Las 5 cosas que no sabías del Nokia 1100

El teléfono de Nokia lanzado en 2003 y se mantiene como el celular más vendido de la historia. (YouTube/@retroYmas-audio)

Guardar

El Nokia 1100 vendió 250 millones de unidades entre 2003 y 2009 y, más de dos décadas después, se mantiene como el teléfono móvil más vendido de la historia, por encima de modelos posteriores como el iPhone 6 y el 6 Plus. El dispositivo carece de internet, cámara y compatibilidad con aplicaciones modernas, pero su legado técnico y comercial todavía genera interés entre coleccionistas y usuarios de tecnología retro en 2026.

Fue el teléfono que marcó la unidad mil millones de Nokia

En 2005, la unidad número mil millones vendida por la compañía finlandesa correspondió, precisamente, a un Nokia 1100 adquirido en Nigeria. El dato confirmó el alcance global del dispositivo, pensado para mercados en expansión de América Latina, Asia y África, donde la telefonía móvil atravesaba un crecimiento acelerado a comienzos de los 2000.

PUBLICIDAD

El modelo se diseñó como un equipo accesible, resistente y sencillo de operar, sin las prestaciones que hoy se asocian a un teléfono inteligente. Esa combinación de bajo costo y robustez explicó buena parte de su expansión en regiones donde la infraestructura de telecomunicaciones recién comenzaba a consolidarse.

Así lucía el sitio web de Nokia en el que exponían las principales características del 1100. (Nokia)

Su batería podía durar más de una semana con una sola carga

La batería extraíble de ion de litio BL-5C, con una capacidad de 850 mAh y un voltaje de 3,7 V, ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y unas 4,5 horas de conversación continua. Con un uso moderado, una sola carga podía extender la autonomía por más de una semana, una cifra que contrasta con los teléfonos inteligentes actuales.

PUBLICIDAD

El bajo consumo energético se explicaba por la pantalla monocromática y un sistema operativo básico, que no exigía recursos adicionales del hardware. Esa eficiencia, sumada a una carcasa de goma antideslizante y un teclado protegido por una alfombrilla de silicona, permitió que el equipo resistiera condiciones de uso intensivo, incluso en climas adversos o tareas manuales.

Sus características inspiraron un nuevo modelo en 2026

El interés sostenido por el Nokia 1100 llevó a HMD Global a presentar este año el Nokia 300 Charge, un celular básico que retoma buena parte de los principios del modelo original: batería de larga duración, diseño resistente y funciones reducidas a lo esencial. El nuevo equipo incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh, con una autonomía en espera de más de 40 días según la compañía, y mantiene la conectividad limitada a redes 2G.

PUBLICIDAD

HMD Global presentó en 2026 el Nokia 300 Charge, un equipo básico que retoma la autonomía y resistencia del modelo original. (HMD)

El Nokia 300 Charge cuenta con una pantalla de 2,4 pulgadas, con resolución de 320x240 píxeles, y utiliza un procesador Unisoc SC6531E, con 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno. Incorpora además una linterna LED, jack de 3,5 mm para radio FM y carga inversa por USB-C de 10 W mediante un botón físico lateral. Por el momento, su comercialización se limita a Filipinas.

Dejó de fabricarse en 2010, pero sigue a la venta en plataformas de segunda mano

El Nokia 1100 dejó de producirse en 2010, pero continúa presente en sitios de compraventa y subastas digitales. En eBay, uno de los principales espacios donde se lo encuentra en 2026, las publicaciones varían según el estado de conservación, el color y la modalidad de venta, ya sea a precio fijo o por subasta.

PUBLICIDAD

Un ejemplar usado, con signos visibles de desgaste y sin accesorios originales, puede conseguirse por debajo de los 50 dólares. El valor aumenta de forma considerable cuando el equipo conserva el embalaje original: los ejemplares sellados o con caja, cargador y manuales completos pueden superar los 100 dólares en subastas especializadas, impulsados por la demanda de coleccionistas.

Ejemplares usados se consiguen desde 25 dólares, mientras que los modelos sellados con caja original superan los 100 dólares en subastas. (eBay)

Su principal limitación no es el equipo, sino su red

Pese a conservar su teclado, pantalla y ranura para tarjeta SIM, el Nokia 1100 depende de la tecnología GSM de segunda generación, cuyo apagón progresivo en distintos países dejó sin servicio a los equipos que no pueden conectarse con infraestructuras de 4G o 5G. Esto significa que, en las zonas donde las operadoras retiraron el servicio 2G, el aparato no puede emitir ni recibir llamadas ni enviar mensajes de texto convencionales.

PUBLICIDAD

La ausencia de navegador web, conexión WiFi y compatibilidad con plataformas de correo o redes sociales impide además que el dispositivo se utilice para consultar noticias, acceder a mapas o realizar trámites bancarios. Tampoco admite aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Instagram, ya que su software fue diseñado exclusivamente para funciones básicas de telefonía.

Entre las herramientas que todavía conservan utilidad se encuentran la linterna integrada, la alarma, la calculadora, el cronómetro y el videojuego Snake II, conocido en español como viborita o culebrita. Estas funciones operan sin conexión a internet y con un consumo energético mínimo, lo que explica por qué el dispositivo sigue utilizado como linterna de emergencia o herramienta básica fuera de la red en 2026.

PUBLICIDAD