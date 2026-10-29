Sociedad

El Niño: la Armada y la Fuerza Aérea se desplegaron en Chaco y Corrientes para colaborar con la asistencia por las inundaciones

Dos buques se trasladaron hasta el puerto de Corrientes para ayudar en las operaciones civiles. Estarán acompañados por un batallón de infantes de marina y vehículos anfibios

Buque militar gris con la bandera de Argentina en la popa, amarrado a un muelle junto a contenedores de carga y postes de señalización
La Armada desplegó buques y personal en Corrientes para asistir a las comunidades afectadas por la crecida
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A fin de enfrentar las consecuencias de El Niño, la Armada y la Fuerza Aérea desplegaron material y efectivos en la zona del río Paraná que más ha sufrido el impacto del fenómeno.

En las últimas horas, arribaron al puerto de Corrientes el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”. Ambas funcionarán como base logística para brindar asistencia en zonas de difícil acceso.

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Además, se dispondrá en el territorio a personal del Batallón de Infantería de Marina N° 3 “Almirante Eleazar Videla”. También botes neumáticos de goma tipo Zodiac, cocinas de campaña y contenedores sanitarios móviles. Además, se desplegarán unidades del Batallón de Vehículos Anfibios N° 1.

Las embarcaciones permitirán evacuar personas, distribuir alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad. Asimismo, posibilitarán la atención sanitaria en localidades aisladas.

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, explicó que los recursos estarán disponibles mientras dure la emergencia, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante las necesidades que se detecten en el territorio.

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Barco gris amarrado en un muelle con un contenedor metálico que lleva una cruz roja pintada y personas en la cubierta superior
El fenómeno de El Niño mantiene en alerta y evacuación a localidades de Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe

Fue luego de un encuentro con el comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi. El oficial afirmó que el objetivo es “estar cerca de la gente a la espera de que este fenómeno empiece a manifestarse con mayor fuerza”.

“La Nación se viene preparando, por lo menos, desde abril”, resaltó. Con la coordinación de la Agencia Federal de Emergencias “venimos trabajando por este fenómeno en tópicos que van desde la prevención a la actuación. El trabajo que han hecho las provincias y los municipios es enorme”, resaltó en declaraciones a Canal 9.

El puerto de Corrientes fue elegido como base por su ubicación estratégica y sus condiciones logísticas, que facilitan el abastecimiento y la coordinación con las autoridades. La presencia de los buques se sostendrá durante la emergencia mediante un esquema de relevos de personal y equipamiento.

Cubierta de un buque gris con dos contenedores marcados con cruces rojas, salvavidas y estructuras metálicas junto al borde de un muelle
El ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha ARA “Punta Mogotes” operarán como base logística sobre el río Paraná

En Chaco, en tanto, Orgiazzi fue recibido por la titular del Comité Provincial de Emergencia, Carolina Meiriño. Del encuentro también participaron el jefe de la Base Aérea Militar Resistencia, comodoro Roberto Eduardo Adaro; el jefe de la Delegación Naval Rosario, capitán de fragata Ernesto Acosta; y el vicecomodoro Ernesto R. F. Lynch, de la Fuerza Aérea Argentina.

“Vinieron para trabajar en forma articulada con la Provincia. Se quedarán mientras dure el fenómeno de El Niño con rotaciones del personal de la fuerza naval. La idea es coordinar acciones, especialmente en materia de salud y asistencia en las zonas afectadas, y aunar criterios de intervención”, explicó Meiriño.

La situación de los ríos

Según datos de Prefectura Naval de este jueves, el río Iguazú frente a la ciudad homónima se ubica en niveles de evacuación pese a una baja importante.

Sobre el río Paraná, en tanto, se mantienen en esa condición las localidades de Libertador (Misiones); Itatí, Paso de la Patria, Corrientes Capital, Bella Vista y Goya (Corrientes); Barranqueras (Chaco) y Reconquista (Santa Fe).

En tanto, la situación de alerta se sostiene en Santa Ana (Misiones); Ituzaingó y Esquina (Corrientes).

La represa de Yacyretá, en tanto, informó que durante octubre recibió el doble de agua que el promedio histórico. “Los caudales afluentes se mantienen por encima de los valores promedios desde septiembre (37%) y en lo que va del mes de octubre (103%)”, indicó la central hidroeléctrica.

Varios militares con uniforme de camuflaje azul y gorra en la cubierta de un barco junto a una grúa y un motor fuera de borda
Las fuerzas federales preparan evacuaciones, atención sanitaria y distribución de insumos en zonas aisladas

Según las estimaciones de Yacyretá “en los próximos días, los caudales afluentes presentan una tendencia estacionaria, manteniéndose por encima del nivel de alerta e inundabilidad”.

Las Palmas e Isla del Cerrito (Chaco) también permanecen en condiciones de evacuación por el nivel del río Paraguay.

Paso de los Libres es la única localidad a la vera del río Uruguay en situación de alerta.

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