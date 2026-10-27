Apple Creator Studio ahora tiene agentes de IA: así cambia la forma de editar en Mac, iPad y iPhone

Apple Creator Studio se actualiza con agentes de IA. (Apple)

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Apple anunció una actualización de Apple Creator Studio con nuevas funciones de inteligencia artificial y herramientas para editar vídeo, imágenes, música y documentos. La colección incorporará contenido de MotionVFX en Final Cut Pro, Relleno generativo en Pixelmator Pro y asistentes inteligentes en Logic Pro, Keynote, Pages y Numbers. Las novedades llegarán a la App Store en noviembre de 2026 y estarán incluidas para quienes ya estén suscritos.

Aunque el titular de la actualización apunta a los agentes de IA, las funciones varían según la aplicación. Algunas ayudan a realizar tareas mediante instrucciones en lenguaje natural; otras conectan herramientas de terceros con las aplicaciones para leer y modificar contenido. Apple las presenta como una forma de facilitar flujos de trabajo y ayudar a los usuarios a aprender a utilizar sus programas.

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Final Cut Pro integra contenido de MotionVFX

Final Cut Pro para Mac ofrecerá acceso integrado a miles de elementos de MotionVFX, entre ellos plantillas, gráficos, títulos y transiciones, además de recursos para rotoscopia, seguimiento y gradación de color. Los suscriptores también podrán abrir desde la aplicación un centro de contenido seleccionado por Apple con vídeos, fotografías y fondos de archivo.

Apple Creator Studio se actualiza con novedades para Logic Pro y la integración de MotionVFX en Final Cut Pro en Mac.

La actualización conectará Final Cut Pro con Pixelmator Pro. Los editores podrán abrir una imagen de la línea de tiempo en esa aplicación, modificarla y guardar los cambios directamente en el proyecto. Apple también señala que será posible generar imágenes a partir de descripciones de texto y aplicar ediciones rápidas.

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Entre las mejoras del flujo de trabajo figuran nuevas opciones para suavizar fotogramas clave, la posibilidad de separar clips de la historia principal y colocarlos en otras partes de la línea de tiempo, y la incorporación de 23 idiomas de transcripción. Según la compañía, esto facilitará la creación de subtítulos y la búsqueda de momentos dentro del material grabado.

Motion también sumará complementos de MotionVFX y herramientas para generar y editar imágenes mediante texto. Compressor, por su parte, podrá codificar vídeos grabados en modo Cine con el iPhone 18 Pro y el iPhone Duo.

Pixelmator Pro permitirá editar imágenes con instrucciones

La principal novedad de Pixelmator Pro es Relleno generativo. La herramienta permite seleccionar una zona de la imagen y describir qué cambio se quiere realizar. También se puede delimitar el área con las opciones de selección libre, rápida o magnética de la aplicación.

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Apple afirma que la función adapta la iluminación, la perspectiva y la textura para integrar el elemento añadido en la imagen. Los resultados podrán ampliarse con superresolución y combinarse con las capas del proyecto, ya sea como parte de una capa existente o como una nueva con máscara inteligente.

Pixelmator Pro podrá hacer cambios en las imágenes solo usando el lenguaje natural. (Apple)

Asistentes de IA en Logic Pro y las aplicaciones de productividad

Logic Pro para Mac incorporará un asistente inteligente en versión beta, basado en modelos de Apple y OpenAI. Podrá orientar a los usuarios en tareas de producción, ayudar a comenzar una canción o configurar una pista vocal mediante una instrucción. La beta estará disponible en inglés de Estados Unidos y requerirá macOS 27 Golden Gate o posterior en un Mac compatible con Apple Intelligence.

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Keynote, Pages y Numbers también tendrán asistentes beta para suscriptores. En Keynote, ayudarán a diseñar y perfeccionar diapositivas; en Pages, a redactar y reorganizar textos; y en Numbers, a organizar y visualizar datos, recomendar gráficos y crear tablas a partir de instrucciones. Estas funciones también exigirán un dispositivo compatible con Apple Intelligence y un sistema operativo de la versión 27 o posterior.

Las tres aplicaciones añadirán compatibilidad con Model Context Protocol (MCP), que permitirá a herramientas y agentes externos leer contenido, realizar ediciones y ejecutar acciones automatizadas. Keynote admitirá además el formato abierto .keyx, diseñado para que sistemas externos puedan acceder a sus archivos.

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Logic Pro tendrá asistentes de IA, tanto de Apple como de OpenAI. (Apple)

Disponibilidad y precios

Las actualizaciones llegarán en noviembre y serán gratuitas para los suscriptores actuales. En Estados Unidos, la suscripción costará 12,99 dólares al mes o 129 dólares al año, con un mes de prueba. Estudiantes universitarios y docentes podrán acceder por 2,99 dólares mensuales o 29,99 anuales. Hasta seis personas podrán compartir la suscripción mediante En familia.

Apple mantendrá también las versiones de compra única de varias aplicaciones en la Mac App Store. Las funciones beta de IA, en cambio, tendrán requisitos de sistema y compatibilidad específicos, por lo que no estarán disponibles en todos los dispositivos.