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El provocador mensaje de Cristiano Ronaldo tras ganar la votación del “Balón de Oro de todos los tiempos”

El astro luso se pronunció en sus redes sociales y le agradeció a los fanáticos por haber participado de la definición

Captura de una publicación de Instagram donde Cristiano Ronaldo viste traje y besa el trofeo del Balón de Oro, junto a texto y comentarios
El posteo de Cristiano Ronaldo
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Cristiano Ronaldo agradeció el apoyo de sus seguidores en Instagram luego de que un informe técnico sobre el B.O.A.T. —Ballon d’Or of All Time— señalara que miles de usuarios emitieron votos pagos y repetidos en el certamen virtual que lo ubicó por encima de la temporada 2012 de Lionel Messi.

“El fútbol pertenece a los fanáticos. Gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es de ustedes”, escribió el delantero portugués en su cuenta oficial. El mensaje fue publicado en medio de cuestionamientos al mecanismo de votación, que permitía sufragar más de una vez mediante un pago de un euro por cada emisión.

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La publicación puso el foco en el respaldo de su comunidad digital y llegó cuando la discusión ya se había instalado alrededor de la validez simbólica del resultado. El reconocimiento enfrentó el desempeño de Ronaldo con el Manchester United en 2008 y la campaña de Messi en 2012, dos temporadas que suelen ocupar un lugar central en los debates sobre los mejores rendimientos individuales de la era reciente.

De acuerdo con los datos difundidos sobre el funcionamiento de la plataforma, 5.009 usuarios pagaron por más de un voto. El informe desglosó que 4.665 personas sufragaron entre dos y cuatro veces, mientras que otras 300 emitieron entre cinco y nueve votos. El grupo más reducido estuvo compuesto por 44 usuarios que acumuló entre 10 y 26 votos individuales.

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CAPTURA VOTACIÓN RONALDO
Se publicaron detalles de la votación

También se registraron publicaciones de seguidores en la red social X en las que algunos reconocieron haber adquirido votos para respaldar al futbolista. El usuario identificado como “Kanye Wiz7”, admitió públicamente haber votado en repetidas ocasiones por su ídolo: “Cristiano Ronaldo está liderando y acabo de votar 30 veces (30 euros) por el GOAT. Lo que sea por mi GOAT”.

El sistema de votación abrió el debate porque combinó una elección entre aficionados con una modalidad que permitía realizar aportes económicos para aumentar la cantidad de sufragios. La difusión de esos números derivó en críticas sobre la influencia que podía tener la capacidad de pago de los participantes en un reconocimiento que buscaba comparar actuaciones históricas.

Ante el revuelo, la organización aclaró que el B.O.A.T. tenía un carácter simbólico y que no contemplaba la entrega de un trofeo físico. Esa precisión buscó diferenciar el resultado de los galardones oficiales que entrega France Football, cuya votación no depende de una dinámica abierta al público mediante pagos por voto.

Ronaldo se consagró por su campaña en 2008 (Reuters)
Ronaldo se consagró por su campaña en 2008 (Reuters)

El texto de Cristiano Ronaldo no hizo referencia directa al mecanismo de sufragio ni a las cifras que circularon sobre los votos comprados. Su mensaje se concentró en otorgar a los aficionados un lugar central en la distinción virtual.

La frase también contrastó con sus cuestionamientos anteriores al Balón de Oro. El portugués, que obtuvo ese premio en cinco oportunidades, expresó críticas públicas luego de algunas ediciones. Tras la gala de 2024, cuando Rodri obtuvo el galardón por delante de Vinícius Júnior, Ronaldo sostuvo: “No hay credibilidad, Vinícius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar”.

En 2025, después de un amistoso de Al-Nassr en el que anotó tres goles, también respondió a una consulta sobre el eventual ganador del premio. “Es ficticio”, afirmó entonces.

Además, sus ausencias en las galas posteriores a 2017 quedaron asociadas a esa distancia con la ceremonia. Ronaldo asistió por última vez a una entrega del Balón de Oro cuando recibió el quinto trofeo de su carrera en París. No acudió a la edición de 2018, que ganó Luka Modric; tampoco estuvo presente en 2019, cuando Messi fue distinguido, ni en 2021, año en el que el argentino volvió a imponerse. Desde 2022 el astro luso no volvió a ser nominado para luchar entre los candidatos a ganar el máximo trofeo futbolistico individual.

La campaña de Ronaldo en 2008 con el Manchester United fue la base deportiva de su candidatura en el certamen virtual. Ese año anotó 42 goles y obtuvo la Premier League, la Liga de Campeones, la Community Shield y el Mundial de Clubes.

El resultado del B.O.A.T. situó aquella temporada por delante del año 2012 de Messi, en la que el argentino alcanzó la hístorica cifra de 91 goles. Leyendas del calibre de Ronaldo Nazário, Johan Cruyff o Michel Platini quedaron relegadas afuera de las diez primeras ubicaciones generales.

Cabe mencionar que, para incentivar la participación y mitigar las quejas por el cobro del servicio, la organización implementó un beneficio directo para todos los usuarios que completaron el registro abonando su euro. Además de otorgar una fotografía conmemorativa digital del primer Balón de Oro de la historia (1956), cada voto sumaba una oportunidad automática para participar en un sorteo oficial de dos entradas con acceso exclusivo a la prestigiosa Gala del Balón de Oro de 2027. Este anzuelo promocional potenció el flujo de transacciones en la web, consolidando un formato híbrido entre encuesta de opinión masiva y rifa.

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