porque presentaba náuseas y vómitos.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el episodio ocurrió esta mañana en la Escuela Normal Superior N°4 “Estanislao S. Zeballos”, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 4900. Además de los 13 menores afectados, seis personas mayores también sufrieron intoxicación por el gas.

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En ese sentido, señalaron que personal de Bomberos de la Ciudad y de la Comisaría Vecinal 6-B de la Policía de la Ciudad se desplazaron esta mañana a la Escuela Normal, luego de que arrojaron la sustancia en el interior de uno de los baños. La persona trasladada fue una mujer, quien fue llevada al Hospital Durand y está fuera de peligro.

Si bien no se confirmó de manera oficial cómo se originó el episodio, la hipótesis inicial apunta a un accidente provocado por una travesura dentro del colegio, según dijo al canal TN el director del SAME, Alberto Crescenti. Para atender a los afectados se desplegaron 13 móviles de emergencia, que trabajaron en la zona durante varias horas.

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Crescenti también señaló que el procedimiento ya había concluido en el lugar y remarcó que este tipo de incidentes no es un hecho aislado en los establecimientos educativos. “No es la primera vez que ocurre algo así. Todos los años a esta altura ocurren hechos similares”, lamentó.

El médico advirtió sobre la gravedad de estas maniobras que suelen repetirse a fin de año durante el período de exámenes y remarcó que el gas pimienta afecta severamente las vías respiratorias superiores y puede provocar situaciones de pánico o caídas en escaleras. “Lamentablemente es una costumbre que todos los años a esta altura, que son los exámenes, empiezan estos problemas”, dijo.

“En total fueron 18 los oxigenados, con un traslado a un hospital, pero que está fuera de peligro”, explicó el titular del SAME. Las fuentes policiales señalaron que fueron 19. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, en el caso intervino la Unidad de Flagrancia Oeste.

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